Washington

Vor Donald Trump gab es in den USA noch nie einen ehemaligen Präsidenten, der sich in einem Strafverfahren vor Gericht verantworten musste. Entsprechend groß war die Aufregung, als Ende März in New York erstmals Anklage gegen den Ex-Präsidenten erhoben wurde.

Im Zentrum der Vorwürfe: Schweigegeldzahlungen an eine Pornodarstellerin im Zuge der Präsidentschaftswahl 2016. Gut zwei Monate später folgte in Miami der nächste Hammer: Anklage gegen den Republikaner wegen seines Umgangs mit geheimen Regierungsdokumenten.

Nur wenige Wochen sind vergangen und die Anzeichen verdichten sich, dass dem 77-Jährigen eine dritte Anklage drohen könnte, dieses Mal im Zusammenhang mit strafrechtlichen Ermittlungen zum Sturm auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021.

Gleichzeitig untersucht der Bundesstaat Georgia auch, ob Trump möglicherweise den Ausgang der Präsidentschaftswahl 2020 beeinflusst hat, bei der er gegen den Demokraten Joe Biden verlor. Trump, der 2024 wieder Präsident werden will, stellt das alles als politisch motiviertes Vorgehen gegen ihn dar. Ein Überblick über die derzeit wichtigsten Verfahren:

Anklage im Zusammenhang mit Schweigegeldzahlungen an Pornostars

Staatsanwälte in New York haben Trump in 34 Fällen der Fälschung von Geschäftsdokumenten beschuldigt. Er soll vor und nach der Präsidentschaftswahl 2016, aus der er als Sieger hervorging, versucht haben, schädliche Informationen und illegale Aktivitäten zu verbergen.

Im Zentrum der Vorwürfe steht die Zahlung von Schweigegeld an eine Pornodarstellerin. Trump und andere hätten systematisch versucht, negative Informationen über ihn zu ermitteln, sie mit Geld zu unterdrücken und so seine Chancen bei der Wahl zu erhöhen, lautet der Vorwurf. Er unternahm außerdem große Anstrengungen, um alles zu vertuschen, indem er Dutzende falsche Einträge in Geschäftsunterlagen vornahm.

Trump bekannte sich Anfang April vor einem New Yorker Gericht nicht schuldig. Der Prozess in dem Fall soll im März 2024 in New York beginnen. Kurz vorher sollen die parteiinternen Vorwahlen für die Präsidentschaftswahl beginnen.

Anklage wegen Diebstahl geheimer Regierungsdokumente

Staatsanwälte werfen Trump vor, hochsensible Informationen aus seiner Zeit als US-Präsident (2017 bis 2021) illegal gespeichert zu haben. Der Anklageschrift zufolge enthielten die Dokumente Informationen über die nuklearen Fähigkeiten der USA und militärische Notfallpläne der USA.

In diesem Fall wird Trump auch eine Verschwörung zur Behinderung der Ermittlungen vorgeworfen. Die Bundespolizei FBI hatte im vergangenen August sein Privatgrundstück Mar-a-Lago in Florida durchsucht und dort verschiedene geheime Dokumente beschlagnahmt. Insgesamt werden in der Anklage sieben Kategorien von Straftaten aufgeführt, insgesamt werden Trump mehr als 35 Straftaten zur Last gelegt.

Das Justizministerium hatte den Sonderermittler Jack Smith damit beauftragt, die Ermittlungen in diesem politisch heiklen Fall zu leiten. Als die Anklage im Juni vor einem Gericht in Miami vorgelegt wurde, bekannte sich Trump erneut auf „nicht schuldig“. Es ist die erste Bundesanklage gegen Trump. Der Beginn des Prozesses ist noch offen.

Drohende Anklage im Zusammenhang mit der Erstürmung des US-Kapitols

Auch Trump rechnet mit Anklagen im Zusammenhang mit der Erstürmung des Sitzes des US-Parlaments am 6. Januar 2021. Nach eigenen Angaben wurde er von Sonderermittler Smith, der in diesem Fall auch Beweise sammelt, darüber informiert, dass er Ziel der Ermittlungen sei.

In den Wochen nach der Präsidentschaftswahl 2020 stellte Trump die falsche Behauptung auf, sein Sieg sei durch Wahlbetrug gestohlen worden. Anfang Januar 2021 kam es zu einem beispiellosen Angriff auf den Sitz des US-Kongresses, bei dem Trump-Anhänger versuchten, die formelle Bestätigung des Wahlsiegs von Joe Biden und damit den Machtwechsel in Washington zu verhindern.

Es wäre die zweite Bundesanklage gegen Trump und die dritte Strafanzeige. Ein Untersuchungsausschuss des Kongresses hatte Trump im Zusammenhang mit der Erstürmung des Kapitols mehrere Verbrechen vorgeworfen, darunter die Anstiftung der Menge zu Unruhen. Der Ausschuss empfahl eine Anklageerhebung beim Justizministerium, diese ist jedoch nicht rechtsverbindlich.

Strafrechtliche Ermittlungen wegen möglicher Wahlmanipulation in Georgia

In Georgia ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen Trump wegen möglicher Wahlfälschung bei der Präsidentschaftswahl 2020. Georgia war einer der Staaten, die eine Schlüsselrolle beim Ausgang der Wahl spielten. Biden gewann dort mit einem knappen Vorsprung von rund 12.000 Stimmen.

Trump versuchte dort, wie auch in anderen Bundesstaaten, seine Wahlniederlage nachträglich zu ändern. Unter anderem forderte er den obersten Wahlleiter in Georgia in einem Telefonat unverblümt auf, genügend Stimmen zu „beschaffen“, damit er das Ergebnis „neu berechnen“ könne.

Eine Sonderjury prüfte den Fall mehrere Monate lang. Trump wurde nicht als Zeuge vorgeladen. Allerdings hatte die Jury keine Befugnis, über mögliche Anklagen zu entscheiden, sondern sollte lediglich Empfehlungen zur möglichen Strafverfolgung der an den Einflussversuchen beteiligten Personen aussprechen.

Mittlerweile wurde eine reguläre Grand Jury eingesetzt, die über eine mögliche Anklage entscheiden soll. Beobachter gehen davon aus, dass dies im August passieren könnte. Sollte Trump es auch hier in die Hände bekommen, wäre es nach New York die zweite Anklage gegen ihn auf Bundesstaatsebene – und die vierte insgesamt.

Trump wurde wegen sexuellen Übergriffs in einem Zivilverfahren mit einer Geldstrafe belegt

Neben den Strafverfahren ist Trump auch in eine Reihe zivilrechtlicher Streitigkeiten verwickelt. Im Mai wurde Trump in einem Zivilprozess wegen sexueller Nötigung und Verleumdung zu einer Geldstrafe in Millionenhöhe verurteilt.

Eine New Yorker Jury hielt es für erwiesen, dass Trump Mitte der 1990er-Jahre in einem New Yorker Luxuskaufhaus die Schriftstellerin E. Jean Carroll sexuell missbraucht und später diffamiert hatte. Die Jury wies den Vorwurf der Vergewaltigung zurück. Trump kündigte an, gegen die Entscheidung vorzugehen.