Die Renderings des Galaxy A25 zeigen ein bekanntes und dennoch auffälliges Design

Lecks haben heute ein weiteres kommendes Samsung-Smartphone ruiniert. Diesmal steht das Galaxy A25 im Rampenlicht, mit Renderings des Telefons, die von veröffentlicht wurden Android-Schlagzeilen Es enthüllt ein Design, das Samsung-Fans bekannt sein wird, aber auch etwas Neues bietet.

Das Neue ist ein strukturiertes Muster auf der Rückseite, das auf CAD-Renderings des Geräts, die wir vor ein paar Monaten gesehen hatten, nicht sichtbar war. Es gibt auch eine neue Farbe: Hellblau ersetzt das Dunkelrot des Galaxy A24. Der Rest des Designs ist Standard für Samsung-Smartphones im Jahr 2023, wie die drei vertikal geneigten einzelnen Kamerasensoren auf der Rückseite und alle Tasten auf der rechten Seite.

Das Strukturmuster auf der Rückseite ist das einzige, was das Galaxy A25 vom Galaxy A24 unterscheidet. Dadurch sieht das kommende Gerät tatsächlich weniger hochwertig aus, obwohl dies von den individuellen Vorlieben abhängt. Für viele wird es überhaupt keine Rolle spielen, da die Vorderseite unverändert bleibt, was bedeutet, dass Sie einige hässliche Blenden erhalten, die Sie an den preisgünstigen Charakter des Geräts erinnern.

Auch das A25 wird nicht viele technische Upgrades erhalten, aber ein wichtiges: Es wird mit dem Exynos 1280-Chipsatz betrieben, der effizienter ist als der MediaTek-Chip, der das Galaxy A24 antreibt. Und da der Start im Jahr 2024 geplant ist, wird das Galaxy A25 auch mit Android 14 und One UI 6 ausgeliefert. Die One UI-Version wird 6.1 sein, genauer gesagt, wenn der A25 ein Jahr nach dem A24 offiziell wird und nicht ein paar Monate früher.

Besser noch: Da das Galaxy A24 Anspruch auf vier große Betriebssystem-Upgrades und fünf Jahre Sicherheitsupdates hat, sollte dies auch für das Galaxy A25 der Fall sein. Kein anderer Hersteller bietet diese Art von Support für Telefone, die weniger als 300 US-Dollar kosten, was das Galaxy A25 zu etwas Besonderem machen wird.

Zu den technischen Daten des Telefons werden voraussichtlich eine 50-Megapixel-Hauptkamera auf der Rückseite, eine 13-Megapixel-Selfie-Kamera und ein 5.000-mAh-Akku mit 25-W-Ladeleistung gehören. Das A25 wird auch 5G-Konnektivität unterstützen und soll neben einem microSD-Steckplatz auch über zwei SIM-Steckplätze verfügen.