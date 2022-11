Die rote Welle, die keine war: 5 Imbissbuden aus einer enttäuschenden Nacht für die GOP

Trump ist beschädigte Ware

Trump ist immer noch die dominierende Figur in der Republikanischen Partei, und er wird der Favorit auf die GOP-Nominierung als Präsident sein, wenn er wie erwartet erneut kandidiert.

Aber Trumps Platz in der Partei ist nach Dienstag weitaus schwächer. Die Wahrheit ist, wenn die Interventionen des ehemaligen Präsidenten nicht gewesen wären, hätte die Nacht für die GOP viel besser sein können.

Schauen Sie sich nur an, wie die meisten Trump-y-Kandidaten in Staaten abgeschnitten haben, in denen traditionellere Republikaner auf demselben Stimmzettel standen.

In Georgia war Herschel Walker in ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem demokratischen Senator verwickelt. Raphael Warnock. Gouverneur Brian Kemp, dessen Widerstand gegen die Aufhebung der Ergebnisse von 2020 Trump wütend machte, besiegte seine demokratische Gegnerin Stacey Abrams leicht.

In New Hampshire verlor der Republikaner Don Bolduc gegen Sen. Maggie Hassan in einem Rennen, das nicht einmal annähernd aussah, während Gouverneur Chris Sununu, der Trump einmal als „verdammt verrückt“ bezeichnete, zur Wiederwahl fuhr. Trumps Wunschkandidat in Ohio, JD Vance, schnitt besser ab und schlug den Demokratischen Repräsentanten. Tim Ryan mit einem komfortablen Vorsprung im Rennen um den US-Senat dieses Staates. Aber er kam bei weitem nicht an die Marge heran, die der amtierende Gouverneur Mike DeWine, ein eher traditionalistischer Republikaner, aufgestellt hatte.

In Arizona war es noch früh, mit nur etwa der Hälfte der erwarteten Stimmen. Aber Kari Lake lief hinter Katie Hobbs her. Selbst wenn sie zurückkommt, um zu gewinnen, wird es ein engeres Rennen, als politische Fachleute beider Parteien vorhergesagt hatten, wenn eine eher traditionalistische Republikanerin, Karrin Taylor Robson, es geschafft hätte.

„Ich meine, komm schon“, sagte Chuck Coughlin, ein altgedienter republikanischer Stratege aus Phoenix. „Dies sollte ein Spaziergang im Park für die Republikaner sein … Wenn Karrin Taylor Robson das wäre [gubernatorial] Nominierten, es wäre ein Arschtritt in diesem Zyklus. Aber wir haben einfach so schlechte Kandidaten, die nicht auf breiter Basis ankommen.“

Außerdem sagte Coughlin: „Dies ist ein nichtpräsidentieller Zyklus, der sich gegen das Weiße Haus wendet, sich gegen die Partei an der Macht neigt. Das wird in einem Präsidentschaftszyklus nicht der Fall sein. [Trump] hat nicht mehr diesen Wind im Rücken.“

Ron DeSantis, der republikanische Gouverneur von Florida – und ein potenzieller Rivale von Trump – gewann die Wiederwahl mit einem Erdrutschsieg von 20 Punkten. Im Jahr 2020 trug Trump den Staat um etwas mehr als 3 Prozentpunkte.

Biden hat ein Kalenderproblem

Da der Dienstag für die Demokraten viel besser aussieht als erwartet, ist es möglich, dass wir einige Rallyes um Biden sehen werden. Präsidenten, die viel strengere Midterms erlitten hatten, gewannen zweite Amtszeiten.

Geben Sie Biden also sein Recht. Aber es ist schwer zu argumentieren, dass die Demokraten am Dienstag überdurchschnittlich abgeschnitten haben Weil von Biden eher als trotz von ihm. Seine Zustimmungsrate von rund 41 Prozent ist düster – und das schon das ganze Jahr über. Er wird diesen Monat 80 Jahre alt, und Anfang dieses Jahres sagte eine Mehrheit der befragten Demokraten, dass sie es vorziehen würden, wenn jemand anderes der Kandidat der Partei wäre.

Aber eins Biden tat Was für ihn ging, war der Kalender und die Zurückhaltung der Demokraten, alles zu tun, was ihm – und damit auch der Partei – vor den Midterms schaden könnte.

Dieser Imperativ ist jetzt weg. Und obwohl wahrscheinlich kein prominenter Demokrat eine ernsthafte Kampagne gegen Biden führen wird, wird der Druck auf ihn zunehmen, insbesondere von links, zurückzutreten.

Es passiert bereits. Am Mittwoch wird eine linke Gruppe, die 2020 daran gearbeitet hat, Progressive zur Unterstützung von Biden zu bewegen, in einer Anstrengung, die zuerst POLITICO beschrieben wurde, damit beginnen, digitale Anzeigen in New Hampshire auszustrahlen, die Bidens „extrem niedrige Zustimmungsrate“ hervorheben und ihn als schwachen Amtsinhaber darstellen.

„Wir können es nicht riskieren, 2024 zu verlieren“, heißt es in einer Anzeige, die Teil der „#DontRunJoe“-Kampagne von RootsAction.org ist. „Wir sollten nicht auf die niedrige Zustimmungsrate von Joe Biden setzen.“

Extremismus ist auch ein demokratisches Thema

Das ganze Jahr über – und besonders in den letzten Tagen des Wahlkampfs – präsentieren sich die Demokraten als Mainstream-Alternative zu den Exzessen der GOP. Aber trotz des Umkippens Roe v. Wade und die Hunderte von Wahlverweigerern, die die Republikaner auf den Stimmzettel brachten, schienen die Wähler am Dienstag nicht so zu sehen.

