Barr, Huizenga und Lütkemeyer erhielten in diesem Jahr weiterhin Beiträge von den Unternehmen, da die republikanischen Gesetzgeber mit einer Reihe von Anti-ESG-Anhörungen im Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses die Branchenkontrolle verschärften. Mitglieder einer republikanischen ESG-Arbeitsgruppe unter der Leitung von Huizenga sagten in einem Bericht vom Juni, dass die Unternehmen einer stärkeren staatlichen Aufsicht unterliegen sollten – haben aber im Laufe ihrer Karriere mehr als 160.000 US-Dollar von den Unternehmen eingenommen. Vier der neun Mitglieder der Gruppe erhielten im ersten Halbjahr 2023 Beiträge von mindestens einem der Unternehmen, wie aus den Unterlagen hervorgeht.

„Es ist ihre Entscheidung, ob sie die Beiträge ihrer Mitarbeiter dafür verwenden oder nicht“, sagte Huizenga in einem Interview. „Mir geht es so oder so gut. Es wird die Art und Weise, wie ich Geschäfte machen werde, nicht behindern.“

Die Beiträge verdeutlichen den politischen Drahtseilakt, den die Republikaner im Kampf gegen ihre ehemaligen Verbündeten an der Wall Street vollziehen, während die Rechte zunehmend bestrebt ist, die Großkonzerne in einen Kulturkrieg zu verwickeln.

„Meine Aufgabe ist es, die Menschen im sechsten Kongressbezirk von Kentucky zu vertreten – nicht Vermögensverwalter, nicht Banken“, sagte Barr in einem Interview.

In dem Konflikt geht es um die Kritik der Republikaner, dass die großen Vermögensverwalter – Unternehmen, die sich um die Altersvorsorge und andere Investitionsaktivitäten für Einzelpersonen und Unternehmen kümmern – politische Agenden vorantreiben, indem sie Umwelt- und Sozialkennzahlen in ihre Geschäftsabläufe einbeziehen. Die Republikaner im Repräsentantenhaus konzentrieren sich darauf, wie die Vermögensverwalter im Namen ihrer Kunden über Aktionärsangelegenheiten öffentlicher Unternehmen abstimmen, ein Druck, der die Arbeitsweise von Unternehmen beeinflussen kann.

Branchenführer wie Larry Fink, CEO von BlackRock, argumentieren, dass sie verpflichtet seien, die langfristigen Investitionsrisiken von Dingen wie dem Klimawandel zu berücksichtigen, und dass sie sich vom grundlegenden Kapitalismus leiten ließen.

Barr, einer der prominentesten Republikaner im Repräsentantenhaus zu diesem Thema, hat Vermögensverwalter aufgefordert, „diesen Unsinn der Politisierung der Kapitalallokation durch ESG zu stoppen“, und hat dies auch getan Gesetze eingeführt die Praxis einzuschränken. Huizenga, der die Arbeit am Bericht der ESG-Arbeitsgruppe leitete, der eine stärkere Aufsicht über BlackRock, State Street und Vanguard forderte, schickte diese Woche Briefe an deren CEOs, in denen er Bedenken hinsichtlich ihres „erheblichen Einflusses“ äußerte. Lütkemeyer warnte davor, dass die Unternehmen in Aktionärsangelegenheiten eine „alarmierend hohe Konzentration unkontrollierter Stimmrechte“ hätten hat Gesetze das würde erfordern, dass sie gemäß den Anweisungen ihrer Kunden abstimmen.

Huizenga sagte, die Beiträge, die er von ihnen erhalten habe, spielten in politischen Diskussionen „keine“ Rolle.

„Ich denke, dass die Tatsache, dass wir diesbezüglich ein Gleichstellungskritiker sind, ein Beweis dafür ist, dass das absolut nichts mit unserer Untersuchung zu tun hat“, sagte Barr.

Wall-Street-Firmen überhäufen seit langem wichtige Kongressabgeordnete beider Parteien mit Wahlkampfgeldern – insbesondere diejenigen in den Ausschüssen, die sie regulieren. Barr, Huizenga und Lütkemeyer sind hochrangige Mitglieder des Finanzdienstleistungsausschusses des Repräsentantenhauses, der Gesetze für den Aktienhandel und das Bankwesen verfasst.

Politische Fundraising-Abteilung des Vorsitzenden des Repräsentantenhauses für Finanzdienstleistungen Patrick McHenry (RN.C.), der diesen Monat eine Reihe von Anti-ESG-Anhörungen geleitet hat, hat im Laufe seiner Karriere mehr als 125.000 US-Dollar an Spenden von Vanguard, State Street und BlackRock erhalten. Nach Angaben des Wahlkampffinanzierungswächters Open Secrets hat er im Wahlzyklus 2022 mehr als 767.000 US-Dollar aus der Wertpapier- und Investmentbranche abgenommen.

Im Februar ernannte McHenry Huizenga, der 75.000 US-Dollar von den drei großen Vermögensverwaltern abgenommen hat, zum Leiter der ESG-Untergruppe, die den Bericht des letzten Monats erstellt hatte, der eine genaue Prüfung der Unternehmen forderte. Lütkemeyer und Barr, die jeweils Anti-ESG-Gesetze eingeführt haben, haben den Unternehmen im Laufe ihrer Karriere 67.500 bzw. 60.000 US-Dollar abgenommen.

Sprecher von McHenry und Lütkemeyer antworteten nicht auf Anfragen nach Kommentaren.

Vanguard sagte in einer Erklärung, dass das PAC des Unternehmens „dazu verwendet wird, Bundeskandidaten auf überparteilicher Basis zu unterstützen, im Einklang mit den Spendenrichtlinien unseres Unternehmens und unserer Mission, für alle Investoren Stellung zu beziehen und ihnen die besten Chancen auf Investitionserfolg zu bieten.“

Der Anti-ESG-Vorstoß birgt Risiken für die Republikaner, sagte der frühere Vorsitzende des Republikanischen Nationalkomitees, Michael Steele, der die Bewegung „albern“ nannte.

Steele sagte, dass die Wall-Street-Akteure „sich immer absichern“ und wahrscheinlich weiterhin Kampagnenspenden leisten werden, aber möglicherweise nicht mehr in der gleichen Höhe wie früher.

„Sie entfremden die Leute unnötig“, sagte er. „Sie entfremden zum Beispiel nicht nur einen BlackRock, der seit einigen Jahren ein sehr starker Befürworter republikanischer Kandidaten und der Politik der Republikanischen Partei ist, sondern Sie entfremden auch diejenigen, die in diese Unternehmen investieren.“