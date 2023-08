Seit dem Ende des Getreideabkommens zwischen Russland und der Ukraine kommt es zu verstärkten Angriffen beider Länder auf die Handelsschiffe des jeweils anderen auf dem Schwarzen Meer. Russland blockiert das Abkommen seit Mitte Juli – es bombardiert immer häufiger ukrainische Häfen und bedroht Frachtschiffe. Die Ukraine wiederum hat sechs Häfen an der russischen Schwarzmeerküste zu Kriegsrisikogebieten erklärt und mit Vergeltungsangriffen auf Frachter, Tanker und Hafenanlagen gedroht.

Als Tor zum Rest der Welt ist das Schwarze Meer sowohl für Russland als auch für die Ukraine von immenser strategischer und wirtschaftlicher Bedeutung. Aber auch andere Staaten mit Küsten am Schwarzen Meer – insbesondere die NATO-Mitglieder Türkei, Bulgarien und Rumänien – haben dort Interessen.

Russland hat seit 1793 ununterbrochen das Hauptquartier seiner Schwarzmeerflotte in Sewastopol Bild: Andrew Lubimov/AP/Picture Alliance

Während des Russischen Reiches und später zur Sowjetzeit bildete das Schwarze Meer die Südflanke der Großmacht. Es ist nach wie vor ein Sprungbrett, von dem aus Russland seinen Einfluss im Mittelmeerraum, im Nahen Osten, in Nordafrika und Südeuropa ausüben kann. Das Schwarze Meer verschafft dem Kreml auch Zugang zu weiter entfernten Ländern, in denen er militärisch aktiv ist, etwa Libyen und Syrien, das in Tartus einen russischen Marinestützpunkt beherbergt.

Russlands militärisches Herzstück in der Region ist seine Schwarzmeerflotte, deren Hauptquartier seit 1793 ununterbrochen in der Hafenstadt Sewastopol auf der Krim liegt. Die Anlage wurde 2014 von der Ukraine annektiert und ist für Moskau als seltener Tiefwasserhafen von besonderer Bedeutung auch im Winter für militärische Zwecke genutzt.

Das Bestreben des Kremls, die Hegemonie über die Schwarzmeerregion zu behalten, wurde in den letzten Jahren durch zahlreiche, gezielt angezettelte regionale Konflikte unter Beweis gestellt. Infolgedessen kontrolliert Russland nun etwa ein Drittel der Küstenlinie, obwohl es nach internationalem Recht nur etwa 10 % davon besitzt. Im Jahr 2008 intervenierte Russland in Georgien und gründete zwei kremltreue Republiken, darunter Abchasien an der Ostküste des Schwarzen Meeres.

Im Jahr 2014 annektierte Russland illegal die Halbinsel Krim. Im Februar 2022 marschierte Russland in die Ukraine ein und besetzte große Teile des Südens des Landes.

Die Ukraine ist darauf angewiesen, einen Großteil ihres Getreides mit Frachtschiffen über die Schwarzmeerroute zu exportieren Bild: Yasin Akgul/AFP/Getty Images

Das Schwarze Meer ist für die Handelspolitik des Kremls von enormer Bedeutung. Russland exportiert einen erheblichen Anteil an Getreide, Düngemitteln und anderen Gütern über Schwarzmeerhäfen. Auch der Nutzen der Handelsroute ist in kurzer Zeit gestiegen, weil sie den Zugang zu Ländern ermöglicht, die sich den westlichen Sanktionen gegen Russland nicht angeschlossen haben.

