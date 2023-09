Der ewige Cristiano Ronaldo spielt in Saudi-Arabien, sein Rivale Lionel Messi in den USA. Die beiden Superstars prägen seit der WM 2006 den Weltfußball. Sie führten den Fußball in eine andere Ära. Jetzt ist alles vorbei, verkündet der Portugiese.

In diesen letzten Sommertagen 2023 strahlen die Trikots von Al-Nassr besonders schön. Noch sind sie eine Modeerscheinung, doch der Verein aus der Saudi Pro League hat es bis in die entlegensten Winkel der deutschen Provinz geschafft. Nicht weil der Verein so gut ist, sondern weil dort der wohl größte Fußballer der vergangenen Jahrzehnte unter Vertrag steht. Zumindest für diejenigen, die nicht an den Argentinier Lionel Messi glaubten, sondern an den Portugiesen Cristiano Ronaldo.

Der Dualismus der beiden Superstars dominiert die Welt des Fußballs schon länger als der FC Bayern München die Bundesliga dominiert hat. Seit tief in den 00er Jahren, seit dem Sommermärchen 2006, stellt sich die Frage „Messi oder Ronaldo?“ Über alles. Sie war eine, die die ganz alten Beobachter auf die Grundfrage „Rolling Stones oder Beatles?“ brachte. und was in der Welt des runden Leders vielleicht nur mit den 1970er Jahren zu vergleichen ist. Als Johan Cruyff das Spiel perfektionierte, war Pelé noch aktiv und Franz Beckenbauer erfand eine neue Position.

Allerdings waren die Zeiten anders. Der Weltbeschleuniger Internet, die Digitalisierung des Spiels auf den Konsolen und in den sozialen Medien steigerten den Dualismus in bisher ungeahnte Höhen. Die Fans folgten den Stars bei ihrem immer hektischer werdenden Karrierewechsel zum nächsten Verein bedingungslos. Bei der WM 2022 zog eine regelrechte Ronaldomanie durch den Wüstenstaat. Vor den Stadien standen sie in CR7-Trikots und posierten für den „Siuuuuuuu“-Jubel. Als sie im Stadion ankamen, war es ihnen egal, ob Ronaldo spielte oder nicht. Sie haben ihn trotzdem gefeiert. Weil sie ihn aus den Ausschnitten von YouTube kannten und das, wofür er ihrer Meinung nach stand – ewiger Erfolg – ​​ihn so sehr liebten.

2023 – das Jahr der Flucht aus Europa

Ronaldo schied aus der Weltmeisterschaft aus, Messi gewann sie. Er krönte sich mit einem bemerkenswerten Turnier, bei dem er zehn Spieler um sich hatte, die ihm alle vertrauten und alle ein Ziel verfolgten. Ronaldo ging nach Saudi-Arabien, Messi besuchte ihn direkt im Anschluss mit seinem Klub Paris Saint-Germain und dann ging es im Sommer lieber nach Miami. Auch die Saudis hatten Hoffnungen gehabt, aber auch die USA versuchten, ihn zu kriegen.

Die Fans folgten ihnen, auch als sie Europa verließen, den Kontinent, auf dem beide die meisten von fast 80 Trophäen gewannen und beide die meisten ihrer über 800 Tore erzielten. Sie verließen Europa, das ihnen nach den „Football Leaks“-Veröffentlichungen nicht immer wohlgesonnen war. Sie verließen auch ein Europa, in dem sie in den letzten Jahren nicht glücklich gewesen waren. Ronaldo nicht seit seinem Wechsel von Real Madrid zu Juventus und Messi nicht seit seinem Abschied von Barcelona. Dort sei es für ihn „die Hölle“, wie der verhinderte Superstar Neymar diese Woche erklärt hatte. Sofern kein Wunder geschieht, werden die beiden nie wieder in einem Pflichtspiel gegeneinander antreten.

Lionel Messi, gehüllt in einen sogenannten Bischt, überreicht den WM-Pokal. (Foto: picture Alliance / DeFodi Images)

„Die Rivalität ist vorbei“, angekündigt Diese Woche war auch Cristiano Ronaldo im Lager der portugiesischen Nationalmannschaft. „Es war gut. Dem Publikum hat es gefallen.“ Dann bat er um Versöhnung. „Wer Cristiano Ronaldo mag, muss Messi nicht hassen und umgekehrt.“ Sie hätten sich sowieso immer respektiert; Auch wenn sie in den gemeinsamen Jahrzehnten nie Freunde geworden sind, haben sie doch gemeinsam etwas erreicht. „Wir haben es wirklich gut gemacht. Wir haben die Geschichte des Fußballs verändert.“

Die Haaland-Generation übernimmt

Aber diese Geschichte ist nun erzählt. Zum ersten Mal seit 20 Jahren ist Ronaldo nicht für den Ballon d’Or, die Wahl zum besten Fußballer der vergangenen Saison, nominiert. Lionel Messi hat es wieder geschafft und vielleicht bekommt er sogar noch eine Chance. Doch dann ist auch für ihn Schluss. Dafür braucht man keine hellseherische Ausbildung.