In vorläufigen Exit-Umfragen sagten etwa gleiche Anteile der Wähler, Demokraten und Republikaner seien „zu extrem“. Die Abgänge spiegelten eine Umfrage wider, die kurz vor der Wahl von der Mitte-Links-Gruppe Third Way veröffentlicht wurde und ergab, dass die Wähler Republikaner und Demokraten als ähnlich weit von der Mitte entfernt betrachteten.

Es tat den Republikanern weh, dass Abtreibung auf der Sorgenliste der Wähler ganz oben rangierte, gleich hinter der Inflation. Und einige der prominentesten republikanischen Wahlverweigerer gingen zu Boden, darunter Doug Mastriano, der republikanische Gouverneurskandidat in Pennsylvania. Lake könnte in Arizona verlieren, was nur wenige politische Beobachter erwartet hatten.

Aber es ist nicht so, dass die Demokraten von den Wählern als die vernünftige Partei angesehen wurden.

Ein Teil davon hatte mit Kriminalität zu tun. Überall auf der Karte schalteten die Republikaner mit körnigen Schwarzweißbildern und CCTV-Aufnahmen von laufenden Verbrechen Anzeigen, in denen sie die Demokraten anspannten, um „die Polizei zu enttäuschen“, eine Reform der Kaution und steigende Kriminalitätsraten.

Es funktionierte nicht überall – und es funktionierte nicht so gut, wie es die Republikaner erwartet hatten. Aber das Vermächtnis der „Defundierung der Polizei“ steht den Demokraten immer noch im Weg.

In North Carolina verlor Cheri Beasley, eine ehemalige Richterin des Obersten Gerichtshofs des Bundesstaates, die von republikanischer Werbung für Verbrechen heimgesucht wurde, gegen Rep. Ted Budd im Rennen um den US-Senat. Und in Wisconsin begann Sen. Ron Johnson hat ihn in den Umfragen überholt. Johnson führte am späten Dienstag knapp vor Barnes.

Die demokratische Landkarte wächst nicht

In einer insgesamt recht guten Nacht für die Demokraten war der größte Verlust der Partei möglicherweise überhaupt kein Kandidat – sondern die Geographie.

Ja, die Demokraten haben bedeutende Teile ihrer Schlachtfeldkarte 2020 verteidigt. Aber es war eine andere Geschichte in zwei großen Staaten, in denen die Demokraten seit Jahren konkurrieren . Marco Rubio tat dasselbe mit Rep. Val Demings bei seiner Wiederwahlbewerbung.

Genauso war es in Texas, wo Gouverneur Greg Abbott Beto O’Rourke in die Luft jagte. Bei seiner unerwarteten Kandidatur für den US-Senat in Texas vor vier Jahren hatte O’Rourke die Erwartungen der Demokraten verkörpert, dass der demografische Wandel in Texas diesen Bundesstaat eines Tages bald blau färben würde. Stattdessen lag er zum Zeitpunkt der Ausschreibung des Rennens mehr als 10 Prozentpunkte hinter Abbott, während die Demokraten kurz davor standen, bei landesweiten Wettbewerben im Bundesstaat mitgerissen zu werden.

Angesichts dieser Ergebnisse wird es für die Demokraten in Texas und Florida im Jahr 2024 schwierig sein, zu argumentieren, dass ihre Bundesstaaten bald im Spiel sein werden.

Ein demokratischer Stratege, der große Parteispender berät, beschrieb die beiden Staaten am späten Dienstag als „Riesengeld zum Kotzen“.

Angesichts der dortigen Vorteile der Republikaner sagte er: „Wir können nichts gegen diese Orte tun.“

Den Republikanern – und McCarthy – stehen zwei harte Jahre bevor

Die Mathematik ist immer noch auf der Seite der Republikaner, die das Repräsentantenhaus übernehmen. Und das politische Problem, mit dem eine Partei jedes Mal konfrontiert wird, wenn sie an die Macht kommt, ist, dass von ihr erwartet wird, dass sie regiert.

Aber für die Republikaner wird es nächstes Jahr noch komplizierter als sonst. Zum einen werden Hardliner in der GOP-Konferenz nun Teil einer Mehrheit sein.

Das wird nicht mehr Marjorie Taylor Greenes oder Matt Gaetzes der GOP sein Zwitschern im Wind.

Zum Kevin McCarthy, der wahrscheinlich zukünftige Redner, der das Regieren erschweren wird. Das gilt auch für die überwältigende Leistung seiner Partei am Dienstag. Er hat die Erwartungen viel höher gesteckt.

Die Republikaner des Repräsentantenhauses bereiten sich darauf vor, nächstes Jahr eine Reihe von Ermittlungen durchzuführen, darunter die Geschäftsbeziehungen von Bidens Sohn Hunter Biden, die Reaktion auf das Coronavirus und der Rückzug der USA aus Afghanistan. McCarthy wird sich mit Forderungen aus der Partei nach einem Amtsenthebungsverfahren gegen Biden auseinandersetzen müssen.

„Lassen Sie die Ermittlungen beginnen“, sagte ein republikanischer Stratege, der an Kampagnen des Repräsentantenhauses arbeitet. „Das wird brutal“

Es könnte auch auf die Republikaner nach hinten losgehen, worauf die Demokraten setzen.

„Sobald sie für etwas verantwortlich sind, besitzen sie es, und diese Republikaner sind die extremste politische Partei in der Geschichte des Landes, und sie werden Dinge wie nationale Abtreibungsverbote tun“, sagte Pete Giangreco, ein langjähriger Berater der Demokraten. „Diese Leute … sie überfahren jede rote Ampel.“