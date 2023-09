CNN

Nach einer Reihe von Niederlagen in hart umkämpften landesweiten Wahlen unternehmen die Republikaner von Wisconsin Schritte, um den überparteilichen Wahlleiter des Bundesstaates aus dem Weg zu räumen und die neue liberale Mehrheit am Obersten Gerichtshof des Bundesstaates zu untergraben.

Ihr Vorgehen – eine Eskalation erbitterter parteipolitischer Fehden, die die Landesregierung in einem der wichtigsten Swing States des Landes seit Jahren erschüttern – wirft Fragen darüber auf, wie die Wahlen 2024 dort ablaufen werden und wer die Regeln festlegen wird.

„Das ist eindeutig Neuland“, sagte David Canon, Professor für Politikwissenschaft an der University of Wisconsin-Madison.

Mit einer neuen Supermehrheit streben die Republikaner im Senat des Bundesstaates die Entlassung von Meagan Wolfe an, der Leiterin der überparteilichen Wisconsin Elections Commission, die weiterhin Ziel falscher Verschwörungstheorien über die Wahl 2020 ist.

Die Demokraten sagen, die Republikaner hätten nicht die Macht, Wolfe zu stürzen. Ihr Kampf könnte vor staatlichen Gerichten landen – wo die GOP eine beispiellose Machtübernahme erwägt und sich weitere Partisanenkämpfe zusammenbrauen.

Nur wenige Monate nachdem die liberale Richterin Janet Protasiewicz eine zehnjährige Amtszeit am Obersten Gerichtshof von Wisconsin in einem Rennen gewonnen hatte, bei dem es hauptsächlich um Abtreibungsrechte und Gerrymandering ging, und den Liberalen nach 15 Jahren konservativer Kontrolle eine 4:3-Mehrheit auf der Richterbank bescherte, sagte Robin Vos, Sprecher der Staatsversammlung: und andere einflussreiche Republikaner haben eine Amtsenthebung von Protasiewicz in Aussicht gestellt. Es wäre ein Schritt, den es in der Geschichte Wisconsins nur einmal gegeben hat – im Jahr 1853, als die Versammlung dafür stimmte, einen wegen Korruption angeklagten Staatsrichter anzuklagen, der später vom Senat freigesprochen wurde.

Was die Situation noch komplizierter macht: Der Mehrheitsführer im Senat von Wisconsin, Devin LeMahieu, ein Republikaner, sagte, die Kammer werde nicht in Betracht ziehen, gegen Protasiewicz vorzugehen. Sollte die Versammlung für ein Amtsenthebungsverfahren gegen die Justiz stimmen und der Senat sie verurteilen und aus dem Amt entfernen, würde der demokratische Gouverneur Tony Evers ihre Nachfolgerin ernennen. Sollte der Senat jedoch überhaupt nichts unternehmen, würde sie von allen offiziellen Pflichten suspendiert – und das Gericht wäre mit 3:3 festgefahren.

Canon beschrieb diese mögliche Vorgehensweise als „eine noch teuflischere Wendung“.

„Dies ist tatsächlich ein wirksameres Instrument, um die liberale Mehrheit zu zerschlagen, indem in der Versammlung eine Amtsenthebungsabstimmung durchgeführt wird, bei der es sich lediglich um eine Mehrheitsabstimmung handelt, und der Senat dann nichts unternimmt. Sie wird im Grunde ihres Amtes enthoben und kann in keinem Fall entscheiden“, sagte er.

Unterdessen sind die Richter selbst in eine erbitterte, öffentliche Fehde verwickelt – die ausgetragen wird, bevor Protasiewicz überhaupt über einen Fall entschieden hat. Die konservative Oberrichterin Annette Ziegler warf der liberalen Mehrheit einen „Putsch“ vor, nachdem die vier liberalen Mitglieder des Gerichts dafür gestimmt hatten, die Befugnisse des Oberrichters zu schwächen und den konservativen Direktor der Staatsgerichte zu entlassen.

Zusammengenommen warfen die Kämpfe eine Wolke der Unsicherheit über die Wahlen 2024 in einen Staat, der Donald Trumps Sieg mit 23.000 Stimmen im Jahr 2016 festigte und Joe Biden dann einen Sieg mit 21.000 Stimmen im Jahr 2020 bescherte.

„Dies ist Alarmstufe Rot für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit“, sagte Ben Wikler, der Vorsitzende der Wisconsin Democratic Party. „Die Republikaner drohen, einen verfassungsmäßigen Mechanismus, der für die größten Krisen reserviert ist, als Mittel zur Machtergreifung zu nutzen.“

Evers‘ Sieg im Jahr 2018, gefolgt von den Siegen von Biden im Jahr 2020, Evers bei seiner Wiederwahl im Jahr 2022 und Protasiewicz Anfang dieses Jahres, beendeten die fast ein Jahrzehnt lang einheitliche republikanische Kontrolle über den umkämpften Staat.

