Die Rangers gewinnen die erste World Series und verdrängen die Diamondbacks

PHOENIX – Die Texas Rangers sahen sich ungläubig an, umarmten sich, bedrängten sich gegenseitig, und am Mittwochabend war es endlich soweit.

Die Rangers sind 63 Jahre nach der Gründung des Franchise endlich World Series-Champions.

Die Rangers besiegten die Arizona Diamondbacks mit 5:0 und setzten damit ihre glorreiche Roadshow fort und gewannen die World Series in Spiel 5 im Chase Field. Texas beendete die Nachsaison auswärts beim Globe Life Field mit 11:0.

Auf den Tag genau vor 13 Jahren besiegte Bruce Bochy, Manager der San Francisco Giants, die Rangers und gewann den World Series-Titel.

Jetzt revanchierte er sich für die Rangers, indem er seinen vierten World Series-Ring gewann und damit erst der dritte Manager in der Geschichte wurde, der in jeder Liga World Series-Titel gewann.

Die Folter hat ein Ende, die Rangers sind Champions.

Während Diamondbacks-Ass Zac Gallen am Freitagabend die ersten sechs Innings damit verbrachte, Visionen von Don Larsen in allen Köpfen zu hinterlassen, zeigte Rangers-Ass Nathan Eovaldi, warum er einer der besten Clutch Pitcher im heutigen Spiel ist.

Eovaldi, der die ganze Nacht über in Gefahr war und wieder herauskam, warf am Ende sechs Shutout-Innings und stellte den Nachsaison-Rekord auf, indem er fünf Starts gewann und 5:0 mit einem ERA von 2,98 in sechs Starts gewann.

Erst als der Erzfeind der Diamondbacks, Corey Seager, einen Dribbler auf der dritten Base traf, gab Gallen seinen ersten Treffer auf. Rookie Evan Carter folgte mit einem Double in die rechte Mitte, seinem neunten in der Nachsaison, dem meisten in der Geschichte.

Mitch Garver ließ Gallen mit einem scharfen Single in der Mitte für die 1:0-Führung bezahlen. Gallen blieb für einen weiteren Batter drin, schlug Josh Jung aus und schlenderte vom Hügel, während ihm die ausverkaufte Menge stehende Ovationen spendete.

Der Ersatzspieler der D-Backs, Kevin Ginkel, kam herein und verhinderte weiteren Schaden, aber es war zu spät, denn die Rangers eröffneten das Spiel mit einem Vier-Run-Ausbruch im neunten Inning gegen den engeren Paul Sewald.

Die Diamondbacks werden den ganzen Winter damit verbringen, sich selbst zu ärgern, wohl wissend, dass sie diese Serie zumindest zu einem sechsten Spiel in Texas hätten schicken sollen.

Sie verbrachten die erste Hälfte des Spiels damit, Druck auf die Rangers auszuüben, indem sie einen Schlag nach dem anderen landeten, es ihnen aber nicht gelang, einen KO-Schlag zu landen. Sie setzten den Leadoff-Hitter in jedem der ersten drei Innings auf die Base und hatten in zwei der ersten drei Innings zwei Runner auf der Base.

Und jedes Mal gingen wir mit leeren Händen davon.

Elf Mal kamen sie in den ersten fünf Innings mit Läufern auf die Torposition.

Neun Mal gelang ihnen ein Out. Zweimal gingen sie zu Fuß.

Und einmal haben sie gebunter. Das von ihrem Schlagmann Nr. 3, Gabriel Moreno, der erste seiner Karriere.

Es war das erste Mal seit dem Hall of Famer der Minnesota Twins, Kirby Puckett, in Spiel 5 der World Series 1991, dass ein Schlagmann der Nummer 3 in einem Spiel der World Series einen Opferfehler erzielte.

Unterdessen flirtete Gallen, der ehemalige Pitcher der University of North Carolina, der maßgefertigte Jordan 9-Stollenschuhe trug, weiterhin mit Perfektion. Gallen, der bereits 59 ⅔ Innings mehr als sein Karrierehoch geworfen hat, warf das Spiel seines Lebens.

Er brauchte nur 35 Pitches, um die ersten 12 Batter des Spiels aufzugeben, wobei nur zwei Bälle überhaupt das Außenfeld erreichten.

Er verdrängte Mitch Garver und Josh Jung mit langen Flugbällen ins linke Feld im Firth, bis Nate Lowe einen Five-Pitch-Walk machte und das perfekte Spiel verdarb. Kein Schweiß. Er schlug Jonah Heim und hatte im siebten Inning immer noch einen intakten No-Hitter, als Seager zurückkam, um sie erneut zu verfolgen.

