Die Niederlande übernahmen mit einem 1:0-Sieg über Schottland die Kontrolle über ihre Women’s Nations League-Gruppe, das beide verbleibenden Spiele gewinnen muss, um den Abstieg zu verhindern.

Nachdem England gegen Belgien verloren hat, liegen die Niederländer dank Esmee Brugts‘ tollem Siegtreffer in der zweiten Halbzeit nun mit zwei Punkten Vorsprung an der Spitze der Gruppe und haben noch zwei Spiele vor sich.

Der Widerstand der Schotten wurde nach einer Stunde gebrochen, da sie am letzten Platz der Gruppe stehen und ihre letzten beiden Spiele gewinnen müssen, um nicht in die B-Liga abzurutschen.

Sie hielten ihre höherrangigen Gegner in der ersten Halbzeit im Hampden Park in Schach, doch kurz nach einer halben Stunde musste Debüttorhüter Sandy MacIver einen guten Stopp hinlegen.

Sherida Spitse versuchte, sie bei einem Freistoß zu überraschen, indem sie beim Vorbereiten einer Flanke schoss, doch MacIver war wett und kippte den Ball an den Pfosten.

Die Niederlande dominierten weiterhin, Jill Roord vergab zu Beginn der zweiten Halbzeit eine gute Chance und der Durchbruch gelang schließlich in der 60. Minute.

Brugts, die ruhig gehalten worden war, durfte sich mit dem rechten Fuß nach innen bewegen und sie bewegte den Ball über den Strafraum, bevor sie einen kurvenreichen Schuss ins untere Eck schoss.

Sie hätten es bald darauf beenden können, als die schottische Verteidigerin Rachel Corsie von Lineth Beerensteyn übergangen wurde, deren heftiger Schuss den Pfosten traf.

Brugts‘ Tor erwies sich jedoch als ausreichend und Schottland hatte nun alles zu tun, um seinen A-Liga-Status zu bewahren.

Sintflutartiger Regen kann Irland nicht davon abhalten, Gruppe B1 zu gewinnen

Bild:

Das Spiel der Republik Irland gegen Albanien wurde wegen des starken Regens zur Halbzeit um 90 Minuten verschoben





Die Republik Irland besiegte Albanien in der Women’s Nations League mit 1:0, nachdem das Spiel nach einer längeren Pause zur Halbzeit nach sintflutartigen Regenfällen wieder aufgenommen wurde.

Das Spielfeld in Shkodra war mit Wasser überschwemmt, das Spiel war immer noch torlos und die zweite Halbzeit verzögerte sich um eine Stunde.

Die Aktion begann schließlich 90 Minuten später wieder, als ein Teil des Wassers vom Spielfeld entfernt worden war.

Kyra Carusa, Denise O’Sullivan und Louise Quinn verpassten Chancen, bevor der Regenguss einsetzte.

Irland besiegte die Albanerinnen am Freitag mit 5:1, als Arsenals Katie McCabe einen Hattrick erzielte – doch sie mussten bis zur 88. Minute warten, um sich dank Denise O’Sullivans Treffer den Sieg zu sichern.

Bild:

Die Republik Irland würde als Sieger hervorgehen





McCabe gehörte bei der Zeremonie am Montag in Paris zu den Nominierten für den Ballon d’Or Féminin, konnte jedoch aufgrund ihrer Verpflichtungen gegenüber der Republik Irland nicht zu der Veranstaltung reisen.

Mimoza Hamidi vergab eine großartige Chance für die Hausherren, als das nasse Feld der Republik zu Hilfe kam und McCabe einen Block abwehrte.

Bild:

McCabe in Aktion in Shkodra





Nach dem 1:1-Unentschieden zwischen Nordirland und Ungarn in Belfast sicherte sich Irland zwei Spiele vor Schluss den vierten Sieg in Folge und sicherte sich damit den Spitzenplatz in der Gruppe B1.

Wales ist nicht in der Lage, seinen Kampf um die Nations League zu beenden

Wales liegt nach einer 1:2-Niederlage gegen Spitzenreiter Dänemark weiterhin auf dem letzten Platz der Gruppe A3 der Women’s Nations League.

Der Druck auf Trainerin Gemma Grainger steigt, die inzwischen fünf Niederlagen in Folge hinnehmen musste, darunter alle vier bisher in der Nations League.

Tore von Amalie Vangsgaard und Sofie Bredgaard in der ersten Halbzeit brachten die Däninnen unter Kontrolle, bevor Jess Fishlock Wales gegen Ende des Spiels Hoffnung gab.

Bild:

Wales liegt weiterhin am Schlusslicht seiner Gruppe





Sie konnten keinen Ausgleich finden und erlitten eine weitere Niederlage. Im November steht ein großes Duell gegen Island an, bei dem über den Abstieg in die B-Liga entschieden werden könnte.

Die Gäste waren mit ihren Gegentoren in Viborg zweimal Herr ihrer eigenen Niederlage.

Dänemark ging in der 28. Minute in Führung, als Rhiannon Roberts den Ball in einem gefährlichen Bereich verschenkte und der Stürmer von Paris St. Germain, Vangsgaard, einen hervorragenden Kopfball erzielte.

