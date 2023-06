Die im Mittelpunkt der Klagen stehende Person, Hunter Biden, der Sohn von Präsident Joe Biden, hat am Dienstag in einer Klageschrift bei einem Gericht in Delaware eine detaillierte Einigung erzielt, in der er sich zweier Steuerdelikte schuldig bekannte.

Aber mehrere Republikaner, darunter der Vorsitzende des Aufsichtsausschusses James Comer (R-Ky.), beschimpfte die Vereinbarung sofort als „Sweetheart-Deal“ und versprach, seine monatelangen Ermittlungen zu Hunters Geschäftsbeziehungen fortzusetzen.

Gemäß einem einzigartigen Abschnitt der Steuergesetzgebung, der den Vorsitzenden der Steuerausschüsse des Kongresses vorbehalten ist und der letztes Jahr von den Demokraten zur Veröffentlichung der Steuererklärungen des ehemaligen Präsidenten Donald Trump genutzt wurde, konnte Smith mit einer Mehrheit alle privaten Steuerinformationen von Hunter Biden öffentlich veröffentlichen Abstimmung.

Obwohl unklar ist, welche Dokumente am Donnerstag berücksichtigt werden sollen und was die Pläne des Ausschusses sind, sagte Smith in einer Erklärung: „Wir werden verfolgen, wohin die Fakten führen, und die entsprechenden Details anschließend veröffentlichen.“

„Das Gleichgewicht der Gerechtigkeit darf nicht zugunsten der Reichen und politisch vernetzten Menschen verzerrt werden“, sagte Smith.