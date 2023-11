Die Richterin deutet an, dass sie den Prozess gegen Trump im Fall der geheimen Dokumente in Mar-a-Lago verschieben könnte

Ein Foto, das das US-Justizministerium in seinem Anklagedokument gegen den ehemaligen Präsidenten Donald Trump veröffentlicht hat, zeigt Kisten mit Dokumenten, die Anfang 2021 in einem Badezimmer in Trumps Club Mar-a-Lago in Florida aufbewahrt wurden.



Ft. Pierce, Florida

CNN

—



Die Bundesrichterin, die Donald Trumps Fall wegen Dokumentenmissbrauchs in Mar-a-Lago beaufsichtigt, äußert Zweifel an der Durchführbarkeit eines Prozesses im Mai 2024 und deutet an, dass sie das Strafverfahren möglicherweise verschieben wird.

Während einer Anhörung am Mittwoch in Südflorida äußerte die US-Bezirksrichterin Aileen Cannon Bedenken, dass das Verteidigungsteam bis zum Frühjahr nicht in der Lage sein werde, die Prozessvorbereitungen abzuschließen, da es andere Fälle für Trump und einen vollen Prozessplan bearbeite.

„Es fällt mir schwer zu erkennen, wie diese Arbeit in diesem Zeitraum realistisch durchgeführt werden kann“, sagte Cannon.

Cannon sagte dem Staatsanwalt des Justizministeriums, Jay Bratt, der darum bat, den Prozessplan unverändert beizubehalten: „Ich sehe in Ihrer Position kein gewisses Maß an Verständnis für diese Realitäten.“

Cannon hat am Mittwoch vor Gericht kein Urteil gefällt.

Cannon stellte nicht nur den Zugang des Verteidigungsteams zu Beweismitteln in dem Fall in Frage, sondern stellte auch wiederholt die Frage, ob der aktuelle Prozessplan zu Unrecht mit dem Prozess gegen Trump wegen Wahlbeeinträchtigung auf Bundesebene kollidieren würde, der für März in Washington, D.C. angesetzt ist.

Trumps Anwälte haben sich wiederholt beim Richter im Mar-a-Lago-Fall wegen missbräuchlicher Handhabung strafrechtlicher Dokumente darüber beschwert, dass sie in dem Fall keinen ordnungsgemäßen Zugang zu geheimen Beweismitteln gehabt hätten, während sie sich auf einen Prozess im nächsten Mai vorbereiten.

Diese Beschwerden führten dazu, dass das Trump-Team Cannon aufforderte, den Prozess „bis mindestens Mitte November 2024“ zu verschieben.

„Nach viermonatiger Verzögerung durften wir zum ersten Mal Dokumente prüfen, die für einige der Anklagen wegen schwerer Straftaten von entscheidender Bedeutung sind“, schrieben Trumps Anwälte vor zwei Wochen an das Gericht, die der Sonderermittler Jack Smith eingereicht hatte.

Die Anwälte von Trump und seinen beiden Mitangeklagten Walt Nauta und Carlos De Oliveira, Angestellte, denen vorgeworfen wird, ihm bei der Irreführung von Bundesbeamten geholfen zu haben, zielen seit langem darauf ab, den Strafprozess und andere Prozesse, denen Trump im nächsten Jahr gegenübersteht, über die Wahl hinaus zu verschieben, und verweisen dabei auf seine laufenden Verfahren Präsidentschaftswahlkampf, voller Gerichtstermine und das, was sie als „Ansturm des Justizministeriums auf den Prozess“ bezeichnen.

Die Anklage wegen geheimer Unterlagen steht bei Trumps Kandidatur im Mittelpunkt, insbesondere wegen der Fragen, die sie aufwirft – mit zahlreichen bekannten Zeugen und sogar Audio-Beweisen – darüber, wie nachlässig Trump mit Informationen zur nationalen Sicherheit umgegangen ist, die den Vereinigten Staaten schaden könnten, wenn sie in seinem Club eingesehen werden könnten, und wegen seiner mangelnden Bereitschaft danach seine Präsidentschaft, die Vorschriften rund um die Aufzeichnungen des Präsidenten einzuhalten.

Cannon, ein Trump-Beauftragter, hat Trumps Team bisher einen Teil des Spielraums eingeräumt, den sie bei der Untersuchung der Dokumente gefordert hatten.

Trump, Nauta und De Oliveira haben sich nicht schuldig bekannt.

Das Büro des Sonderermittlers plädiert für Cannon, die Termine wie festgelegt einzuhalten. Den Gerichtsakten zufolge haben die Verteidigungsteams in dem Fall Zugriff auf mehr als eine Million Seiten mit Informationen.

In einer Akte letzte Woche teilten Staatsanwälte mit, dass das Team von Richter Trump sich über den Zugang zu Beweismitteln in dem Fall, einschließlich vertraulicher Unterlagen, geärgert habe. Sie hätten seit Anfang Oktober Zugang gehabt, sagten die Staatsanwälte, hätten die Unterlagen aber erst mehr als eine Woche später in einer gesicherten Einrichtung in Miami erhalten.

Laut einer mit der Angelegenheit vertrauten Quelle hat Trumps Anwaltsteam geheime Beweise in Miami geprüft und besprochen, zuletzt am Dienstag, als der ehemalige Präsident am Nachmittag seine Anwälte im SCIF traf.

Ebenfalls vor etwa einem Monat wollte Trumps Team tausende Seiten mit Beweisen, die es bereits aus den Ermittlungen hatte, noch einmal erhalten, um zu sehen, wo unter anderem Kopien von geheimen Dokumenten in einer Kiste in Mar-a-Lago gewesen sein könnten Dokumente, um „festzustellen, wo die Seiten gespeichert wurden“, sagten die Staatsanwälte.

Diese Geschichte wurde am Mittwoch mit weiteren Entwicklungen aktualisiert.