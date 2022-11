Die Regierung hat sich eingehend damit befasst, wie Verbraucher durch Krypto geschädigt wurden

Das Consumer Financial Protection Bureau der US-Regierung hat davor gewarnt, dass es eine Zunahme von Beschwerden im Zusammenhang mit Kryptowährungen und Vermögenswerten gibt. So schockierend das auch sein mag, es geht nicht nur um direkten Betrug und Betrug, obwohl dies die häufigsten Probleme sind, von denen die Agentur hört – die CFPB sagt auch, dass Verbraucher wegen Problemen mit laufenden Transaktionen Alarm geschlagen haben , verlorene Ersparnisse und mehr.

Der Bericht geht auch auf die überraschend gängige Praxis des Einfrierens von Geldern ein, von der laut CFPB „Millionen von Kunden“ betroffen sind. Und das ist nur, wenn es absichtlich gemacht wird; Das Büro hat auch viele Beschwerden über technische Schwierigkeiten an Börsen erhalten, insbesondere bei großen Preisschwankungen, bei denen die Nichtfähigkeit des Handels die Benutzer am Ende viel Geld kosten könnte.

Für diejenigen, die aufgepasst haben, werden die meisten Informationen in dem Dokument nicht besonders überraschend sein. Der Krypto-Betrug war in den letzten Jahren kaum zu übersehen, von allen möglichen NFT-Spielereien bis hin zu gefälschten Livestreams, die versuchen, Menschen auf zwielichtige Websites zu schieben. Es gibt auch keinen Mangel an alten Betrügereien, die einen Krypto-Twist erhalten haben, wie Überweisungen und Liebesbetrug. Die CFPB erwähnt tatsächlich Letzteres in Form von Betrügereien mit dem schrecklichen Namen „Schweineschlachten“, bei denen ein falsches romantisches Interesse jemanden dazu drängt, Geld für eine angebliche Investition zu übergeben.

Es ist jedoch eine nüchterne Erinnerung an das, was passiert ist, als die breite Öffentlichkeit in einen Krypto-Rausch verwickelt wurde, bei dem Bitcoin und Ethereum schwindelerregende Höhen von 68.789,63 $ bzw. 4.891,70 $ erreichten, bevor sie Anfang dieses Jahres zusammenbrachen. (Wenn Sie beide auf ihren Höchstständen gekauft haben, sehen Sie sich derzeit einen Verlust von mehr als 70 Prozent an.) Fügen Sie eine NFT-Manie hinzu, den Fall vermeintlich „stabiler“ Münzen, und was so aussieht, als könnte es der Zusammenbruch eines sein große Börse (es wäre nicht das erste große Kryptounternehmen, das bankrott geht), und es ist kein Wunder, dass die CFPB immer mehr Beschwerden erhält.