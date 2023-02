Die Reise des Papstes nach Afrika: eine Abschiedsbotschaft des Friedens

Stand: 05.02.2023 12:18 Uhr

Papst Franziskus hat seine Reise nach Zentral- und Ostafrika beendet. Im Südsudan appellierte er bei einer Messe am Ende des Tages an die Politiker, sich für ein Ende der blutigen Konflikte einzusetzen.

Mit einem eindringlichen Appell für Hoffnung und Frieden verabschiedete Papst Franziskus die Menschen im Südsudan. In seinen Schlussworten nach einer Messe in der Hauptstadt Juba sicherte er den Christen des Landes die Unterstützung der Weltkirche zu.

Mit der Abschlussmesse beendete der Papst seine Afrikareise Tagesschau 11:45 Uhr, 5. Februar 2023

Er und die Führer der anglikanischen und reformierten schottischen Kirche würden alles tun, um Schritte in Richtung Frieden zu fördern. Der anglikanische Primas Justin Welby und der Moderator der Church of Scotland, Iain Greenshields, hatten den Papst auf der historisch beispiellosen ökumenischen Friedensmission begleitet.

Papst Franziskus dankte besonders den sudanesischen Frauen. Bild: dpa

„Widerstehen Sie, Böses mit Bösem zu beantworten“

Franziskus sagte in seinen Abschiedsworten, dass man die Chance, Frieden zu schaffen, nicht verpassen sollte. „Auch wenn unsere Herzen von dem erlittenen Unrecht bluten, lasst uns ein für alle Mal davon Abstand nehmen, Böses mit Bösem zu beantworten.“ Im jüngsten Land Afrikas, das erst seit 2011 unabhängig ist, tobte bis 2020 ein blutiger Bürgerkrieg. Rund 400.000 Menschen starben. Vertreibung, Hunger und Naturkatastrophen machen das Land zum Brennpunkt einer der schwersten humanitären Krisen der Welt.

Franziskus zitierte den kürzlich verstorbenen Papst Benedikt XVI. und warnte die Christen des Landes, ihre eigene Hoffnung weiterzugeben. Gerade im Südsudan stehe die Hoffnung „im Zeichen der Frauen“, sagte Francis. Er wolle „allen Frauen im Land in besonderer Weise danken und sie segnen“.

Tolle Gestenerinnerung

Jubas Erzbischof Stephen Ameyu Martin Mulla erinnerte an die spektakuläre Geste, mit der Papst Franziskus 2019 im Vatikan die Füße des südsudanesischen Präsidenten Salva Kiir Mayardit und seines ehemaligen Rivalen Riek Machar küsste, um sie um Versöhnung zu bitten. Mulla nannte es „entmutigend, dass der Friedensprozess so langsam vorangekommen ist“. Anlässlich des Papstbesuchs am Freitag kündigte Kiir an, den unterbrochenen Dialog mit Rebellengruppen wieder aufnehmen zu wollen.

Nach offiziellen Angaben feierten rund 70.000 Besucher den Gottesdienst in Juba mit Franziskus unter freiem Himmel. Gemeinsam mit den überwiegend jungen sudanesischen Gläubigen, von denen die meisten ihr Leben lang nur Konflikte erlebt haben, betete Franziskus auch für den Frieden in der Ukraine. Er erinnerte auch an andere Länder auf dem afrikanischen Kontinent, „wo so viele unserer Glaubensbrüder und -schwestern Verfolgung und Gefahr erleiden“.

Insgesamt war der Papst knapp eine Woche in Afrika unterwegs. Er reiste am Dienstag zunächst in die Demokratische Republik Kongo und hält sich seit Freitag im Südsudan auf.

Auch die erste Station war von Friedensappellen geprägt. Im Kongo traf Franziskus sowohl mit Präsident Felix Tshishekedi als auch mit Opfern jahrzehntelanger Gewalt im Osten des Landes zusammen. Zudem wandte sich der Papst entschieden gegen die Ausbeutung des Kongo, auch durch ausländische Minenbetreiber.