Social-Media-Unternehmen müssen wie andere Privatunternehmen im Allgemeinen nicht die Standards des Ersten Verfassungszusatzes einhalten und werden in der Klage nicht als Beklagte genannt. In der Klage wird jedoch argumentiert, dass die Maßnahmen der Biden-Regierung zur Einschränkung der öffentlichen Diskussion über Inhalte im Zusammenhang mit COVID-19 – sowie wahlbezogene Desinformationen und Probleme wie Hunter Bidens Laptop – die Unternehmen zu einem verlängerten Arm der Regierung gemacht haben.

Doughty, der in Monroe, Louisiana, ansässig ist und vom ehemaligen Präsidenten Donald Trump ernannt wurde, nannte den Druck der Regierung auf die Firmen „orwellianisch“. Andere Rechtsexperten sagten jedoch, dass sein Urteil den Rechten von Biden und anderen, die Unternehmen dazu zu bewegen, ihre Veröffentlichung von Inhalten einzuschränken, die die Beamten als anstößig erachteten, nicht ausreichend Gewicht beimiss.

Das Justizministerium reichte am Mittwochabend eine Berufungsschrift ein, die Doughtys Stellungnahme und die dazugehörige einstweilige Verfügung zur Prüfung an das in New Orleans ansässige Berufungsgericht des 5. Bezirks weiterleiten wird. Dieses Gericht gilt als eines der konservativsten Bundesberufungsgerichte des Landes, entschied jedoch zuvor in mehreren Streitigkeiten über Forderungen nach Aussagen von Bundesbeamten im selben Rechtsstreit gegen Doughty.

Doughtys Anordnung zur Einschränkung der Interaktion zwischen bestimmten Bundesbeamten und -behörden und den Social-Media-Unternehmen trat sofort in Kraft, als der Richter sie am Dienstag erließ. Das Justizministerium wird ihn voraussichtlich in Kürze auffordern, seine Anordnung auszusetzen, um Berufung einlegen zu können. Wenn er ablehnt, werden sich die Anwälte des Justizministeriums wahrscheinlich an den 5. Bezirk wenden, um einen solchen Aufschub zu beantragen.