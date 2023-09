Berlin. Die Industrie hofft auf einen Ruck im ganzen Land, die SPD-Ministerpräsidenten zeigen sich kooperationsbereit, die CDU-Regierungschefs und die Kommunen sind skeptisch: Die Debatte über den von Bundeskanzler Olaf Scholz vorgeschlagenen „Deutschlandpakt“ zur Modernisierung Deutschlands geht weiter .

„Mit seinem Vorschlag für einen Deutschlandpakt hat die Bundeskanzlerin zu Recht gezeigt, wie Deutschland mit schnelleren Genehmigungen, weniger Bürokratie und neuen Wachstumsimpulsen aus dem Stillstand kommen kann“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes, Gerd Landsberg, der Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Allerdings sind solche Forderungen nicht neu: Seit 2020 fordert sein Verband, den Rechtsweg bei wichtigen Investitionen auf eine Instanz zu beschränken.

„Allein im Bildungs- und Schulbereich fehlen mehr als 40 Milliarden Euro“

Aber da „alle für weniger Bürokratie sind“, wird es genutzt, um ungeliebte Projekte zu blockieren. Mit einem „Investitionsfonds für Kommunen“ könnten laut Landsberg echte Konjunkturimpulse ausgelöst werden: „Der Rückstand an kommunalen Investitionen beträgt mehr als 166 Milliarden, allein im Bildungs- und Schulbereich fehlen mehr als 40 Milliarden Euro“, sagte er sagte. „Investitionen in die Infrastruktur müssen in der Politik auf Bundes- und Landesebene immer stärker gewichtet werden.“

Stadtratschef Helmut Dedy sagte dem RND, Scholz habe die richtigen Ziele benannt. „Mit dem geplanten Pakt zur Planungs-, Genehmigungs- und Umsetzungsbeschleunigung dürfen Bund und Länder nicht an den Städten vorbeiplanen“, sagt Dedy. Bei den weiteren Gesprächen zwischen Bund und Ländern müssten die Städte präsent sein, forderte er. „Wir sind diejenigen, die es letztlich umsetzen müssen.“

Auch Unionsfraktionschef Friedrich Merz zeigte sich aufgeschlossen. „Wir als Opposition sind selbstverständlich bereit, uns an sinnvollen Vorschlägen zu beteiligen“, sagte der CDU-Chef bei „RTL Direkt“. Inhaltlich steht die Fraktionsspitze der Initiative von Scholz jedoch skeptisch gegenüber und weist darauf hin, dass einige der Punkte seit langem von Landesseite gefordert werden. „Alle Vorschläge wurden bereits früher kommuniziert“, heißt es in einem Papier der Merz-Führungsriege. „Viele der genannten Projekte wurden seit Monaten von der Bundesregierung verzögert.“

Rhein: „Die Bundesregierung hat immer wieder neue bürokratische Hürden geschaffen“

Darauf verweist auch Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU): „Die schnellere Planung wichtiger Projekte steht seit vielen Monaten auf der To-Do-Liste der Bundesregierung“, sagte er dem RND. „Die Länder haben immer wieder gefordert, dass es in dieser Frage Fortschritte gibt.“ Stattdessen habe die Bundesregierung immer wieder neue bürokratische Hürden geschaffen, etwa mit Lieferketten- oder Hinweisgebergesetzen, sagt Rhein.

Viele CDU-Ministerpräsidenten reagierten ähnlich. NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst sprach von einem „PR-Gag“, den er „verarscht“ fühle. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff wies darauf hin, dass das Thema Migration in Scholz‘ Papier fehle: „Gerade dort sind Kommunen und Länder hohen Belastungen ausgesetzt“, sagt er gegenüber RND.

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) sagte: „Jetzt darf es nicht nur um große Worte gehen, ich erwarte von der Kanzlerin, dass sie ihren Ankündigungen auch Taten folgen lässt. Die Länder sind bereit.“ Zugleich zeigte sich Günther „überrascht“ von Scholz‘ Vorschlag. Die Länder drängen seit anderthalb Jahren auf einen solchen Pakt, der Bund habe hier wertvolle Zeit verstreichen lassen.

Tatsächlich hatten SPD, Grüne und FDP bereits in ihrem Koalitionsvertrag einen Bund-Länder-Pakt für Weiterbildung, Digitalisierung und Planungs-, Genehmigungs- und Umsetzungsbeschleunigung angekündigt.

Denn: „Die Länder sind schon lange bereit“

Darauf verwies der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil, der den Scholz-Appell lobte, gleichzeitig aber betonte: „Die Länder sind seit langem bereit, sich mit einem ‚Pakt für Beschleunigung‘ auf ein gemeinsames Vorgehen mit dem Bund zu einigen.“ ,“ er erklärte. Er verstand die Aussage der Kanzlerin als notwendigen Startschuss. „Jetzt geht es darum, möglichst schnell zur Sache zu kommen“, sagt Weil. „Streng genommen ist Deutschland in fast allen Bereichen der Gesellschaft überreguliert, zum Ärger von Bürgern und Unternehmern.“

Zustimmung erhielt Scholz von der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer, wie Scholz Mitglied der SPD, und vom baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann von den Grünen. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) sagte in der ARD: „Wir sollten uns engagieren.“ Aus bürgerschaftlicher Verantwortung sollte man zu solchen Gesprächen Ja sagen und auch keine Vorbedingungen stellen.

Auch Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) will mit dem Pakt die Ausweitung bestehender Steuern, Abgaben und Vorschriften verhindern. Ein solches „Stressmoratorium“ sei das zentrale Anliegen seines Staates in einem solchen Bündnis, sagte Ramelow dem RND.

Wissler: „Bleibt nur ein PR-Gag“

Der Linksparteichef beklagte, Geldmangel sei das größere Problem für Investitionen. „Solange die Bundesregierung sklavisch an der Schuldenbremse festhält, wird der Deutschlandpakt nur ein PR-Gag bleiben“, sagte Parteichefin Janine Wissler dem RND. „Die geplante Beschleunigung des Genehmigungsverfahrens nützt also nichts, wenn das Geld für den Unterhalt und Ausbau von Schienen und Schulen fehlt.“

Laut Budget dürften die Investitionen in Deutschland kaum zunehmen und bis Ende 2024 nur noch um knapp 2 Prozent steigen, kritisierte sie: „Damit liegt Deutschland am Ende der Liste der Industrienationen. Es besteht ein Investitionsbedarf von mehr.“ „Mehr als 370 Milliarden Euro, die bis 2030 für den Erhalt und Ausbau von Brücken, Straßen und Gleisen aufgewendet werden müssten“, sagt Wissler. „Die Schuldenbremse wird diesen Investitionsstau noch weiter vergrößern.“ Nötig sei „kein ominöser Pakt“, forderten die Linken, „sondern ein sofortiges 100-Milliarden-Paket zur Förderung des klimafreundlichen Umbaus von Infrastruktur und Wirtschaft.“

Einen solchen Pakt hat Scholz am Mittwoch den Ländern, Kommunen und der Opposition im Bundestag vorgeschlagen. Als Kernpunkte nannte er die Beschleunigung von Genehmigungsverfahren, die Digitalisierung der Verwaltung und die Unterstützung von Unternehmen.