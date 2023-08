Der Vorsitzende der US-Notenbank Jerome Powell sagt am 21. Juni 2023 vor dem Ausschuss für Finanzdienstleistungen des Repräsentantenhauses in Washington, DC aus. Powell sagte während der Anhörung zum halbjährlichen geldpolitischen Bericht der Federal Reserve aus. Win Mcnamee | Getty Images-Nachrichten | Getty Images

Seit er 2018 die Position des Vorsitzenden der Federal Reserve übernommen hat, nutzt Jerome Powell seine jährlichen Ansprachen beim Jackson Hole Retreat, um politische Agenden voranzutreiben, die von einem Ende des politischen Spielfelds zum anderen reichen. Bei der diesjährigen Auflage erwarten viele, dass der Zentralbankchef seine Haltung ändern wird, sodass er den Ball mehr oder weniger genau in der Mitte trifft. Da sich die Inflation verlangsamt und die Wirtschaft immer noch auf solidem Boden steht, verspürt Powell möglicherweise weniger das Bedürfnis, die Öffentlichkeit und die Finanzmärkte zu leiten, und tendiert stattdessen eher zu einer „Call’em-as-we-see’em“-Haltung in Bezug auf die Geldpolitik. „Ich denke einfach, dass er es so weit wie möglich in die Mitte spielen wird“, sagte Joseph LaVorgna, Chefökonom bei SMBC Nikko Securities America. „Das gibt ihm einfach mehr Möglichkeiten. Er möchte nicht auf die eine oder andere Weise in die Enge getrieben werden.“ Wenn Powell tatsächlich eine unverbindliche Strategie verfolgt, wird das die Rede zum Beispiel in die Mitte der überraschend aggressiven – und knappen – Äußerungen des Jahres 2022 stellen, in denen er vor höheren Zinsen und wirtschaftlichen „Schmerzen“ warnt, und in die Ankündigung eines neuen Rahmens für das Jahr 2020 Die Fed würde Zinserhöhungen zurückhalten, bis eine „vollständige und integrative“ Beschäftigung erreicht sei. Die Rede beginnt am Freitag um 10:05 Uhr ET.

Nervöse Märkte

Trotz der Erwartung eines umsichtigen Powell machten sich die Märkte am Donnerstag auf eine unangenehme Überraschung gefasst, da die Aktien ausverkauft waren und die Renditen der Staatsanleihen stiegen. Auch die letztjährige Rede war von optimistischer Vorfreude und einem säuerlichen Empfang geprägt S&P 500 Laut DataTrek Research sank der Kurs in den fünf Handelstagen vor der Rede um 2 % und in den fünf darauffolgenden Tagen um 5,5 %. Ein Tag des Schwankens an der Wall Street dürfte Powell jedoch kaum davon abhalten, seine beabsichtigte Botschaft zu überbringen. „Ich weiß nicht, wie restriktiv er sein muss, wenn man bedenkt, dass sich der Leitzins per Definition eindeutig im restriktiven Bereich befindet und der Markt endlich die eigene Prognose der Fed akzeptiert hat, dass Zinssenkungen erst etwa in der Mitte erfolgen werden.“ oder in der zweiten Hälfte des nächsten Jahres“, sagte LaVorgna, der unter dem ehemaligen Präsidenten Donald Trump Chefökonom des National Economic Council war. „Es ist also nicht so, dass die Fed sich gegen ein Marktnarrativ wehren muss, das eine baldige Lockerung erwartet, was im Wesentlichen in den letzten 12 Monaten der Fall war“, fügte er hinzu.

Tatsächlich scheinen die Märkte endlich die Idee akzeptiert zu haben, dass die Fed sich gegen die Inflation gewehrt hat und nicht nachgeben wird, bis sie überzeugendere Beweise dafür sieht, dass die jüngste Welle positiver Nachrichten über die Preise Bestand hat. Doch Powell wird eine Nadel zum Einfädeln haben – indem er dem Markt versichert, dass die Fed ihre vergangenen Fehler in Sachen Inflation nicht wiederholen wird, ohne dabei allzu viel Druck auszuüben und die Wirtschaft in eine scheinbar vermeidbare Rezession zu stürzen. „Er muss den Ton anschlagen, dass die Fed ihren Job zu Ende bringen wird. Tatsache ist, dass es um ihre Glaubwürdigkeit geht. Es geht um sein Vermächtnis“, sagte Quincy Krosby, globaler Chefstratege bei LPL Financial. „Er möchte etwas aggressiver als neutral sein. Aber er wird nicht das liefern, was er letztes Jahr geliefert hat. Der Markt hat das verstanden.“

Die Inflation ist noch nicht tot

Das könnte leichter gesagt als getan sein. Die Inflation ist in den Bereich von 3 % bis 4 % gesunken, es gibt jedoch einige Anzeichen dafür, dass sich die Verlangsamung umkehren könnte. Die Energiepreise sind im Laufe des Sommers gestiegen, und einige Faktoren, die zum Rückgang der Inflationszahlen beigetragen haben, wie etwa eine statistische Anpassung der Kosten für die Krankenversicherung, verschwinden. Ein Inflationsindikator der Cleveland Fed geht davon aus, dass die Zahlen für August einen deutlichen Anstieg verzeichnen werden. Die Anleiherenditen sind in letzter Zeit gestiegen, eine Reaktion, die zumindest teilweise auf einen erwarteten Anstieg der Inflation hindeuten könnte. Gleichzeitig verspüren Verbraucher zunehmend Schmerzen. Die gesamten Kreditkartenschulden haben zum ersten Mal die Marke von 1 Billion US-Dollar überschritten, und die Fed von San Francisco hat kürzlich erklärt, dass die überschüssigen Ersparnisse der Verbraucher, die die Verbraucher durch staatliche Transferzahlungen angesammelt haben, in einigen Monaten aufgebraucht sein werden. Auch wenn die Löhne der Arbeitnehmer real steigen, ist die Inflation immer noch eine Belastung. „Wenn alles gesagt und getan ist: Wenn wir die Inflation nicht unterdrücken, wie weit werden diese Löhne dann steigen? Mit ihren Kreditkarten, mit Lebensmitteln, mit Energie“, sagte Krosby. „Das ist das Dilemma für ihn. Er ist in eine politische Falle geraten.“ Powell ist Vorsitzender einer Fed, die hauptsächlich dazu tendiert, die Zinsen erhöht zu halten, obwohl im nächsten Jahr Senkungen möglich sind.

Immer noch keine „Mission erfüllt“

Der Präsident der Philadelphia Fed, Patrick Harker, ist einer derjenigen, die glauben, dass die Fed vorerst genug getan hat. „Was ich während meiner Sommerreisen laut und deutlich gehört habe, ist: ‚Bitte, Sie sind sehr schnell gestiegen. Wir müssen das verarbeiten. Wir müssen uns etwas Zeit nehmen, um die Dinge herauszufinden‘“, sagte Harker zu Steve Liesman von CNBC während einer Anhörung Interview am Donnerstag aus Jackson Hole. „Und das hören Sie laut und deutlich von Gemeindebanken. Aber wir hören es sogar von Wirtschaftsführern. Lassen Sie uns einfach erst einmal aufnehmen, was Sie bereits getan haben, bevor Sie noch mehr tun.“