Die D-Backs dachten, sie hätten Seager ein für alle Mal losgeworden, als er Los Angeles vor zwei Jahren als Free Agent im Wert von 325 Millionen US-Dollar verließ, in der Hoffnung, dass er ihnen nicht noch einmal schaden könnte.

„Ich habe Seager tatsächlich eine Limousine geschickt, um ihn zum Flughafen und nach Texas zu bringen, als ich hörte, dass er gehen würde“, sagte Diamondbacks-Manager Torey Lovullo. „Ich wollte ihn unbedingt aus dem NL-Westen herausholen.“

So entwickelte sich Spiel 5:

Die Rangers brechen durch und gehen als Siebter mit 1:0 in Führung

PHOENIX – Einen Moment lang waren die Texas Rangers mit einem No-Hit-Antrag am falschen Ende. Drei Batter später hatten sie neun Outs von ihrer ersten World Series-Meisterschaft in der Franchise-Geschichte.

Die Rangers lösten schließlich Zac Gallen – oder vielleicht traf Gallen die Wand – am Ende des siebten Durchgangs, als Corey Seager, Evan Carter und Mitch Garver ihn alle mit Basehits überhäuften und Garver im ersten Durchgang von Spiel 5 mit einem Single to antrat Center. Dennoch taten die Diamondbacks gut daran, weiteren Schaden zu vermeiden und in Reichweite zu bleiben.

Gallen schlug Josh Jung mit Läufern an den Ecken und überließ dann dem Ersatzspieler Kevin Ginkel. Mit einem Out und einem Infield-In veranlasste Ersatzspieler Kevin Ginkel einen Grounder von Nathaniel Lowe zum ersten Mal, und Evan Carter, der bei Kontakt rannte, war in einem Rundown draußen. Ginkel erwischte dann Jonah Heim bei einem Foul-Pop-up, so dass das Spiel 1:0 blieb.

Nathan Eovaldi schnitt unterdessen sechs torlose Innings ab und überlebte vier Walks und fünf Hits dank einer Offensive der Diamondbacks, die in neun At-Bats mit Runnern in Scoring-Position ohne Treffer blieb und während er im Spiel war, neun Mal strandete.

Aroldis Chapman und Josh Sborz sorgten gemeinsam für eine torlose Erleichterung im siebten Inning.

Sechs Outs entfernt.

Rangers ohne Treffer durch sechs, aber D-Backs können nicht punkten

PHOENIX – Zac Gallen hält in dieser World Series nicht nur die Arizona Diamondbacks am Leben. Er betritt auch den Rand der Geschichte.

Gallen hat in Spiel 5 der World Series sechs Innings ohne Treffer erzielt, ein Muss für Arizona, das mit 3:1 in der Serie zurückliegt. Unglücklicherweise für die Diamondbacks hat Gallen keine Unterstützung von seinen Schlagmännern erhalten, die 0 zu 9 mit Läufern in der Punkteposition stehen und neun gestrandet sind, und das Spiel bleibt ein torloses Unentschieden.

Nathan Eovaldi, der Starter der Rangers, kämpfte mit vier bis fünf Innings, schaffte aber genug gute Würfe, wenn er gebraucht wurde. Zwei Walks und ein Single von Christian Walker bescherten den Bases zwei Outs im fünften Pitch, aber Lourdes Gurriel Jr. holte beim ersten Pitch aus und landete zu kurz, was die Bedrohung beendete. Eovaldi hat im sechsten Inning 85 Würfe geworfen.

In der Zwischenzeit hatten die Rangers keine Antwort auf Gallens große Knöchelkurve, als er in 13 Schlägen fünfmal auf dem Spielfeld herumschlug.

Rangers und Diamondbacks sind in drei Innings torlos

PHOENIX – Zac Gallen war effizient und perfekt. Nathan Eovaldi war unberechenbar und suboptimal.

Und die Arizona Diamondbacks werden es vielleicht bereuen, dass sie es nicht geschafft haben, die anfänglichen Schwierigkeiten des Pitchers der Texas Rangers auszunutzen.

World Series-Spiel 5 blieb am Mittwochabend über drei Innings im Chase Field ein torloses Unentschieden, obwohl Eovaldi drei Treffer erzielte und zwei Treffer kassierte.

