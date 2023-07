Es gibt Anzeichen für einen politischen Wandel in Deutschland: Die Alternative für Deutschland (AfD), die in Teilen als Rechtsextremisten gilt, hat im Osten des Landes zwei beispiellose Kommunalwahlsiege errungen und stellt nun erstmals einen Landrat und einen Bürgermeister auf . Und im östlichen Bundesland Thüringen lag die AfD laut Umfragen zuletzt bei 34 Prozent und damit deutlich vor allen anderen Parteien.

Aber auch auf Bundesebene sind die Populisten weiter auf dem Vormarsch: Die aktuelle infratest dimap-Meinungsumfrage befragte zwischen dem 3. und 5. Juli 1.305 Wahlberechtigte in Deutschland und ergab, dass die AfD bundesweit eine Wählerunterstützung von 20 % hat. Damit sind sie Deutschlands zweitstärkste politische Kraft, nur hinter dem Mitte-Rechts-Bündnis aus Christlich-Demokratischer Union und Christlich-Sozialer Union (CDU/CSU), das seit Juni 1 % Zustimmung verloren hat und nun bei 28 % liegt.

Unterdessen kann die regierende Dreierkoalition bundesweit noch keine Mehrheit auf sich vereinen: Die Mitte-Links-Sozialdemokraten (SPD) von Bundeskanzler Olaf Scholz bleiben bei 18 %, die neoliberalen Freien Demokraten (FDP) bei 7 % und die Die Umweltschützer-Grünen fallen um einen weiteren Prozentpunkt auf nur noch 14 % – ihr schlechtester Anteil seit fünf Jahren.

Die kleinste Oppositionspartei im Parlament, die sozialistische Linkspartei, die nach der deutschen Wiedervereinigung jahrelang die regierungsfeindliche Stimmung im Osten des Landes schürte, würde sogar unter die 5-Prozent-Marke fallen, die Hürde für die Vertretung im Bundestag .

Mehr Unterstützung für rechte Meinungen

Die Angst der Wähler gegenüber der AfD und ihrer Politik ist geringer als früher: Noch sind 69 Prozent der Befragten der Meinung, dass es in der AfD zu viele Rechtsextremisten gebe – vor sechs Jahren waren es noch 85 Prozent. Und die Zustimmung zur restriktiven Einwanderungspolitik der AfD nimmt zu.

Die Ankunft Hunderttausender Flüchtlinge in den Jahren 2015 und 2016, die größtenteils vor dem Bürgerkrieg in Syrien flohen, löste den Aufstieg der AfD im Rockschöße einer rassistischen und fremdenfeindlichen Protestbewegung aus, die im Osten des Landes begann. Im Jahr 2017 sagten bundesweit gut ein Drittel der Wähler, sie fänden es gut, dass die AfD den Zuzug von Ausländern und Flüchtlingen stärker begrenzen wolle als andere Parteien. Mittlerweile ist dieser Wert auf 42 % gestiegen.

Mittlerweile sagen 55 %, dass sie die klare Haltung der AfD in vielen Fragen schätzen und 53 %, dass die AfD die Sicherheitsbedürfnisse der Menschen besser versteht als alle anderen Parteien. Lediglich CDU/CSU schneidet in der Sicherheitspolitik noch besser ab.

Bröselt die „Firewall“ gegen die AfD?

Ein erheblicher Teil der AfD-Anhänger gibt an, dass sie die rechte Partei vor allem aus Unzufriedenheit mit den anderen Parteien wählen würden und nicht, weil sie deren rechtsextremen Überzeugungen tatsächlich zustimmen. Aber 77 % der AfD-Anhänger sagen, dass die Positionen der Partei ihren eigenen wirklich „nahe“ oder sogar „sehr nahe“ (20 %) seien.

Bisher lehnen alle anderen großen deutschen Parteien eine Zusammenarbeit mit der AfD kategorisch ab, 43 % der Wähler stimmen dieser Position zu. Doch viele sprechen sich mittlerweile für eine differenziertere Einzelfallentscheidung aus.

Wie keine andere Partei profitiert die AfD von der Unzufriedenheit der Wähler mit der Bundesregierung. Insgesamt sind derzeit nur etwa 25 % mit der Leistung der Regierung zufrieden.

Selbst bei SPD- und Grünen-Anhängern liegt die Zustimmung zur Regierung nur bei etwa 50 Prozent, FDP-Anhänger sind längst noch kritischer.

Die Meinungsforscher von infratest dimap stellten in Deutschland eine tiefe Verunsicherung fest. Obwohl die Stimmung nicht mehr so ​​düster ist wie im letzten Herbst, geben 77 % der Befragten an, dass sie über die Gesamtsituation im Land besorgt sind. Inflation, Klimawandel und Einwanderung stehen ganz oben auf der Liste der Sorgen, während nur noch 16 % den Krieg in der Ukraine nennen, 15 % sich Sorgen über den Aufstieg der AfD machen und 11 % über die Lage der deutschen Wirtschaft.

Obwohl viele sagen, der Klimawandel sei ein wichtiges Thema, wünschen sich nur wenige strikte Maßnahmen zu seiner Bekämpfung. Die Wähler scheinen der Politik der Grünen und ihren Versuchen, die Umweltgesetzgebung zu beschleunigen, sehr kritisch gegenüberzustehen. Und 80 % der AfD-Anhänger, 74 % der FDP-Anhänger und 64 % der CDU/CSU-Anhänger lehnen das Konzept von Verboten und strengen Beschränkungen zur Bekämpfung des Klimawandels ab.

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf Deutsch verfasst.

Während Sie hier sind: Jeden Dienstag fassen DW-Redakteure zusammen, was in der deutschen Politik und Gesellschaft passiert. Hier können Sie sich für den wöchentlichen E-Mail-Newsletter Berlin Briefing anmelden.