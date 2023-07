Nachdem seine Genehmigung ausgesetzt worden war, erledigte Malley noch Wochen lang die Arbeit des Außenministeriums, nahm Telefonanrufe entgegen und führte Interviews mit den Medien.

Als der Gesetzgeber seine Abwesenheit bei einer wichtigen Iran-Briefingbesprechung des Kongresses bemerkte, gaben Staatsbeamte an, dass er sich aus Gründen beurlauben ließ, die nichts mit seiner Regierungsarbeit zu tun hatten. Doch als CNN die Nachricht verbreitete, dass Malleys Sicherheitsfreigabe ausgesetzt worden sei, gab das Außenministerium bekannt, dass er in vollen, unbezahlten Urlaub versetzt worden sei und dass sein Stellvertreter als amtierender Sondergesandter für den Iran eingesprungen sei.

Die Republikaner fordern nun eine Untersuchung der Saga. Hagerty, der oberste Republikaner im Gremium des Foreign Relations Committee, das das Außenministerium überwacht, schrieb in dem Brief, dass seine Unterzeichner „besorgt“ seien, als sie erfuhren, dass Malley möglicherweise mit Verschlusssachen falsch umgegangen sei.

In dem Brief stellten Hagerty und andere eine Reihe von Fragen an den Leiter des Büros des Generalinspektors. Die Abfragen verdeutlichen, wie wenig über Malleys mysteriösen Austritt aus dem Außenministerium bekannt ist:

Wann wurde ihm schriftlich mitgeteilt, dass seine Genehmigung ausgesetzt wurde, wie im Handbuch des Außenministeriums vorgeschrieben? Wann wurden die Maßnahmen ergriffen, die zur Suspendierung führten? Hat er den physischen Zugang zum hochsicheren Bereich rund um das Büro des Außenministers verloren? Wann wurde den Mitgliedern von Malleys Team befohlen, keine geheimen Informationen mehr an ihn weiterzugeben? Warum wurde er nicht sofort nach der Aussetzung seiner Genehmigung in unbezahlten Urlaub versetzt?

Der Brief geht auch auf eine Herausforderung ein, vor der die Abteilung bald stehen könnte: die Ersetzung von Malley. Der letztjährige National Defense Authorization Act enthielt eine Anforderung – die von Senator Jim Risch (R-Idaho), dem obersten Republikaner im Ausschuss für auswärtige Beziehungen des Senats, gefordert wurde –, dass Diplomaten in Malleys Rolle die Bestätigung des Senats einholen müssen. Malley nahm den Job an, bevor diese Anforderung zum Gesetz wurde. Doch nun ist sein Nachfolger davon betroffen.

Der Brief signalisiert auch, dass die Republikaner glauben, dass das Außenministerium möglicherweise gegen dieses Gesetz verstoßen hat, als Abram Paley das Amt des amtierenden Sondergesandten für den Iran übernahm. Übt Paley „bedeutende Befugnisse gemäß den Gesetzen der Vereinigten Staaten aus“? es fragt. Es stellte außerdem fest, dass Paleys Auftrag die Übermittlung bestimmter Mitteilungen an die zuständigen Kongressausschüsse erforderlich gemacht hätte, und fragte, ob dies geschehen sei.

Ein Sprecher des Vorsitzenden für auswärtige Beziehungen des Senats, Bob Menendez, lehnte es ab, sich dazu zu äußern, ob sein Büro Kenntnis von Paleys neuer Rolle erhalten hat oder nicht. Und ein Sprecher von Hagerty sagte, der Senator wisse nichts von einer Mitteilung, die das Gremium erreicht habe. Der Sprecher des Außenministeriums, Matthew Miller, lehnte es ab, sich zu den Gesprächen mit dem Kongress über Paleys Rolle zu äußern.

Außenminister Antony Blinken verteidigte Malley diese Woche in einem Interview mit MSNBC und sagte, er habe den USA bewundernswert gedient. Die beiden Männer sind seit Jahrzehnten befreundet.

Senator Chris Van Hollen (D-Md.), Mitglied des Ausschusses für auswärtige Beziehungen des Senats, verteidigte Malley ebenfalls und sagte: „Ich habe ihn immer als jemanden gekannt, der sehr vorsichtig ist, wenn es um Amerikas Geheimnisse geht.“ ”

Hagerty bezeichnete Malleys Situation als besorgniserregend.

„Ich bin zutiefst besorgt“, sagte er in einem Interview, „und ich denke, jeder Amerikaner sollte zutiefst besorgt darüber sein, was mit Malley vor sich geht.“

Nahal Toosi trug zur Berichterstattung bei.