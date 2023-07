Der Deutsche Richterbund hat die Forderung von CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann nach schnelleren Verfahren für Gewalttäter in Freibädern als nicht umsetzbar kritisiert. „Die Politik, die immer wieder eine zügige Strafverfolgung fordert, muss dann auch die Justiz deutlich besser ausstatten“, sagte Bundesgeschäftsführer Sven Rebehn am Sonntagabend. Bundesweit fehlten allein in der Strafjustiz rund 1.500 Strafrichter und Staatsanwälte. Von den Ampelparteien wurde Linnemann Populismus vorgeworfen.