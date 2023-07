CNN

Die Republikaner von Iowa stimmten am Samstag dafür, ihre ersten landesweiten Wahlversammlungen am 15. Januar nächsten Jahres abzuhalten. Damit wurde der früheste Beginn des Präsidentschaftsnominierungsprozesses seit 2012 eingeläutet, als sich die Wahlversammlungsteilnehmer am 3. Januar versammelten.

Das staatliche Zentralkomitee der GOP von Iowa traf sich am Samstag und stimmte einstimmig über den Termin ab.

Angesichts der Pläne der Iowa-Demokraten, ihre Präsidentschaftswahl nach einem katastrophalen Caucus im Jahr 2020 per Briefwahl durchzuführen, sagte der republikanische Vorsitzende von Iowa, Jeff Kaufmann, in einer Erklärung, dass seine Partei weiterhin „der Aufrechterhaltung der geschätzten First-in-the-Nation-Caucuses in Iowa verpflichtet“ sei.

Er sagte auch, dass die GOP von Iowa sich darauf freue, „in den kommenden Monaten einen historischen Caucus abzuhalten und Joe Biden im November 2024 zu besiegen“.

Der 15. Januar nächsten Jahres fällt mit dem Martin Luther King Jr. Day zusammen, einem Feiertag auf Bundes- und Landesebene.

Während es noch einige bewegliche Teile gibt, rückt der Zeitplan für die frühen Nominierungswettbewerbe der Republikaner im nächsten Jahr vor dem Super Tuesday am 5. März in den Fokus.

Die Vorwahlen in New Hampshire, die nach bundesstaatlichem Recht vor allen anderen Vorwahlen stattfinden müssen, haben noch keinen offiziellen Termin, es wird jedoch erwartet, dass sie vor Ende Januar der zweite Wettbewerb im GOP-Kalender sein werden. Die Republikaner in Nevada planen, auf die Präsidentschaftsvorwahlen ihres Staates zu verzichten (zumindest im Hinblick auf die Vergabe von Delegierten) und Wahlversammlungen Anfang Februar abzuhalten, sagte Alida Benson, Geschäftsführerin der Partei, gegenüber CNN.

Die Republikaner von South Carolina beschlossen letzten Monat, ihre Vorwahlen am 24. Februar abzuhalten, was eine leichte Änderung gegenüber den jüngsten republikanischen Kalendern wäre, als Nevada der letzte der traditionellen „ersten vier“ frühen Bundesstaaten war, der vor dem ersten großen Tag der Vorwahlen über Super abstimmte Dienstag.

Die GOP von Michigan treibt einen Plan voran, ihr Nominierungsverfahren zwischen den staatlichen Vorwahlen am 27. Februar und den Wahlversammlungen am 2. März aufzuteilen, obwohl dieser Plan eine besondere Genehmigung des Republikanischen Nationalkomitees erfordern würde, um Sanktionen zu vermeiden.

Die Republikaner in Idaho planen außerdem Wahlversammlungen am 2. März, dem ersten Tag, an dem die meisten Bundesstaaten nach den nationalen GOP-Regeln abstimmen dürfen. Die Republikaner auf den US-amerikanischen Jungferninseln sagen, dass sie spätestens am 2. März eine Wahlversammlung abhalten werden, haben aber noch keinen endgültigen Termin bekannt gegeben.

Da in den sieben Wochen vor dem Super Tuesday bis zu sieben oder mehr GOP-Wettbewerbe stattfinden, wird der Vorwahlkalender Anfang 2024 länger sein als in den letzten Jahren. Eine längere Kluft zwischen den Bundesstaaten hätte es für Kandidaten, die in einem Bundesstaat schlecht abschneiden, zu einer Herausforderung machen können, über die nötigen Ressourcen zu verfügen, um in den nächsten zu gelangen.

Republikanische Staatsparteien müssen ihre Pläne bis zum 1. Oktober dem RNC vorlegen, sodass es möglich ist, dass noch mehr Staaten vor dem 5. März Wettbewerbe abhalten.