Allerdings konnten die Republikaner mit massiven Mehrheiten im Senat und im Parlament in der gesetzgebenden Körperschaft des Bundesstaates Fuß fassen, teilweise dank dessen, was Experten als einen der extremsten Parteigänger des Landes bezeichneten.

Dieser Gerrymander stand im Mittelpunkt des Rennens um den Obersten Gerichtshof dieses Frühjahrs. Während des Wahlkampfs bezeichnete Protasiewicz die aktuellen Gesetzgebungspläne der Bundesstaaten als „manipuliert“ und „unfair“ und schlug vor, dass Gerichte ihre Verfassungsmäßigkeit prüfen sollten.

Nachdem sie im August ihr Amt übernommen hatte, reichten von den Demokraten unterstützte Gruppen zwei Klagen ein und forderten den Obersten Gerichtshof von Wisconsin auf, die von den Republikanern gezeichneten Karten zu verwerfen. Das Gericht beschloss schnell, eine Frist für die Stellungnahme darüber zu setzen, ob es mit den beiden Fällen fortfahren sollte.

Die gesetzgebenden Republikaner des Bundesstaates antworteten, indem sie Protasiewicz aufforderten, sich von den Fällen zurückzuziehen, mit dem Argument, sie habe sie vorab beurteilt.

Vos brachte dann die Möglichkeit ins Spiel, Protasiewicz anzuklagen, wenn sie sich nicht zurückziehe. Geschieht dies nicht, wäre dies „ein ganz klarer Verstoß gegen die Art und Weise, wie ganz Amerika funktioniert“, sagte er.

„Wir müssen abwarten und abwarten, was passiert“, sagte Vos am Dienstag gegenüber Reportern, als er direkt gefragt wurde, ob er die liberale Justiz anklagen würde, wenn sie sich nicht zurückzieht.

Der Senator des US-Bundesstaates Wisconsin, Dan Knodl, dessen Sieg bei den Sonderwahlen im April den Republikanern die Supermehrheit im Senat bescherte, sagte Milwaukees CBS 58 Er würde die Amtsenthebung von Protasiewicz unterstützen, wenn sie sich nicht auf die Umverteilung von Fällen zurückzieht.

„Es wird einen überzeugenden Fall geben, der sehr besorgniserregend sein wird, wenn sie vor diesem Gericht sitzt und über diese Dinge entscheidet“, sagte Knodl.

Weder Vos noch Knodl reagierten auf die Bitte von CNN um einen Kommentar.

Die Minderheitsführerin im Senat, Melissa Agard, eine Demokratin aus Madison, sagte, die Amtsenthebung von Protasiewicz sei „völlig absurd“ und „eine Beleidigung für Wähler überall“.

„Die gesetzgebenden Republikaner werden jede Hürde überwinden, um den Willen der Mehrheit an sich zu reißen“, sagte Agard in einer Erklärung.

Die Amtsenthebungsdrohungen erfolgen inmitten bereits eskalierender Spannungen am Obersten Gerichtshof von Wisconsin. Neben der Einschränkung der Befugnisse des Obersten Richters stimmte die liberale Mehrheit dafür, Verwaltungssitzungen der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, und entließ einen konservativen ehemaligen Richter, der sechs Jahre lang das Gerichtssystem des Staates überwacht hatte. Die Richter haben in den letzten Tagen in E-Mails, die in den letzten Tagen veröffentlicht wurden, das Vorgehen der jeweils anderen kritisiert.

Es wird erwartet, dass in der neuen Amtszeit des Obersten Gerichtshofs von Wisconsin die Richter über die Durchsetzung des 1849 verabschiedeten nahezu vollständigen Abtreibungsverbots des Staates entscheiden. Das Gericht könnte auch Abstimmungsregeln festlegen und den Streit um Wolfes Status als Verwalter der Wahlkommission von Wisconsin beilegen.

Wolfe wird seit Jahren von Republikanern wegen der Entscheidung der überparteilichen Kommission aus dem Jahr 2020 kritisiert, den Angestellten zu raten, den Bewohnern von Pflegeheimen Briefwahlzettel inmitten der Coronavirus-Pandemie zu schicken, und umgeht damit ein staatliches Gesetz, das Wahlhelfer verpflichtet, diese Pflegeheime zuerst zu besuchen.

Sie war auch das Ziel von Verschwörungstheorien der Republikaner, die Trumps Unwahrheiten über weit verbreiteten Betrug bei den Wahlen 2020 nachplapperten.

Michael Gableman, der ehemalige Richter am Obersten Gerichtshof von Wisconsin, der von Vos beauftragt wurde, die Wahlen 2020 im Bundesstaat zu überprüfen, hat Wolfe häufig ins Visier genommen und sich unter anderem über ihre Kleidung lustig gemacht.

„Schwarzes Kleid, weiße Perlen – ich habe den Auftritt gesehen, ich habe die Show gesehen“, sagte Gableman auf WTAQ-AM, bevor er sie mit Hillary Clinton verglich.

