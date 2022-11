Die Republikaner holen sich 3 Sitze im New Yorker Haus mit Long Island Sweep und Niederlage des DCCC-Vorsitzenden

Der scheidende Senator Phil Boyle, ein Republikaner in Suffolk County, sagte, Kriminalität sei das Hauptproblem für die Wähler auf Long Island, die zwar in den Vororten leben, sich aber Sorgen über die Kriminalität in New York City machen.

„Die Wähler auf Long Island konzentrierten sich auf Kriminalität: Kriminalität, Kriminalität, Kriminalität“, sagte er am Mittwoch. „Und es ist nicht so sehr, dass es auf ihren Straßen Verbrechen gegeben hat, obwohl es – wie vor Lee Zeldins Haus – gab, sondern viele Familienmitglieder, Freunde und Nachbarn, die in New York City arbeiten; sie gehen nach New York City, um Spaß zu haben, zum Essen zu gehen. Und sie hatten Angst.“

Der demokratische Stratege Hank Sheinkopf sagte, die Menschen wollten Veränderung. „Sie hatten Angst um ihre Sicherheit und ihre Brieftaschen.“

Die Siege könnten sich als entscheidend erweisen, wie groß die Mehrheit der Republikaner im Repräsentantenhaus ist, und beweisen, dass New York erwartungsgemäß ein kritisches Schlachtfeld war.

Die Parteien gingen mit einer Delegation des Repräsentantenhauses aus 19 Demokraten und acht Republikanern in den Wahltag in New York. Die Ergebnisse tendierten zu 15 Demokraten und 11 Republikanern, da der Staat einen Sitz aufgrund von Neuwahlen verlor.

Long-Island-Siege

George Santos kämpft am 5. November 2022 vor einem Stop and Shop-Geschäft in Glen Cove, NY | Mary Altaffer/AP-Foto

Auf Long Island wurden die Republikaner bis Mittwochmittag auf allen vier Sitzen zum Sieger erklärt – wobei George Santos Robert Zimmerman schlug, um den Sitz des Demokratischen Repräsentanten im 3. Bezirk umzudrehen. Tom Suozzider eine Wiederwahl vermied, um erfolglos für den Gouverneur zu kandidieren.

Im 4. Bezirk im Nassau County der Republikaner Anthony D’Esposito nannte die Gewinnerin am Mittwoch über die Demokratin Laura Gillen. Er lag mit 52 Prozent zu 48 Prozent vorne.

Und die Republikaner gewannen die beiden Sitze, die sie bereits in Suffolk County inne hatten, mit dem einzigen Amtsinhaber auf dem Stimmzettel, Rep. Andreas Garbarino Kreuzfahrt über den demokratischen Herausforderer Jackie Gordon.

„Ich würde gerne glauben, dass unser Sieg beweisen kann, dass es einen Weg gibt, seine konservative Ideologie aufrechtzuerhalten und gleichzeitig zum Wohle der Einwohner von Long Island zu arbeiten“, sagte der Republikaner Nick LaLota, der im 1. Bezirk an der Ostspitze zum Sieger erklärt wurde von Long Island als Nachfolger von Zeldin, sagte in einer Erklärung.

Hudson Valley gewinnt

Der Abgeordnete Pat Ryan erklärte den Sieg und sein republikanischer Gegner Colin Schmitt kassierte im District 18 des Hudson Valley. | Hans Pennink/AP Foto

Das andere Schlachtfeld des Repräsentantenhauses in New York war das Hudson Valley, wo die Republikaner ebenfalls stark auftraten.

Maloney verlor seinen Sitz an den Republikaner Mike Lawler, nachdem er fünf Amtszeiten in der Region gedient hatte. Maloney nahm am Dienstagabend nicht einmal an seiner eigenen Wahlkampfparty teil. Er verlor rund 3.200 Stimmen, ein Minus von 50,6 Prozent auf 49,4 Prozent.

Und der Republikaner Marc Molinaro, der Vorstand von Dutchess County, wurde ebenfalls auf freiem Fuß zum Sieger erklärt, nachdem er einen Vorsprung von mehr als 6.000 Stimmen eröffnet hatte, 51,1 Prozent zu 48,9 Prozent. über den Demokraten Josh Riley im neuen 19. Bezirk, der sich über das Hudson Valley und in die Southern Tier und Finger Lakes erstreckt.

“Unser Verständnis von Beamten des Wahlausschusses ist, dass wir unten, aber nicht draußen sind”, Riley sagte in einer Erklärung.

Es gab einen großen Sieg für die Demokraten: Rep. Pat Ryan erklärte den Sieg und sein republikanischer Gegner Colin Schmitt kassierte im District 18 im Hudson Valley, einem der besten Toss-up-Rennen der Nation, nachdem Ryan im August eine Sonderwahl zum Repräsentantenhaus gewonnen hatte. Das Rennen musste am Mittwochmorgen noch offiziell ausgerufen werden, aber Ryan führte mit etwa 2.000 Stimmen, 50,4 Prozent zu 49,6 Prozent.

„Nach einer hart umkämpften Kampagne haben die Menschen in unserem Bezirk ihre Wahl getroffen, und ich respektiere ihre Entscheidung“, sagte Schmitt in einer Erklärung.

Im Zentrum von New York

Der Republikaner Brandon Williams, ein politischer Newcomer, der einen vom Establishment unterstützten Kandidaten in den Vorwahlen schlug, führte in der Region Syracuse mit 3.000 Stimmen. | Brandon für Congress/AP Photo

In einem weiteren Toss-up-Rennen um den Rücktritt des GOP-Republikaners John Katko führte der Republikaner Brandon Williams, ein politischer Newcomer aus Texas, der einen vom Establishment unterstützten Kandidaten in der Vorwahl besiegte, mit 3.000 Stimmen – 50,6 Prozent zu 49,4 Prozent – ​​in der Gegend von Syracuse .

Während das Rennen noch nicht offiziell ausgerufen worden war, erklärte Williams am frühen Mittwoch nach der Veröffentlichung der Stimmen in Oneida County den Sieg, den er mit mehr als 60 Prozent gewann.

Der Demokrat Francis Conole hat nicht eingeräumt, und seine Kampagne veröffentlichte eine Erklärung, in der gefordert wird, dass alle Abwesenden und vorläufigen Stimmzettel gezählt werden.

„Dies ist ein grundlegender Teil unserer Demokratie, und wir freuen uns darauf, dass es in den kommenden Tagen durchgeführt wird“, sagte Conole.

In Rochester, Demokratische Rep. Joe Morelle wurde zum Sieger in einem Rennen in Monroe County erklärt, von dem die Demokraten befürchteten, dass es in Gefahr sein könnte. Die Partei beeilte sich, in letzter Minute Wahlkampfgeld bereitzustellen, um dem ehemaligen Mehrheitsführer der Staatsversammlung zu helfen, der seit den 1980er Jahren im gewählten Amt ist.

Andere Republikaner im Westen von New York fuhren zum Sieg: Rep. Claudia Tenney wurde wiedergewählt zu einem sichereren GOP-Sitz als die, die sie derzeit im Zentrum von New York hat, und der GOP-Vorsitzende des Bundesstaates, Nick Langworthy, setzte sich in der Gegend von Buffalo leicht durch, nachdem er eine umstrittene Vorwahl im August gegen den Geschäftsmann Carl Paladino aus Buffalo gewonnen hatte.