Obwohl nur acht Jahre auseinander geboren, könnten Donald Tusk und Jaroslaw Kaczynski unterschiedlicher kaum sein.

Oppositionsführer Donald Tusk (66) tritt auf Wahlkampfveranstaltungen in einem weißen Hemd mit offenem Kragen und einem rot-weißen herzförmigen Abzeichen auf. Der Vorsitzende der liberal-konservativen Bürgerplattform (PO) macht eine junge, dynamische Figur.

Er spricht ohne Notizen und schreckt auch vor kontroversen Themen nicht zurück. Seine Wahlkampfveranstaltungen stehen allen offen – auch politischen Gegnern, die oft unangenehme Fragen stellen.

Jaroslaw Kaczynski (74), Vorsitzender der Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS), ist sein genaues Gegenteil. Seine Veranstaltungen werden streng von der Polizei bewacht und der Zutritt ist auf ausgewählte Funktionäre und Parteianhänger beschränkt.

Im Wahlkampf spricht Donald Tusk ohne Notizen und scheut sich nicht, die brisanten Themen des Wahlkampfs anzusprechen Bild: Artur Marrcinkowski/newspix/IMAGO

Kaczynski trägt einen dunklen Anzug und eine Krawatte und redet seine Reden herunter, die größtenteils voller Warnungen vor Tusk und Angriffen auf die fiesen Deutschen sind. Sofern Fragen zulässig sind, werden diese in der Regel vorab vorbereitet und vorgelesen.

Kaczynski vermeidet TV-Debatte

Im Vorfeld der Wahlen an diesem Wochenende forderte Tusk seinen Gegner mehrmals zu einer Fernsehdebatte heraus – ohne Erfolg. Als das polnische Staatsfernsehen (TVP) am Montag endlich eine Debatte zwischen Parteiführern ausstrahlte, entsandte Kaczynski als Stellvertreter Ministerpräsident Mateusz Morawiecki, während dieser an einer Wahlkampfveranstaltung in der Provinz teilnahm.

„Feigling“ war Tusks Reaktion auf die Abwesenheit seines Gegners. Das letzte Mal, dass Tusk und Kaczynski in einer Fernsehdebatte aufeinandertrafen, war im Jahr 2007. Damals schnitt Kaczynski sehr schlecht ab.

Gemeinsamkeiten und große Unterschiede

So schwer es heute vorstellbar ist, Kaczynski und Tusk hatten früher einiges gemeinsam: Beispielsweise waren beide in der antikommunistischen Opposition aktiv.

Bereits in den 1970er Jahren war Kaczynski Mitglied des Arbeiterverteidigungskomitees (KOR).

PiS-Chef Jaroslaw Kaczynski entschied sich am Montag dafür, einer Wahlkampfveranstaltung statt einer Fernsehdebatte mit anderen Parteiführern beizuwohnen Bild: JAKUB KOFLUK/newspix/IMAGO IMAGES

Als Student in Danzig unterstützte Tusk die Gewerkschaft Solidarnosc (Solidarität) bereits seit ihrer Gründung im Jahr 1980.

Ein Neuanfang in einem neuen Polen

Der Zusammenbruch des Kommunismus im Jahr 1989 eröffnete beiden Männern neue Perspektiven. Seinen liberalen Neigungen folgend gründete Tusk den Liberal Democratic Congress (KLD), der zeitweise sogar Teil von Jaroslaw Kaczynskis christdemokratischer Zentrumspartei war. Bald jedoch trennten sich die Wege der beiden Politiker.

Im Jahr 2001 gründeten beide die beiden Parteien, die bis heute die Politik in Polen prägen: Jaroslaw Kaczynski und sein Zwillingsbruder Lech gründeten die Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS), während Donald Tusk die Bürgerplattform (PO) ins Leben rief.

Nach der Parlamentswahl 2005 nahmen die beiden Parteien Verhandlungen zur Bildung einer Koalitionsregierung auf. Misstrauen und Ehrgeiz verhinderten eine Einigung. Dies war das letzte Mal, dass sich ihre Wege als potenzielle politische Verbündete kreuzten.

Tusk (links) und Kaczynski (hier im Jahr 2006 abgebildet) nahmen 2005 Verhandlungen zur Bildung einer Koalitionsregierung auf, erzielten jedoch keine Einigung Bild: Tomasz Gzell/epa/dpa/picture-alliance

Seitdem wechseln sich ihre Parteien an der Spitze der Regierung ab: zuerst Kaczynskis PiS (2005–2007), dann Tusks PO (2007–2014) und dann wieder Kaczynskis PiS (seit 2015).

Kaczynski gibt Tusk eine Mitschuld am Tod seines Bruders

Im Laufe der Jahre hat sich die politische Rivalität zwischen Tusk und Kaczynski – die ein legitimes Merkmal jeder Demokratie ist – jedoch in persönliche Abneigung und sogar Feindschaft verwandelt.

