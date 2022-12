Die Regierung von Biden wird den öffentlichen Gesundheitsnotstand der Affenpocken beenden

Die Menschen stehen am Dienstag, den 9. August 2022 in Hollywood, Kalifornien, Schlange, um sich an einer neuen begehbaren Affenpocken-Impfstelle im Barnsdall Art Park gegen Affenpocken impfen zu lassen.

Laut den Centers for Disease Control and Prevention hat Mpox in den USA fast 30.000 Menschen infiziert und 15 Menschen getötet, seit Gesundheitsbehörden den ersten Fall im Inland im Mai bestätigten. Der US-Ausbruch ist der größte der Welt.

„Aber wir werden den Fuß nicht vom Gas nehmen – wir werden die Falltrends weiterhin genau beobachten und alle gefährdeten Personen ermutigen, sich einen kostenlosen Impfstoff zu besorgen“, sagte er. „Während wir in die nächste Phase dieser Bemühungen eintreten, arbeitet die Biden-Harris-Administration weiterhin eng mit Gerichtsbarkeiten und Partnern zusammen, um Trends zu überwachen, insbesondere in Gemeinden, die überproportional betroffen sind.“

Das Gesundheits- und Sozialministerium erwartet nicht, dass es die Notfallerklärung nach Ablauf am 31. Januar erneuern wird, „angesichts der geringen Anzahl von Fällen heute“, sagte HHS-Sekretär Xavier Becerra in einer Erklärung am Freitag.

Die Impfkampagne hatte einen holprigen Start mit begrenzten Vorräten, was zu langen Schlangen vor Kliniken und Protesten in einigen Städten führte. Die Impfungen nahmen jedoch erheblich zu, nachdem das Weiße Haus eine Task Force eingerichtet und HHS einen Notfall für die öffentliche Gesundheit ausgerufen hatte.

Seit dem Sommer wurden in den USA mehr als 1,1 Millionen Dosen des Jynneos-Impfstoffs verabreicht. CDC-Direktorin Dr. Rochelle Walensky sagte, dass etwa 1,7 Millionen Schwule und Bisexuelle, die HIV-positiv sind oder Medikamente zur Vorbeugung einer HIV-Infektion einnehmen, dem höchsten Risiko durch mpox ausgesetzt sind.

Mpox hat sich hauptsächlich durch sexuellen Kontakt unter Männern verbreitet, die Sex mit Männern haben. Das Virus verursacht Hautausschläge, die Pickeln oder Blasen ähneln, die sich in empfindlichen Bereichen entwickeln und sehr schmerzhaft sein können. Obwohl mpox selten tödlich ist, haben Menschen mit geschwächtem Immunsystem ein höheres Risiko für schwere Erkrankungen.

Die CDC sagte in einem Ende Oktober veröffentlichten Bericht, es sei unwahrscheinlich, dass die USA mpox in naher Zukunft ausrotten werden. Laut CDC wird das Virus wahrscheinlich weiterhin auf niedrigem Niveau vor allem in Gemeinschaften von Männern zirkulieren, die Sex mit Männern haben. Obwohl sich jeder mit MPOX infizieren kann, gibt es laut CDC bisher kaum Hinweise darauf, dass sich das Virus in der allgemeinen Bevölkerung weit verbreitet hat.

Der globale MPOX-Ausbruch in diesem Jahr ist mit mehr als 80.000 bestätigten Fällen in mehr als 100 Ländern der größte in der Geschichte. Der aktuelle Ausbruch ist höchst ungewöhnlich, da sich das Virus zwischen Menschen in Europa und Nordamerika weit verbreitet.

In der Vergangenheit verbreitete sich mpox auf niedrigem Niveau in abgelegenen Gebieten West- und Zentralafrikas, wo Menschen das Virus von infizierten Tieren infizierten.