Wichtige Handelsroute

Noch folgenreicher ist das Schwarze Meer für die Ukraine. In Friedenszeiten gingen über 50 % der gesamten Exporte der Ukraine über Odessa, den größten Schwarzmeerhafen des Landes. Als eine der wichtigsten Getreideanbauregionen der Welt war dies der Hauptexport, bis das Getreideabkommen mit Russland Mitte Juli endete. Vor Kriegsbeginn exportierten Russland und die Ukraine zusammen knapp 24 % des weltweiten Weizens und etwa 19 % der Gerste sowie 60 % der weltweiten Exporte von Sonnenblumenöl.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der aserbaidschanische Staatschef Ilham Aliyev wollen die Gasexporte in die EU bis 2027 verdoppeln Bild: Aserbaidschanische Präsidialverwaltung/Nachrichtenagentur Xinhua/Picture Alliance

Russland und die Ukraine nehmen die Handelsschiffe des jeweils anderen auf dem Schwarzen Meer zunehmend strategisch ins Visier. Beide Länder würden wirtschaftlich leiden, wenn es zu einer Verlangsamung des Handels über das Schwarze Meer käme. Die Ukraine ist weiterhin besonders auf diese Route angewiesen, obwohl das Land seine Exportrouten diversifiziert hat und nur noch 40 % seines Getreides über das Schwarze Meer exportiert, während der Rest über den Landweg durch die Europäische Union verschickt wird.

Während Russland und die Ukraine um die Nord-Süd-Handelsrouten streiten, wird die Ost-West-Verbindung für die Europäische Union, deren Mitgliedstaaten an der Schwarzmeerküste zwei Mitgliedstaaten sind: Rumänien und Bulgarien, immer wichtiger. Auch mit Georgien und der Ukraine wurden bereits Assoziierungsabkommen abgeschlossen. EU-Beamte betrachten das Schwarze Meer zunehmend als wichtigen Korridor für den Güter- und Energietransport zwischen Asien und Europa.

Und da die EU versucht, unabhängig von russischem Öl und Gas zu werden, gewinnen erdölproduzierende Länder im Kaukasus immer mehr an Bedeutung. Aserbaidschan beispielsweise exportiert Öl und Gas über Georgien und die Türkei nach Europa. Die Route über das Schwarze Meer umgeht sowohl Russland im Norden als auch den Iran im Süden und ist daher von besonderer strategischer Bedeutung, da die Europäische Union gegen beide Länder schwere Wirtschaftssanktionen verhängt hat.

Der türkische Präsident Erdogan und sein Wladimir Putin haben ein Interesse daran, den Status quo in der Schwarzmeerregion aufrechtzuerhalten Bild: Sputnik/Xinhua/IMAGO

Auch die NATO hat starke Sicherheitsinteressen in der Schwarzmeerregion. Von 1997 bis zum russischen Einmarsch in die Ukraine führte das 31-köpfige Militärbündnis dort jedes Jahr große Manöver durch. Allerdings sind nur drei NATO-Marineflotten – Bulgarien, Rumänien und die Türkei – dauerhaft am Schwarzen Meer präsent. Dies geht auf die Montreux-Konvention von 1936 zurück, die der Türkei die vollständige Souveränität über die wichtigen Meerengen Bosporus und Dardanellen garantiert, die die einzigen Zugänge vom Schwarzen Meer zum Mittelmeer darstellen. Unmittelbar nach dem Einmarsch in die Ukraine schloss die Türkei diese Passagen für alle Kriegsschiffe, nicht nur für die russischen, und wahrte so das Kräftegleichgewicht auf See.

Mit ihrer durch internationale Verträge geregelten Kontrolle über den Zugang zum Schwarzen Meer nimmt die Türkei eine geostrategische Schlüsselposition ein. Es ist der wichtigste NATO-Partner in der Region und versteht sich als Handelsdrehscheibe für Zentralasien, den Kaukasus und den Nahen Osten.

Darüber hinaus ist die Türkei bestrebt, ihre Führungsrolle in der Region durch die NATO zu sichern, weshalb ihr Verhältnis zu Russland besonders wichtig ist. Sowohl die Türkei als auch Russland betrachten das Schwarze Meer als oberste Priorität. Unterdessen achtet die Türkei genau darauf, dass das Kräftegleichgewicht so weit wie möglich gewahrt bleibt. Aber das Montreux-Abkommen erlaubt der Türkei, andere Akteure – einschließlich der NATO – außen vor zu lassen, was dem Kreml direkt in die Hände spielt.

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf Deutsch verfasst.