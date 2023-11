Aufgrund dieser Vorladungen erhielten die Republikaner Kopien von zwei Schecks, aus denen Zahlungen von James Biden und seiner Frau Sara Biden an Joseph R. Biden Jr. in Höhe von insgesamt 240.000 US-Dollar hervorgingen, und gaben sie dann heraus. Herr Comer stellte einen der Schecks als brisanten neuen Beweis dafür dar, dass James Biden und Präsident Biden „China-Geld gewaschen“ hätten. Ein Anwalt von James Biden bezeichnete die Behauptung von Herrn Comer jedoch als „absurd und höchst irreführend“ und stellte fest, dass die Schecks dazu dienten, Joe Biden zwei Privatkredite zu erstatten, die er seinem Bruder während seiner Amtszeit gewährt hatte.

„Im Juli 2017 lieh sich Jim Biden 40.000 Dollar von seinem Bruder. Fünf Wochen später zahlte er diesen Kredit zurück“, sagte Paul J. Fishman, ein Anwalt von James Biden. „Diese Transaktionen spiegeln sich vollständig in den Bankunterlagen wider, die dem Ausschuss seit Wochen vorliegen. Jim hat seinen Bruder zu keinem Zeitpunkt in seine Geschäftsbeziehungen einbezogen.“

Ebenfalls am Mittwoch forderte Herr Comer, dass andere Mitglieder der Biden-Familie sich transkribierten Interviews unterziehen sollten. Er schickte Briefe mit der Bitte um Interviews an Sara Biden; Hallie Biden, die Witwe von Beau Biden, dem älteren Sohn des Präsidenten; Elizabeth Secundy, Hallie Bidens Schwester; Melissa Cohen, die mit Hunter Biden verheiratet ist; und Tony Bobulinski, ein ehemaliger Mitarbeiter von Hunter Biden, der den Bidens Fehlverhalten vorgeworfen hat.

Bevor Herr Comer am Mittwoch die Vorladungen herausgab, schickte Abbe Lowell, der Anwalt von Hunter Biden, einen feurigen Brief an Sprecher Mike Johnson, in dem er ihn anflehte, die Amtsenthebungsuntersuchung einzustellen.

Herr Lowell forderte Herrn Johnson auf, „ein anderer Redner zu sein – einer, der die Integrität und den Ruf Ihrer Kammer wiederherstellt“. Er forderte außerdem, dass Herr Johnson Herrn Comer und andere republikanische Ermittler daran hindere, „ihre parteiischen politischen Spiele fortzusetzen“.