Zehn Minuten später stand es 2:0, als Bredgaard cool den oberen Eckball fand, nachdem Angharad James den Ball im eigenen Strafraum verschenkte.

Die Gastgeber ließen mehrere Chancen aus, das Spiel zu beenden, und gerieten schließlich ins Schwitzen, als Wales sich selbst eine Rettungsleine verschaffte.

Diesmal gab es einen Fehler in der dänischen Abwehr, da Isabella Bryld Obazes schlechtes Ballspiel es Wales ermöglichte, den Ball zurückzugewinnen, und Fishlock nach einem Pass von Sophie Ingle ins Tor schoss.

Grainger sagte gegenüber BBC Wales: „Eines der Dinge, die wir in diesen Spielen tun wollen, ist, uns als Team weiter zu verbessern. Wir wissen, was unser längerfristiges Ziel ist, und mit solchen Leistungen werden wir es erreichen.“

„Der Unterschied zwischen Dänemark und uns ist groß, aber wir sind entschlossen, ihn zu schließen, es wird Zeit brauchen.“

„Wir werden uns für ein großes Turnier qualifizieren. Der Realismus darüber, was für eine Mannschaft Dänemark ist und wie wir das Spiel beendet haben, ist wirklich positiv. Beim Stand von 2:0 zur Halbzeit hätten wir aussteigen können.“

„Wir konzentrieren uns auf das, wozu wir hier sind. Die Nations League ist ein Schritt für uns, sie ist Teil eines Prozesses, wir wissen, wo wir sind und wo wir sein wollen.“

„Es ist das erste Mal, dass wir in der Liga A spielen, wir haben uns das Recht verdient, hier zu sein. Wir sind hier die am schlechtesten platzierte Mannschaft und wir wollen bleiben, wir müssen den Überblick behalten.“

„Wir wissen, was der Plan ist, wir wollen nicht in der Liga B spielen und hier stehen und sagen, dass wir vier Spiele in Folge gewonnen haben. Wir wollen in der Liga A sein und uns für die EM qualifizieren, so einfach ist das.“ „

Maxwell erzielt ein Unentschieden zwischen Nordirland und Ungarn

Bild:

Die nordirische Danielle Maxwell (Mitte) feiert den Ausgleich





Danielle Maxwells Ausgleichstreffer rettete Nordirland beim 1:1-Unentschieden gegen Ungarn im Nations-League-Duell in Seaview einen Punkt.

Ein starker Start der Gäste wurde belohnt, als Dora Zeller in der 56. Minute zuschlug, aber Maxwells kraftvoller Schuss glich in der 79. Minute den Spielstand aus und sie drängten auf den Siegtreffer, wobei Simone Magill in der Schlussphase zweimal knapp scheiterte.

Die beiden Mannschaften trafen am Freitag in Györ aufeinander, als Hanna Nemeth in der Nachspielzeit den Siegtreffer erzielte und Ungarn einen 3:2-Sieg bescherte. Der Punkt am Dienstag bedeutet, dass Nordirland in der Gruppe B1-Tabelle weiterhin Dritter bleibt, einen Punkt hinter ihren Gegnern.

Ein ruhiger Beginn belebte sich bald, als Sarah McFaddens Schuss nach einer Ecke gehalten wurde, aber der Abpraller ermöglichte es Emoke Papai, die Heimverteidigung zu durchbrechen, und Shannon Turner parierte den Ball souverän, um den Ball nach hinten zu drehen.

Zeller erwies sich für Ungarn als gefährlich, denn er schoss zweimal knapp über die Latte und schoss dann einen Freistoß am Pfosten vorbei.

Bild:

Nadene Caldwell (links) und Rebecca McKenna sind niedergeschlagen





Die Gäste drohten erneut, als Henrietta Csiszar den Ball zu Evelin Fenyvesi flankte, aber Turner konnte mit einer Parade den Ball fangen, und Nordirland hatte auf der anderen Seite schnell einen guten Versuch, als McFadden den Ball knapp am Tor vorbei schoss.

Allerdings ging Ungarn in der 55. Minute mit einer atemberaubenden Ecke von Zeller in Führung, als ihre Standardsituation alle im Fünfmeterraum übertraf und ins Netz schlurfte.

Die Gastgeber erzielten dann in der 79. Minute den Ausgleich durch einen hervorragenden Schuss von Maxwell, der knapp innerhalb des Strafraums abschlug und an Reka Szocs vorbei schoss, die den Ball nicht draußen halten konnte, obwohl sie ihn gerade erst mit den Fingerspitzen erreicht hatte.

Die Gastgeber drängten auf den Siegtreffer, nachdem ein brillanter Pass von McFadden Magill in der Mitte fand, doch der Stürmer schoss den Ball am Tor vorbei und hatte nur wenige Augenblicke später eine weitere große Chance, die Szocs zunichte machte.

Ungarn war ebenfalls auf der Jagd und Zeller schien das letzte Wort zu haben, nachdem er über die linke Seite eingeschnitten hatte, doch eine geschickte Verteidigung von Rebecca McKenna eliminierte die Gefahr für Nordirland, einen Punkt zu holen.