Der frühe Starttermin für die Wahlversammlungen der Republikaner in Iowa ist auch teilweise auf Änderungen zurückzuführen, die die Demokraten an ihrem Vorwahlkalender vornehmen – Änderungen, die den Status der Wahlversammlungen der Demokraten in Iowa unklar gemacht haben. Diese Änderungen gelten jedoch nicht direkt für die Republikaner.

Nach dem Anfang des Jahres genehmigten Plan der Demokraten würde South Carolina am 3. Februar der erste genehmigte Nominierungswettbewerb sein, gefolgt von Nevada und New Hampshire am 6. Februar sowie Georgia und Michigan vor dem Super Tuesday. Aber dieser Kalender wird nicht ganz in Erfüllung gehen.

Die Notwendigkeit, vor den Demokraten von South Carolina anzutreten, hat die Republikaner in Iowa und vermutlich auch in New Hampshire in den Januar getrieben.

Eine Vorwahl der Demokraten in New Hampshire, die vor South Carolina abgehalten wurde, würde den Vertragsstaat mit Strafen durch das Demokratische Nationalkomitee aussetzen, aber letzten Monat gab das Regelgremium der Nationalpartei dem Staat mehr Zeit, sich daran zu halten.

Die Demokraten in Nevada und Michigan werden an den im Parteiplan vorgesehenen Tagen abstimmen, aber der Republikaner Brad Raffensperger, Außenminister von Georgia, hat die Vorwahlen in seinem Bundesstaat auf den 12. März angesetzt, um einen Verstoß gegen die Regeln der GOP zu vermeiden.

Die Iowa-Demokraten wurden unterdessen vollständig aus der Gruppe der frühen Bundesstaaten entfernt, obwohl ein Bundesstaatsgesetz vorschreibt, dass die Wahlversammlungen vor jedem anderen Wahlkampf abgehalten werden müssen.

Als Reaktion darauf schlug die Staatspartei einen Plan vor, nach dem sie am selben Tag wie die Republikaner Wahlversammlungen abhalten würde, diese jedoch nur zur Erledigung von Parteigeschäften und nicht zur Wahl des Präsidenten nutzen würde. Die Präferenzabstimmung des Präsidenten wäre ein separater Prozess, der vollständig per Post durchgeführt würde.

Allerdings haben sie die Termine für diesen Postprozess nicht angegeben, und ohne diese Informationen lehnte das DNC-Gremium auf der Sitzung im letzten Monat die Genehmigung des Plans ab. Mitarbeiter der Partei sagten, dass die Frist für die Briefwahl am oder nach dem 5. März enden müsse (dem Datum, an dem jeder Staat mit der Durchführung demokratischer Wettbewerbe beginnen darf), damit die Parteiregeln eingehalten werden.

Anfang des Jahres sagte der republikanische Außenminister von New Hampshire, David Scanlan, dass die Verwendung von Briefwahlzetteln in Iowa das landesweit erste Primärgesetz seines Staates auslösen würde.

Dies könnte zu einer weiteren Quelle der Unsicherheit im Vorwahlkalender führen, aber laut Josh Putnam, einem Politikwissenschaftler, der über den Vorwahlprozess schreibt, wird dies höchstwahrscheinlich ein Problem sein, wenn sich die Demokraten in Iowa dafür entscheiden, gegen die nationalen Parteiregeln zu verstoßen und die Briefwahlperiode anzusetzen endet am Caucus-Abend (oder jederzeit vor den Vorwahlen in New Hampshire).

Als Reaktion auf die Ankündigung der Wahlversammlungen der Iowa-Republikaner am 15. Januar sagte die Vorsitzende der Demokratischen Partei des Bundesstaates, Rita Hart, ihre Partei sei „entschlossen, den umfassendsten Wahlkampfprozess in der Geschichte Iowas voranzutreiben“.

„Wir setzen uns dafür ein, das zu tun, was den Demokraten, Iowa und der Demokratie gut tut“, sagte sie.

Diese Geschichte wurde mit zusätzlichen Informationen aktualisiert.