Monate später entließ Vos Gableman und beendete damit eine Überprüfung, die den Steuerzahler mehr als 1,1 Millionen US-Dollar gekostet hatte, aber keine Beweise für Betrug erbrachte.

Wolfes vierjährige Amtszeit als Administrator sollte diesen Sommer enden. Nachdem die drei Republikaner in der Wahlkommission im Juni dafür gestimmt hatten, sie für eine weitere Amtszeit von vier Jahren zu nominieren, enthielten sich die drei demokratischen Mitglieder der Stimme, um zu verhindern, dass ihre Renominierung dem von der Republikaner geführten Staatssenat zur Genehmigung vorgelegt wird. Damit blieb ihre Renominierung praktisch in der Schwebe.

Es war ein Schritt, der die Bemühungen der Republikaner widerspiegelte, trotz der Siege von Evers in den Jahren 2018 und 2022 die Macht über staatliche Kommissionen zu behalten. Der Oberste Gerichtshof des Bundesstaates entschied letztes Jahr, dass ein Mitglied des Wisconsin Natural Resources Board, das vom ehemaligen republikanischen Gouverneur Scott Walker ernannt worden war und dessen Amtszeit im Jahr 2021 ablief, konnte auf unbestimmte Zeit im Gremium bleiben, nachdem der Senat des Bundesstaates sich geweigert hatte, für die Bestätigung seines Nachfolgers zu stimmen.

Indem sie nichts unternahm, glaubte die Wisconsin Election Commission gemäß der vorherigen Entscheidung des Obersten Gerichtshofs des Bundesstaates, dass sie Wolfe in ihrer derzeitigen Rolle behalten könnte, ohne dass eine Bestätigung durch den Senat erforderlich wäre.

Dennoch setzte der Wahlausschuss des Senats unter dem Vorsitz von Knodl am Dienstag eine Anhörung fort und begann mit der Prüfung von Wolfes Bestätigung und löste möglicherweise einen Gerichtsstreit aus.

Der Generalstaatsanwalt von Wisconsin, Josh Kaul, ein Demokrat, bezeichnete das Verfahren als rechtswidrig.

„Soweit unbegründete Zweifel bestehen, schreibe ich, um klarzustellen, dass die WEC keinen neuen Administrator ernannt hat und es keine Ernennung des WEC-Administrators vor dem Senat gibt. Dies ist nach staatlichem Recht keine enge Frage“, schrieb Kaul in einem Brief an die Direktorin des überparteilichen Wisconsin Legislative Council, Anne Sappenfield.

Wolfe nahm an der Anhörung am Dienstag nicht teil. In einem Brief an die Gesetzgeber des Bundesstaates im Juni sagte sie, Wisconsins Umgang mit der Wahl 2020 sei „wiederholt falsch dargestellt“ worden.

„Ich glaube, man kann mit Recht sagen, dass keine Wahl in der Geschichte Wisconsins so intensiv untersucht, überprüft, untersucht und erneut untersucht wurde wie die Parlamentswahlen im November 2020“, schrieb sie. „Das Ergebnis all dieser Untersuchungen im Jahr 2020 brachte im Wesentlichen die gleichen Ergebnisse: die Identifizierung einer relativ kleinen Anzahl von Vorschlägen für Verfahrensverbesserungen, ohne dass es zu Fehlverhalten oder erheblichem Betrug kam.“

Lokale Angestellte lobten Wolfe während der Anhörung im Senat des Bundesstaates. Lisa Tollefson, Gerichtsschreiberin im Rock County, sagte den Abgeordneten, dass während der Pandemie „so viele Dinge passiert sind, die ohne ihre Stärke und Führung nicht passiert wären.“

Bei der Anhörung sprachen auch mehrere prominente Wahlleugner – darunter Gableman.

„Die Bilanz spricht für sich, und nichts spricht so viel wie die Tatsache, dass (Wolfe) heute nicht hierher gekommen ist, um Ihnen von all der guten Arbeit zu erzählen, die sie geleistet hat“, sagte Gableman.

Das Wisconsin State Journal berichtete, dass Knodl noch nicht entschieden habe, ob eine Ausschussabstimmung über Wolfes Absetzung stattfinden solle. Er sagte, das Thema könne bereits Mitte September den gesamten Senat erreichen.

Wikler, der Vorsitzende der Demokratischen Partei des Bundesstaates, sagte, dass die Schritte, die das republikanische Parlament zu unternehmen erwägt, „weit über ihre Schritte zur Reduzierung der Macht von Evers in einer Lame-Duck-Sitzung 2018 kurz vor dem Amtsantritt des demokratischen Gouverneurs hinausgehen“.

„Sie entziehen nicht nur die Macht; Sie versuchen, die Wahl zu annullieren“, sagte Wikler. „Wenn sie in diesem Fall dazu bereit sind, sind sie bereit, es mit jedem zu tun.“