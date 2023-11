Die Ravens steigen über die Eagles auf Platz 1 auf

NFL-Power-Rangliste zu Beginn der 10. Woche der Saison 2023 (vorheriger Rang in Klammern):

1. Raben (2): Baltimore? Spitzenreiter der Liga? Bedenken Sie – kein Team lässt weniger Punkte pro Spiel zu (13,8); Der Unterschied von +115 Punkten liegt 35 Punkte vor dem nächstnächsten Verein. und die Ravens haben in ihren letzten beiden Heimspielen zwei NFC-Divisionsführer (Detroit, Seattle) mit insgesamt 75:9 geschlagen und damit die Seahawks um fast 400 Yards überholt. Und wenn WR Odell Beckham Jr. seinen ersten Touchdown seit dem Super Bowl 56 erzielte und Rookie RB Keaton Mitchell mit seinen ersten NFL-Kontakten 138 Yards weit stürmte, ist das nichts als Soße? Achtung – das sind Cleveland und Cincinnati, die Teams reisen in den nächsten zwei Wochen nach Charm City.

2. Adler (1): Das einzige 8:1-Team der Liga und das erste, das seit Peyton Mannings Glanzzeit in Indianapolis im Jahr 2006 einen solchen Start in aufeinanderfolgenden Saisons wiederholen konnte. Aber da der schwache QB Jalen Hurts immer noch sein Bein herumschleppt, ist die Tschüss-Woche zum perfekten Zeitpunkt gekommen – nicht Zu erwähnen ist, dass Philly auf der anderen Seite der Pause nacheinander Kansas City, Buffalo, San Francisco, Dallas und Seattle hat. Obwohl es vielleicht kein Grund zur Sorge ist, hat Hurts Mannings Marke (2008-10) mit 12 aufeinanderfolgenden Siegen in der regulären Saison gegen Gegner mit Siegesrekorden erreicht.

3. Häuptlinge (3): KC ist derzeit (erneut) der bestgesetzte Verein der AFC und verabschiedet sich ebenfalls vor dem Super-Bowl-Rückspiel in Woche 11 in Arrowhead gegen Philadelphia. Der amtierende AFC-Champion gibt nur 15,9 Punkte pro Spiel ab, den niedrigsten Wert in der elfjährigen Andy-Reid-Ära.

4. 49er (5): Sie hatten gerade die beste Woche der letzten Zeit: Sie haben DE Chase Young für einen Hungerlohn übernommen, den verletzten LT Trent Williams und WR Deebo Samuel die nötige Ruhepause verschafft und sind nach der deutlichen Niederlage Seattles wieder auf den ersten Platz an der Spitze der NFC West vorgerückt.

5. Jaguare (4): Nach ihrem Abschied von Woche 9 werden die Straßenkämpfer des Oktobers Jacksonville in den nächsten vier Wochen nur einmal verlassen. Die Niners am Sonntag zu schlagen, wäre eine ziemliche Aussage.

6. Bengals (10): „(W)er sind zurück, und wir sind hier“, sagte WR Tee Higgins nach dem großen Sieg am Sonntagabend, Cincinnatis vierten Gesamtsieg in Folge und sechsten in Folge zu Hause zur Hauptsendezeit (ein Mannschaftsrekord). Leider gibt es in dieser Saison keine (geplanten) Heimtermine mehr unter den Lichtern.

7. Löwen (7): In den drei Spielen, in denen er gestartet ist, hat der Rookie RB Jahmyr Gibbs mit 132,3 Yards aus dem Scrimmage pro die beste Liga erzielt. Vielleicht sollte er in der Startaufstellung bleiben, auch wenn der Hammer-RB David Montgomery nach einer Rippenverletzung zurückkehren wird?

8. Cowboys (6): Vier ihrer nächsten fünf Spiele finden im AT&T Stadium statt und die nächsten drei insgesamt gegen Teams mit insgesamt 12 Spielen unter .500. Sehr gute Gelegenheit, vor dem Rückkampf in Woche 14 gegen Philadelphia in der NFC East zu punkten – vor allem, wenn WR CeeDee Lamb heiß bleibt (30 Fänge für 466 Yards in den letzten drei Wochen).

9. Rechnungen (8): Bis zum 10. Dezember haben sie nur noch ein Auswärtsspiel (in Philadelphia) – ein guter Zeitpunkt, um die Situation wieder in Ordnung zu bringen, wenn man bedenkt, dass Buffalo im Orchard Park einen Vorteil genießt … und vielleicht zu versuchen, diese Offensive über QB Josh Allen hinaus, der zu WR rennt oder wirft, weiterzuentwickeln Stefon Diggs.

10. Delfine (9): Für diejenigen, die zu Hause punkten, sind das 39 Punkte pro Spiel in ihren sechs Siegen (alle gegen Teams ohne Siegesrekord) und 17 pro Spiel in drei Niederlagen – alle gegen geplante Playoff-Kader.

11. Steelers (12): Von den 29 Teams, die in jedem ihrer ersten acht Spiele seit der AFL-NFL-Fusion 1970 unterlegen waren, ist Pittsburgh (5:3) das einzige, das eine Siegesbilanz erzielen konnte.

12. Seahawks (11): Ich hätte nicht erwartet, dass die Übernahme von DE Leonard Williams mit dem Verlust von 37 Punkten und 515 Yards durch Seattle zusammenfällt.

