CNN

—



An einem Dienstagmorgen im August landete ein Memo auf dem Schreibtisch von Präsident Joe Biden, in dem er vor der Möglichkeit eines Sturms auf Hawaii warnte.

Das Memo vom 8. August war Teil einer täglichen Zusammenfassung, die sich auf mögliche extreme Wetterereignisse in den USA konzentrierte und auf öffentlichen Daten basierte, die der Präsident von seinem Heimatschutzteam erhielt, nachdem Houston im Jahr 2021 von eisigen Temperaturen heimgesucht wurde. Es warnte vor starken Winden auf Hawaii und den USA Die Federal Emergency Management Agency entsandte gemäß ihren üblichen Protokollen in Erwartung des Sturms Personal in den Staat.

Stunden später hatten die Inseln mit einer anderen Krise zu kämpfen: einem Waldbrand. Nach Ausbruch der Brände informierte Jeff Zients, Stabschef des Weißen Hauses, den Präsidenten sofort über die sich schnell entwickelnde Situation, so Beamte des Weißen Hauses.

„Was damals, als wir zum ersten Mal über die Möglichkeit eines Sturms mit starkem Wind berichteten, nicht erwartet wurde, war, dass sie einen oder mehrere Großbrände entfachen würden“, sagte ein direkt beteiligter hochrangiger Beamter des Weißen Hauses gegenüber CNN und fügte hinzu, dass FEMA-Mittel vorhanden seien Sofort nach Beginn der Brände wurden Hilfskräfte bereitgestellt, die bei der Brandbekämpfung hilfreich waren.

Das ganze Ausmaß der Verwüstung wird immer deutlicher, während die Bewohner Trümmer und Asche durchsuchen und nach Angehörigen suchen. Mindestens 111 Menschen sind gestorben.

Und am Montag wird Biden den Schaden aus nächster Nähe sehen, wenn er Maui besucht. Im Vorfeld seiner Reise verpflichtete sich der Präsident, der unmittelbar danach Kritik ausgesetzt war, „jede Ressource“ einzusetzen, die der Staat für die laufenden Wiederherstellungsbemühungen benötigt.

„Diesen Satz hört man immer – und ich habe in meiner Karriere so viele Katastrophen erlebt, er ist fast hohl – aber unsere Gebete, unsere Gedanken und Gebete sind bei den Menschen von Hawaii. Aber nicht nur unsere Gebete: Jeder Vermögenswert, jeder Vermögenswert, den sie brauchen, wird für sie da sein. Und wir werden in Maui so lange bleiben, wie es dauert, so lange wie es dauert, und das meine ich aufrichtig“, sagte Biden Anfang dieser Woche bei einer Veranstaltung in Milwaukee.

Die Äußerungen vom Dienstag waren Bidens erste öffentliche Kommentare zur sich abzeichnenden Katastrophe in Hawaii seit fünf Tagen zuvor, als er ebenfalls eine geplante Rede begann, in der er sich mit der Verwüstung befasste. Die Zeit des Schweigens war auch Bidens Kritikern, darunter dem ehemaligen Präsidenten Donald Trump und anderen Republikanern, nicht verborgen geblieben. Einige Bewohner sind auch frustriert über die ihrer Meinung nach unzureichende Reaktion des Bundes.

Mitarbeiter des Weißen Hauses haben jedoch betont, dass der Präsident im Laufe des ersten Tages regelmäßig über die Situation informiert wurde und häufig mit hochrangigen Beamten telefonierte, darunter dem Gouverneur von Hawaii und der Kongressdelegation von Hawaii. Die FEMA-Führung stand auch mit staatlichen und lokalen Beamten in Kontakt, als die Brände Maui verwüsteten.

„Als wir beobachteten, wie die Brände ausbrachen, und die Fire Management Assistance Grants ausstellten, was eines der ersten Dinge ist, die wir bei solchen Bränden tun, begann unser Team, das bereits auf der Insel ist, sofort mit der Integration Staatspersonal“, sagte FEMA-Administratorin Deanne Criswell gegenüber CNN.

„Wir begannen zu sehen, wie die Bedingungen waren, und insbesondere nach meinem Gespräch mit dem Vizegouverneur, das ich am Mittwoch hatte, als wir wirklich verstanden hatten, wie hoch das volle Wirkungspotenzial sein würde, konnten wir damit beginnen, zusätzliche Ressourcen zu bewegen“, sagte Criswell sagte und fügte hinzu, dass die FEMA bereits über ein Vertriebszentrum im Bundesstaat verfügte.

Innerhalb der Verwaltung, sagte ein Beamter des Weißen Hauses gegenüber CNN, habe es jeden Tag mehrere Mitarbeiteranrufe gegeben, bei denen es um Reaktion und Wiederherstellung ging. Criswell, der am vergangenen Wochenende den Schaden begutachtete, informierte Biden regelmäßig und wird am Montag mit dem Präsidenten nach Maui reisen.

Auf Maui sind mehr als 600 Bundesmitarbeiter vor Ort, die die laufenden Katastrophenbemühungen koordinieren. Die Verwaltung hat außerdem Tausende von Mahlzeiten, Liter Wasser, Decken und Kinderbetten bereitgestellt. Laut der Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, hat die FEMA außerdem mehr als 2,3 Millionen US-Dollar an Unterstützung bereitgestellt. Biden genehmigte außerdem eine vollständige Erstattung der Notfalldienste für Hawaii für 30 Tage.

Die US-Küstenwache, die Dritte Flotte der Marine und die US-Armee unterstützen ebenfalls die Wiederaufbaubemühungen auf der Insel, es werden Katastrophenkredite zur Verfügung gestellt, das US-Verteidigungsministerium hat dabei geholfen, Vorräte über die Stufen zu transportieren, und die Small Business Administration leistet niedrige Kosten. Zinsen für Katastrophendarlehen des Bundes, die den Betroffenen zur Verfügung stehen.

Während der Schwerpunkt weiterhin auf Such- und Rettungsaktionen und später auf der Trümmerbeseitigung liegt, trafen sich Kabinetts- und hochrangige Verwaltungsbeamte diese Woche auch im Weißen Haus mit der Heimatschutzberaterin Elizabeth Sherwood-Randall, um einen weiteren Weg für andere Themen wie Wohnungsbau und die Energiegewinnung des Staates zu besprechen Laut einem direkt beteiligten hochrangigen Beamten des Weißen Hauses soll das Netz mit Hilfe des Energieministeriums widerstandsfähiger werden.

„Wir müssen jede Lösung auf den Tisch legen, um sicherzustellen, dass wir kreativ darüber nachdenken, was der Wiederaufbau in einer abgelegenen Gegend wie Hawaii braucht“, sagte Criswell.