Der Wachwechsel ist nicht aufzuhalten. Eine neue Generation übernimmt und wird seit langem verehrt. Das ist nicht nur im Fußball so. Es ist der Lauf der Zeit, der derzeit auch im Tennis zu beobachten ist. Zum Beispiel mit dem immer noch wachsenden spanischen Tennisgiganten Carlo Alcaraz. Der 20-Jährige ist der Anführer der neuen Generation von Superstars. Daran besteht kein Zweifel mehr. Die alten Helden sind auf den letzten Metern: Roger Federer hat die Bühne bereits verlassen und Rafael Nadal wird ihm bald folgen. Er hofft immer noch auf ein letztes Hallo auf dem Platz, doch die Zeit läuft ihm davon. Bleibt nur noch Novak Djokovic, der zuletzt sentimental auf die US Open zurückblickte. Dafür hat Alcaraz noch keine Zeit.

Kann Musiala sein Versprechen halten?

„Ich bin mir sicher, dass er auf dieser Position der beste Spieler der Welt sein wird. Ich bin wirklich sehr glücklich, ihn im Team zu haben“, sagte Alcaraz kürzlich über den ehemaligen Dortmunder Juden Bellingham. Mittlerweile ist er Superstar bei Real Madrid, dem absoluten Herzensklub des Tennis-Shootingstars, und gehört damit zu den kommenden Führungspersönlichkeiten im Fußball. Aber so weit ist es noch nicht. Obwohl der Engländer dieses Jahr bereits für den Ballon d’Or nominiert wurde, ist er kein aussichtsreicher Kandidat. Ganz anders stehen die Chancen für Erling Haaland, eine norwegische Urgewalt, die einst in Dortmund mit Bellingham laufen lernte, aber nicht unbedingt auf einen Sieg.

Jetzt kommen die Bellingham-Feierlichkeiten, wie hier Carlos Alcaraz. Ronaldo ist Geschichte. (Foto: IMAGO/USA TODAY Network)

Bellingham, Haaland und Kylian Mbappé, vielleicht sogar Jamal Musiala aus München: Sie alle stehen noch am Anfang einer langen Karriere. Wenn der heute 23-jährige Haaland im Jahr 2038 das heutige Ronaldo-Alter erreicht, wird der Portugiese längst älter als 50 sein. Er wird in Erinnerung bleiben, ebenso wie Lionel Messi, der in Bildern immer am Wüstenabend die WM in die Höhe heben wird Himmel im goldenen Stadion von Lusail.

„Unser Erbe wird weiterleben“

Die Kinder in der deutschen Provinz tragen dann die Trikots von Bellingham und Haaland. Egal für welche Vereine und auf welchem ​​Kontinent sie spielen. Niemand kann sich derzeit die Fußballwelt am Ende der 2030er Jahre vorstellen. Der Fußball hat einen weiteren Wendepunkt erreicht. Das zeigte nicht zuletzt dieser wilde Transfersommer mit dem plötzlichen und für viele zumindest beunruhigenden Aufstieg Saudi-Arabiens zum Global Player.

Aber das Spiel wird in irgendeiner Form überleben. Es ist zu stark für die Angriffe. Und so werden die Fans Ende der 2030er Jahre den WM-Rekordtorschützen Mbappé verehren und sich hoffentlich auch über das Versprechen des Mittelfeldspielers Musiala freuen. Im Tennis dürfte Alcaraz Djokovic den Rekordhalter mit den meisten Grand-Slam-Siegen längst abgelöst haben.

Aber die Rivalität zwischen Ronaldo und Messi wird einer der Grundpfeiler von allem sein, was im Fußball noch kommen wird. Beide haben den Fußball für immer verändert. Beide verließen Europa vor dem Ende ihrer Karriere und öffneten damit die Tür zu anderen Kontinenten. Die Welt des Fußballs blickt nicht mehr nur auf Europa und schon gar nicht nur auf Ronaldo und Messi. „Unser Erbe wird weiterleben“, sagt Ronaldo, und ein Kind im Al-Nassr-Trikot fährt auf einem Fahrrad vorbei.