13. Browns (13): Ihre stärkste Verteidigung verlor am Sonntag 58 Yards, die drittwenigste in der Franchise-Geschichte. Cleveland ist das erste Team seit 41 Jahren, das in den ersten acht Spielen einer Saison zwei Gegner unter 100 Yards halten konnte.

14. Ladegeräte (14): Wir geben Brandon Staley viel Kritik für seine enttäuschende Verteidigung. Nun, am Montagabend wurden acht Sacks erzielt, drei Takeaways erzielt und kein Touchdown zugelassen … Aber zählt die Leistung wirklich, wenn es gegen die Jets geht?

15. Texaner (22): Nach einem Wochenende voller brechender Rookie-Passrekorde hat Houstons QB CJ Stroud ein weiteres im Visier. Mit 14 Touchdown-Würfen und einem Pick konnte er Dak Prescotts Marke (23 TDs, 4 INTs im Jahr 2016) für das beste TD-zu-INT-Verhältnis unter den Neuling-Passspielern vernichten.

16. Wikinger (23): „Es ist, als ob du das ganze Jahr über AP-Spanisch lernst und am Mittwoch auftauchst und dir jemand sagt, dass du am Sonntag eine AP-Französischprüfung hast“, sagte der neue Quarterback Josh Dobbs, als er am Sonntag spontan Minnesotas Offensive lernte. Gut, dass er am Sonntag gegen die Lilie aus New Orleans antreten wird.

17. Hengste (21): CB Kenny Moore II war der erste Spieler in der Franchise-Geschichte, der zum günstigsten Zeitpunkt zwei Pick-Sixes in einem Spiel erzielte. Kein Indianapolis-Spieler hat in dieser Saison mehrere TD-Fänge in einem Spiel erzielt.

18. Jets (15): Nur ein Team der Liga hat bei seinem Auftaktspiel in dieser Saison noch kein Tor erzielt. Raten Sie mal. Die NYJ haben in dieser Saison acht Offensiv-TDs, zwei weniger als Miami … in Woche 3.

19. Titanen (17): Vielleicht ist ihr Quarterback-Problem mit Will Levis vorerst gelöst. Aber eine Verteidigung mit einem Liga-Tiefpunkt von sechs Takeaways muss dem Rookie ein wenig helfen … und ein paar zusätzliche Ballbesitze.

20. Falken (18): Denken Sie daran, dass dies das Team ist, das Anfang des Jahres entschieden hat, dass es sich nicht lohnt, QB Lamar Jackson auf einer Angebotsliste zu verpflichten.

21. Freibeuter (19): So gut sie auch taten, die 37 Punkte, die sie am Sonntag erzielten, waren mehr, als sie letztes Jahr in irgendeinem Spiel gegen QB Tom Brady erzielten.

22. Heilige (20): Die 5,2 Yards pro Ansturm von Taysom Hill sind fast 50 % besser als die aller anderen regulären Ballträger von New Orleans.

23. Widder (16): Seit der Rückkehr von WR Cooper Kupp, der in jedem Spiel der drei Spiele andauernden Niederlagenserie von LA auf weniger als 50 Receiving Yards kam, stehen sie 1-4.

24. Raiders (24): Das Spielen gegen die dezimierten Giants hat offensichtlich geholfen, aber es war scheinbar kein Zufall, dass Las Vegas in Spiel 1 nach Josh McDaniels die meisten Punkte erzielte und die wenigsten abgab – und dabei jede Menge Spaß hatte.

25. Broncos (25): Ruhe zum Handelsschluss, Zeit herauszufinden, ob sie ihre Spieler überbewertet haben … oder ob sie nach den Siegen in den letzten beiden Spielen vielleicht mit ihnen auf die Straße gehen.

26. Packer (28): Schön zu sehen, dass LB Rashan Gary nach einer Saison 2022, die durch einen Kreuzbandriss eingeschränkt war, eine vierjährige Verlängerung im Wert von 96 Millionen US-Dollar erhält.

27. Bären (29): Wir befinden uns mitten in einer fünfwöchigen Phase, in der Chicago drei Spiele zur Hauptsendezeit bestreiten soll. Hoffen wir, dass QB Justin Fields (Daumen) am Donnerstag zurückkehren kann, um die Da Bears zumindest unterhaltsam zu machen.

28. Kommandanten (30): QB Sam Howell, der zum ersten Mal in seiner Karriere aufeinanderfolgende 300-Yard-Spiele hinter sich hat, führt nun die NFC mit 2.471 Pass-Yards an – eine Zahl, die weiter steigen könnte, nachdem die Verteidigung zum Handelsschluss abgezogen wurde.

29. Patrioten (27): Hoffentlich erwarten die guten Leute in Deutschland im Colts-Pats-Spiel am Sonntag in Frankfurt nicht Manning gegen Brady.

30. Panther (31): Die NFL hat zwar noch kein Saisonturnier, aber man muss davon ausgehen, dass Carolina unbedingt den DJ Moore Bowl gewinnen möchte.

31. Riesen (26): Man muss Mitleid mit dem verletzten QB Daniel Jones haben. Sie müssen auch das Gefühl haben, dass New York wahrscheinlich Reue des Käufers hegt, nachdem er ihn in der Nebensaison verlängert hat. Jetzt könnten sie beispielsweise eines von einem Dutzend Teams sein, die ihre QB1-Pläne bis 2024 überdenken müssen.

32. Kardinäle (32): Willkommen zurück, Kyler Murray. Viel Glück … damit.

