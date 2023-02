Die Republikaner des Repräsentantenhauses stimmen unter Berufung auf israelische Kommentare dafür, den Demokraten Ilhan Omar aus dem Schlüsselausschuss zu verdrängen

Das von den Republikanern geführte Repräsentantenhaus stimmte nach einer heftigen Debatte am Donnerstag dafür, die demokratische Abgeordnete Ilhan Omar aus dem Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten der Kammer zu verdrängen, unter Berufung auf ihre antiisraelischen Kommentare, in einer dramatischen Reaktion, nachdem die Demokraten in der letzten Sitzung rechtsextreme GOP-Abgeordnete wegen aufrührerischer Bemerkungen gebootet hatten .

Der Sprecher des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, konnte die Unterstützung der Republikaner gegen die in Somalia geborene Muslimin im neuen Kongress festigen, obwohl einige GOP-Abgeordnete Vorbehalte geäußert hatten.

Die Entfernung von Gesetzgebern aus den Ausschüssen des Repräsentantenhauses war im Wesentlichen beispiellos, bis die Demokraten vor zwei Jahren die rechtsextremen Republikaner Marjorie Taylor Greene aus Georgia und Paul Gosar aus Arizona verdrängten.

Die Abstimmung von 218 zu 211 am Donnerstag entlang der Parteigrenzen erfolgte nach einer hitzigen Debatte, in der die Demokraten die GOP beschuldigten, Omar aufgrund ihrer Rasse ins Visier genommen zu haben. Omar verteidigte sich auf dem Boden des Hauses und fragte, ob jemand überrascht sei, dass sie angegriffen wurde, „denn wenn Sie die Macht drücken, drängt die Macht zurück.“

Demokratische Kollegen umarmten und umarmten sie während der Abstimmung.

„Meine Stimme wird lauter und stärker werden, und meine Führung wird auf der ganzen Welt gefeiert werden“, sagte Omar in einer Schlussrede.

Omar entschuldigte sich für frühere Kommentare

Omar ist auch die erste Person, die in der Kammer des Repräsentantenhauses einen Hijab trägt, nachdem die Bodenordnung geändert wurde, um Mitgliedern das Tragen von Kopfbedeckungen aus religiösen Gründen zu erlauben.

Sie löste schnell Kontroversen aus, nachdem sie 2019 mit zwei Tweets in den Kongress eingetreten war, die darauf hindeuteten, dass Gesetzgeber, die Israel unterstützten, durch Geld motiviert waren. In der ersten kritisierte sie das American Israel Public Affairs Committee oder AIPAC.

„Es dreht sich alles um das Baby von Benjamins“, schrieb sie und berief sich auf Slang über 100-Dollar-Scheine.

Auf Twitter gefragt, wer ihrer Meinung nach Mitglieder des Kongresses für die Unterstützung Israels bezahlt, antwortete Omar: „AIPAC!“ Die Kommentare lösten eine öffentliche Rüge der damaligen Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, und anderer Demokraten aus, die deutlich machten, dass Omar überschritten hatte.

Sie entschuldigte sich bald. „Wir müssen immer bereit sein, einen Schritt zurückzutreten und Kritik zu überdenken, genauso wie ich erwarte, dass die Leute mich hören, wenn andere mich wegen meiner Identität angreifen“, twitterte Omar.

„Deshalb entschuldige ich mich unmissverständlich.“

GOP behauptet, Omar habe House „Unehre“ gebracht

Die Republikaner konzentrierten sich auf sechs Äußerungen, die Omar gemacht hat, die sie „unter den Gesamtumständen von der Mitarbeit im Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten disqualifizieren“, sagte der Abgeordnete Michael Guest aus Mississippi, der neue Vorsitzende des Ethikausschusses des Repräsentantenhauses.

„Alle Mitglieder, sowohl Republikaner als auch Demokraten, die sich für auswärtige Angelegenheiten einsetzen möchten, sollten aufgrund der internationalen Sensibilität und der nationalen Sicherheitsbedenken unter der Zuständigkeit dieses Ausschusses den höchsten Verhaltensstandards genügen“, sagte Guest.

Die von Rep. Max Miller, R-Ohio, einem ehemaligen Beamten der Trump-Administration, vorgeschlagene Resolution erklärte: „Omars Kommentare haben dem Repräsentantenhaus Schande gebracht.“

Omars frühere Äußerungen gehörten zu mehreren Äußerungen, die in den Entschließungen hervorgehoben wurden, die ihre Entfernung aus dem Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten forderten. Der Vorsitzende des Ausschusses, Rep. Michael McCaul aus Texas, plädierte dafür, Omar aus dem Gremium auszuschließen, während eines kürzlichen Treffens unter Ausschluss der Öffentlichkeit mit anderen Republikanern.

