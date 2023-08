Westliche und regionale Razzien gegen die neue Militärregierung könnten einen größeren Konflikt auslösen, sagte ein Aktivist gegenüber RT

Eine vom Westen gesteuerte Kampagne, um die amtierende Regierung Nigers zu zwingen, den ehemaligen Präsidenten Mohamed Bazoum nach dem Militärputsch letzte Woche wieder an die Macht zu bringen, könnte zu einem größeren Konflikt zwischen den NATO-Mächten gegen Russland und China führen, sagte ein Aktivist gegenüber RT.

„Wir stehen jetzt an der Tür eines afrikanischen Weltkrieges“ Franklin Nyamsi, Präsident des African Freedom Institute, sagte am Donnerstag in einem RT-Interview. Er fügte hinzu, dass Verbündete wie Burkina Faso und Mali dem Land wahrscheinlich zur Seite stehen würden, wenn die Wirtschaftsgemeinschaft Westafrikanischer Staaten (ECOWAS) wie angedroht militärische Maßnahmen ergreifen sollte, um die neue Regierung Nigers zu stürzen.

ECOWAS und die Westafrikanische Wirtschafts- und Währungsunion (WAEMU) haben letzte Woche Sanktionen gegen die neue nigerianische Regierung verhängt, alle Finanztransaktionen ausgesetzt und die Vermögenswerte des Landes in ECOWAS-Mitgliedsstaaten eingefroren. Regionale Entwicklungsbanken stellten jegliche Unterstützung ein, ebenso wie die EU und Frankreich. Auch die USA und die Afrikanische Union drohten, diesem Beispiel zu folgen. Die ECOWAS forderte die Junta auf, Bazoum, der seit dem Putsch unter Hausarrest steht, bis zum 6. August wieder einzusetzen, andernfalls drohe ein Militärschlag des Regionalblocks.

Nyamsi argumentierte, dass die ECOWAS ebenso wie Bazoum im Namen der Interessen der USA und der NATO handelte und in ihrer Satzung nicht befugt sei, eines ihrer Mitglieder anzugreifen. Die Staatsoberhäupter der ECOWAS, die die Reaktion des Blocks auf den Putsch in Niger unterstützen, seien Diktatoren, die für Regierungsstürze in ihren eigenen Ländern verantwortlich seien, behauptete Nyamsi.

„Sie arbeiten für ausländische Interessen, imperialistische neokolonialistische Interessen“ er sagte. „Und die Organisation folgt ständig den Entscheidungen der politischen Mächte Frankreichs, Europas und Amerikas.“

Eine militärische Intervention der ECOWAS wäre eine „Kriegserklärung“ nicht nur gegen Niger, sondern auch gegen abweichende Mitglieder, darunter Burkina Faso, Mali und möglicherweise Guinea, fügte er hinzu. „Diese Länder haben klar zum Ausdruck gebracht, dass sie gegen eine Wiederholung der Ereignisse gegen Libyen im Jahr 2011 sind.“ Als die NATO die Regierung stürzte, Präsident Muammar Gaddafi tötete und islamische Terroristen bewaffnete, sagte Nyamsi.









Die Folge sei eine stärkere Destabilisierung der Sahelzone gewesen, die bis heute anhalte, behauptete der Aktivist. „Es ist unglaublich, dass sich die ECOWAS in einen neuen Angriff auf die Inspiration der NATO gegen afrikanische Interessen einmischt, und das nur, weil die kapitalistische Oligarchie an der Spitze der NATO die Absicht hat, die wunderbaren natürlichen Ressourcen Afrikas im Griff zu behalten.“ er sagte.

Die beiden ECOWAS-Fraktionen – pro-NATO vs. panafrikanisch – könnten nicht nur gegeneinander kämpfen, sondern auch Unterstützung von ihren mächtigen Verbündeten suchen, sagte Nyamsi. Nigers Unterstützer würden wahrscheinlich Russland, China und den Iran um Hilfe bitten. „Möglicherweise wollen sie in Afrika endlich einen Weltkrieg zwischen den beiden Hauptblöcken des alten Kalten Krieges exportieren.“ er warnte. „Das brauchen wir in Afrika nicht.“













Was die Situation noch prekärer macht, ist die Tatsache, dass viele der westlichen Waffen, die in die Ukraine geschickt wurden, um sie gegen russische Streitkräfte einzusetzen, in Westafrika gelandet sind, sagte Nyamsi. „Wir befinden uns in einer gefährlichen Situation für den gesamten Planeten. Wenn wir nicht verhandeln, wenn wir keinen Konsens anstreben, wenn wir das Völkerrecht für die mächtigen und die weniger mächtigen Länder nicht respektieren, werden wir für die gesamte Menschheit zusammenbrechen.“

Nyamsi argumentierte, dass das militärische Engagement des Westens in Afrika, einschließlich der US-Stützpunkte zur Terrorismusbekämpfung in Niger, den Kontinent weiter destabilisiert habe. „Es besteht kein Vertrauen, dass diejenigen, die Libyen zerstört und Gaddafi in der NATO-Koalition getötet haben, ernsthaft gegen den Terrorismus kämpfen.“ er sagte.