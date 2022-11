Die Republikaner kontrollieren Florida. DeSantis wird sie verwenden, um seinen Lebenslauf für 2024 zu erstellen.

„Er wird eine völlig unterwürfige republikanische Legislative haben, die er als sein Testlabor weiterführen kann, um sich von anderen wahrscheinlichen Hauptgegnern von 24 abzuheben“, sagte Senator Jason Pizzo, ein demokratischer Gesetzgeber. „Wenn die Gesetzgebung gut ankommt, wird er die Ehre einheimsen, und wenn nicht, wird er der Legislative die Schuld geben.“

DeSantis gilt seit langem als einer der mächtigsten Gouverneure in der Geschichte des Staates, der den Gesetzgeber stark bewaffnet, um seine Gebote zu erfüllen, und ideologisch sympathische Kandidaten unterstützt, die ihm helfen werden, seine Agenda von der Landeshauptstadt bis zu den örtlichen Schulbehörden zu gestalten. Die republikanischen Gesetzgeber bescherten dem Gouverneur in diesem Jahr große Gewinne, wie die Genehmigung seiner Karten zur Neuverteilung, die den Republikanern des Repräsentantenhauses in diesem Zyklus vier zusätzliche Sitze einbrachten.

Auf die Frage nach der Agenda von DeSantis für die zweite Amtszeit antwortete sein demokratischer ehemaliger Gegner für den Gouverneur, Charlie Crist: „Er wird nicht hier sein. Es ist ihm egal. Er kümmert sich um das Weiße Haus.“

Was DeSantis von der Legislative will, bleibt unklar. Er gestaltete einen Großteil seiner Wiederwahlkampagne als Referendum über seine Arbeitsleistung als Gouverneur in den letzten vier Jahren und erinnerte die Wähler an seine Opposition gegen die Sperrung von Covid-19 und sein Bestreben, die Schulen offen zu halten.

DeSantis sagte, Florida werde „daran arbeiten, den Pro-Life-Schutz zu erweitern“, nachdem der Oberste Gerichtshof niedergeschlagen wurde Roe v. Wade. Er sprach auch darüber, das „konstitutionelle Tragen“ voranzutreiben, ein Begriff, der sich darauf bezieht, Menschen Waffen in der Öffentlichkeit tragen zu lassen, ohne eine Genehmigung der Regierung beantragen zu müssen.

Diejenigen, die DeSantis in Aktion beobachtet haben, behaupten, dass die Legislative sich anpassen wird, wenn der Gouverneur dies wünscht.

„Er ist in Florida so nah an einem Cäsar, wie wir es zu diesem Zeitpunkt hatten“, sagte Jeff Brandes, ein Republikaner aus St. Petersburg, dessen Amtszeit im Senat des Bundesstaates diese Woche endete. „Ich denke, Florida hat noch nie gesehen, was in den nächsten zwei Jahren wahrscheinlich passieren wird. … Ich denke, es wird für die Führung des Repräsentantenhauses und des Senats sehr schwierig sein, die Richtung zu ändern oder alles andere als Bremsschwellen für die DeSantis-Agenda zu sein.“

GOP-Senatorin Kathleen Passidomo, die nächste Senatspräsidentin, widersprach dieser Behauptung scharf.

„Ich denke, die nächsten zwei Jahre werden mehr Zusammenarbeit sein als alles andere“, sagte Passidomo. „Wenn der Gouverneur eine Initiative hat, die besser umgesetzt werden kann, oder damit nicht einverstanden ist, werde ich gerne mit ihm sprechen. Ich habe großen Respekt vor ihm und er hat großen Respekt vor mir.“

Passidomo fügte hinzu: „Wir denken sehr ähnlich. Wir haben unterschiedliche Stile, aber wir haben ähnliche Philosophien.“

Am Donnerstag leitete DeSantis einen Übergangsprozess für die zweite Amtszeit ein und sagte in einer Erklärung, er werde sich weiterhin darauf konzentrieren, „unsere Schulen offen und frei von Indoktrination zu halten“, die Umwelt zu schützen und die Wirtschaft des Staates stark zu halten.

DeSantis hat bereits eine erfolgreiche Erfolgsbilanz bei der Legislative vorzuweisen. Er überzeugte den Gesetzgeber, umstrittene Maßnahmen zu genehmigen, wie ein Verbot der kritischen Rassentheorie in Klassenzimmern und das Verbot sogenannter „Sanctuary Cities“. Er drängte den Gesetzgeber auch, 12 Millionen Dollar für sein umstrittenes Umsiedlungsprogramm für Migranten bereitzustellen. Dieses Geld wurde verwendet, um einem Auftragnehmer 615.000 Dollar zu zahlen, um im September fast 50 Migranten von Texas nach Martha’s Vineyard zu fliegen.

„Ich denke, wir werden mehr davon sehen, wo der Gouverneur bei vielen Gesetzen die Führung übernimmt“, sagte der republikanische Senator Blaise Ingoglia. „Dieser Gouverneur war einer der aktivsten seit Jeb Bush, weil er Gesetze vorangetrieben hat.“

Ingoglia fügte hinzu, dass der Erdrutsch von DeSantis am Dienstagabend bedeute, dass den Wählern, die ihn unterstützten, eine „enorme Loyalität“ entgegengebracht werden sollte.

„Lassen Sie mich klar sein: Wenn das kein überwältigendes Mandat war, dass die Wähler dieses Staates mögen, was dieser Gouverneur tut, weiß ich nicht, was es ist“, sagte Ingoglia.