„Es ist nur so, dass ihre Weltanschauung von Israel der des Komitees so diametral entgegengesetzt ist“, sagte McCaul gegenüber Reportern, als er seine Haltung beschrieb. „Ich habe nichts dagegen, Meinungsverschiedenheiten zu haben, aber das geht darüber hinaus.“

McCarthy hat bereits die Abgeordneten Adam Schiff und Eric Swalwell, beide kalifornische Demokraten, daran gehindert, wieder dem House Intelligence Committee beizutreten, nachdem die GOP im Januar die Kontrolle über die Kammer übernommen hatte.

Während Ernennungen in das Geheimdienstgremium das Vorrecht des Sprechers sind, erfordert die Aktion zu Omar eine Abstimmung im Repräsentantenhaus. Mehrere Republikaner, die einer Absetzung von Omar skeptisch gegenüberstanden, forderten ein „ordnungsgemäßes Verfahren“ für Gesetzgeber, denen die Absetzung droht.

McCarthy sagte, er habe ihnen gesagt, er würde mit den Demokraten zusammenarbeiten, um ein System für ein ordnungsgemäßes Verfahren zu schaffen, räumte jedoch ein, dass dies noch in Arbeit sei.

Der Minderheitsführer des Repräsentantenhauses, Hakeem Jeffries, DN.Y., der am Donnerstag, dem 26. Januar, in Washington gezeigt wurde, sagte, die Republikaner suchten „politische Rache“ bei ihrem Sturz von Omar, nachdem die Demokraten vor zwei Jahren die rechtsextreme republikanische Abgeordnete Marjorie Taylor gestürzt hatten Greene und Paul Gosar. (J. Scott Applewhite/The Associated Press)

Demokraten sagen, Republikaner wollen Rache

Der demokratische Führer Hakeem Jeffries aus New York sagte, Omar habe zeitweise „Fehler gemacht“ und antisemitische Tropen verwendet, die vor vier Jahren von den Hausdemokraten verurteilt wurden, aber er sagte, darum ging es bei der Abstimmung am Donnerstag nicht.

„Es geht nicht um Rechenschaftspflicht, es geht um politische Rache“, sagte Jeffries.

Die Abgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez ging noch einen Schritt weiter und sagte, dass die Aktion der GOP eines der „ekelhaften Hinterlassenschaften nach dem 11. September, der gezielten und rassistischen Angriffe auf muslimische Amerikaner in den Vereinigten Staaten von Amerika“ sei. Und dies ist eine Erweiterung von dieses Erbe.“

„Hier geht es darum, farbige Frauen anzusprechen“, sagte sie.

McCarthy bestritt, dass der republikanische Schritt, Omar zu verdrängen, nach den Absetzungen von Greene und Gosar unter den Demokraten ein Rebellion gewesen sei, obwohl er Ende 2021 gewarnt hatte, dass eine solche Reaktion zu erwarten sei, wenn die Republikaner das Repräsentantenhaus zurückgewinnen würden.

„Das ist nichts wie der letzte Kongress“, sagte er am Donnerstag und merkte an, dass Omar nach ihren antiisraelischen Äußerungen in anderen Gremien bleiben kann, nur nicht im Außenministerium.

Omar ist eine der ersten beiden muslimischen Frauen, die in den Kongress gewählt wurden.

Rep. Marjorie Taylor Greene, R-Ga., nimmt ihren Sitz im House Oversight and Accountability Committee während eines Organisationstreffens für den 118. Kongress in Washington am 31. Januar ein. (J. Scott Applewhite/The Associated Press)

Demokraten werfen Rassismus vor

Die Demokraten versammelten sich zu einer feurigen Verteidigung von Omar und den Erfahrungen, die sie in den Kongress einbringt. Insbesondere schwarze, lateinamerikanische und fortschrittliche Gesetzgeber sprachen von ihrer einzigartigen Stimme im Repräsentantenhaus und kritisierten die Republikaner für einen, wie sie es nannten, rassistischen Angriff.

„Rassistisches Gaslighting“, sagte Rep. Cori Bush, D-Mo.

Eine „Revanche-Resolution“, sagte die Abgeordnete Pramila Jayapal aus Washington, die Vorsitzende des progressiven Caucus.

„Es ist so schmerzhaft mit anzusehen“, sagte die Abgeordnete Rashida Tlaib, D-Mich., die 2019 dem Kongress beitrat, als sie und Omar die ersten beiden weiblichen Muslime wurden, die in das Repräsentantenhaus gewählt wurden.

„An die Kongressabgeordnete Omar, es tut mir so leid, dass unser Land Sie heute durch diese Kammer im Stich lässt“, sagte Tlaib unter Tränen. „Du gehörst in dieses Komitee.“