Der Tod von Präsident Lech Kaczynski bei einem Flugzeugabsturz in Russland im Jahr 2010 vertiefte die Feindseligkeit zwischen den beiden. „Sie haben ihn ermordet“, sagte Kaczynski nach dem Absturz zu den Abgeordneten von Tusk und PO im Parlament.

Kaczynski ist überzeugt, dass das Flugzeug durch einen russischen Angriff zum Absturz gebracht wurde, und gibt Tusk, der damals Ministerpräsident war und alleine zum Gedenkgottesdienst anlässlich des 70. Jahrestages des Massakers an polnischen Armeeoffizieren in Russland nach Smolensk gereist war, eine gewisse Schuld Katyn-Wald.

Wrack der Tupolew Tu-154, die am 10. April 2010 in der Nähe von Smolensk abstürzte und 96 Menschen tötete, darunter Präsident Lech Kaczynski (Bruder von Jaroslaw) und hochrangige Persönlichkeiten der polnischen Regierung, des Militärs und der Gesellschaft Bild: AP

Kaczynski behauptete, dies habe es Russland ermöglicht, drei Tage später einen Angriff auf das Flugzeug mit dem Präsidenten und einer großen polnischen Delegation zu verüben.

Es gibt keine Beweise, die diese Behauptung stützen; Das Flugzeug stürzte im dichten Nebel ab.

Antideutsche Stimmung

Die Feindseligkeit sitzt tief. Als Tusk 2017 eine Wiederernennung zum Präsidenten des Europäischen Rates anstrebte, tat Kaczynski alles, um ihn daran zu hindern. Es gelang ihm nicht.

Kaczynski wirft Tusk regelmäßig vor, deutsche und nicht polnische Interessen zu vertreten. Außerdem wirft er Deutschland schlechte Absichten gegenüber Polen vor.

Doch nicht nur in Deutschland sind sich die beiden ehemaligen Ministerpräsidenten uneinig. Während Tusk ein begeisterter Europäer ist, lehnt Kaczynski eine starke Europäische Union strikt ab, weil er Brüssel als Werkzeug für die deutsche Vorherrschaft in Europa sieht. Stattdessen wünsche er sich ein „Europa der Vaterländer“.

„Retter der Nation im Ruhestand“

„Jaroslaw (Kaczynski) geht es nur um pure Macht“, sagte ein PiS-Abgeordneter einmal dem Journalisten Kamil Dziubka. „Er ist ein emotionaler Psychopath. Er achtet sehr wenig auf seine finanzielle Situation. Er macht sich keine Gedanken darüber, was er zu Mittag isst, weil Politik sein Essen ist.“

Während Tusk, ein ehemaliger Präsident des Europäischen Rates, ein begeisterter Europäer ist, ist Kaczynski ein strikter Gegner einer starken EU und würde ein „Europa der Vaterländer“ bevorzugen. Bild: Mateusz Slodkowski/AFP/Getty Images

Der Stoßzahn ist offenbar aus einem ganz anderen Stoff gefertigt. Kurz nachdem Tusk 2007 zum Premierminister ernannt worden war, berichtete der Journalist Wawrzyniec Smoczynski von der Wochenzeitung Polityka bezeichnete ihn als „Donald Merkel“. Damit machte er deutlich, dass Tusk die Strategie kleiner Schritte und vorsichtiger Navigation von Bundeskanzlerin Angela Merkel kopierte.

Tusk selbst beschrieb seinen Regierungsstil als eine Politik des „warmen Wassers aus dem Wasserhahn“ – ein Ansatz, den er bis heute verteidigt. Die Frage ist nun jedoch, ob das in einem Europa reicht, das durch den russischen Angriff auf die Ukraine grundlegend verändert wurde.

Entscheidende Wahl für Polen

An diesem Wochenende werden die beiden Erzrivalen bei einer Parlamentswahl erneut gegeneinander antreten. Es steht extrem viel auf dem Spiel.

Sollte Tusk die Wahl am 15. Oktober verlieren, ist es wahrscheinlich, dass er zurücktritt und den Staffelstab an jüngere Politiker weitergibt.

Kaczynskis politische Karriere könnte auch enden, wenn seine Partei die Wahl verliert. Ob die PiS ohne ihn weitermachen könnte, bleibt abzuwarten. Als Kaczynski 1994 gebeten wurde, seine politischen Ambitionen zu beschreiben, sagte er einem Reporter, dass er gerne „der Retter der Nation im Ruhestand“ sein würde.

Das Ergebnis der Wahl könnte darüber entscheiden, ob dieser Tag näher ist, als er denkt.

Adaptiert aus dem Deutschen von Aingeal Flanagan