Tommy Pham, der zu Beginn des fünften Spiels acht Treffer in 16 Fledermäusen erzielte, landete zweimal mit zwei Läufern am Boden und konnte Ballwechsel im ersten und dritten Inning kurzschließen. Unterdessen ließ Gallen einen Baserunner drei Innings lang nicht durch und warf nur 27 Pitches, eine entscheidende Entwicklung für einen Diamondbacks-Club, der in dieser Serie mit 3:1 im Rückstand liegt und einen bedrängten Bullpen hat.

Aufstellungen der Rangers und Diamondbacks, Startspieler für World Series Game 3

Texas Rangers

RHP Nathan Eovaldi

Marcus Semien (R) 2B Corey Seager (links) SS Evan Carter (L) LF Mitch Garver (R) DH Josh Jung (R) 3B Nathaniel Lowe (L) 1B Jonah Heim (S) C Leody Taveras (S) CF Travis Jankowski (links) RF

Arizona Diamondbacks

RHP Zac Gallen

Corbin Carroll (L) RF Ketel Marte (S) 2B Gabriel Moreno (R) C Christian Walker (R) 1B Tommy Pham (R) DH Lourdes Gurriel Jr. (R) LF Alek Thomas (L) CF Evan Longoria (R) 3B Geraldo Perdomo (S) SS

Simuliertes World Series-Spiel 5: Die Rangers schlagen früh zu und schließen die Serie gegen die D-Backs ab

So wird das Spiel heute Abend laut der jährlichen Sim Series von USA TODAY Sports ausgehenDynasty League Baseball:

Die großen Schläger der Texas Rangers schlugen den Arizona-Diamondbacks-Ass Zac Gallen im ersten Inning fünf Runs lang auf dem Weg zu einem entscheidenden 7:4-Sieg in der jährlichen Simulated World Series von USA TODAY Sports.

Überraschungsstar Travis Jankowski (6-für-10, 1,492 OPS in der Serie) fuhr einen Run mit einem RBI-Single und Mitch Garver folgte mit einem Two-Run-Double, als die Rangers Gallen aus dem Spiel warfen, nachdem sie nur zwei Outs verzeichnet hatten.

Die kämpferischen D-Backs wollten jedoch nicht aufgeben. Der Starter der Rangers, Nathan Eovaldi, entging am Ende des vierten Innings einem Stau voller Bases, indem er Ketel Marte dazu brachte, einen Force Play zu starten und so einen Drei-Run-Vorsprung zu bewahren.

Der größte Moment des Spiels kam am Ende des achten Spielfelds, als Arizona die Führung auf 7:4 verkürzte und die Bases ohne Outs besetzt waren. Der Rangers-Ablöser Dane Dunning schlug jedoch Evan Longoria und Geraldo Perdomo aus und brachte die Rookie-Sensation Corbin Carroll mit den ausgleichenden Läufen auf der Base an die Platte.

Texas wandte sich an den Rechtsausleger Aroldis Chapman, um gegen Carroll anzutreten, und die Entscheidung zahlte sich aus, als das Inning am Ende auf Platz eins endete. Jose Leclerc beendete das Rennen mit einem torlosen neunten Platz und sicherte sich damit den Save und den Sim Series-Titel. Corey Seager (.300, 3 HR, 7 RS, 1,212 OPS) wurde zum MVP der Serie ernannt.

Was Sie im (echten) Spiel 5 sehen sollten:

– Eovaldi steht vor der Tür: Eovaldi gewann sein zweites Spiel der Sim Series und ermöglichte drei verdiente Runs über 5 ⅔ Innings. Sein Erfolg in dieser Saison gegen Linkshänder-Batter ermöglichte es ihm jedoch, aus dem vierten Inning heraus gegen die beiden gefährlichsten Schlagmänner Arizonas, den Switch-Hitter Marte und den Lefty-Swing Carroll, zu schlüpfen. Während der regulären Saison erlaubte Eovaldi nur eine .201/.255/.324 Slash Line für Linkshänder – 183 OPS-Punkte besser als seine Zahlen gegen Rechtshänder.

– Lass die Würfel mit Aroldis rollen: Chapman hatte während der regulären Saison auch umgekehrte Splits, aber er war der beste verfügbare Matchup für Carroll, als das Spiel auf dem Spiel stand. Das Problem, das die Rangers haben könnten, wenn sie sich an dieser kritischen Stelle auf Chapman verlassen, ist sein Basisprozentsatz von 0,408 gegen Linkshänder in dieser Saison. Wenn er das Finale nicht schafft, muss er im Spiel bleiben und gegen die Rechtshänder Gabriel Moreno, Christian Walker und Tommy Pham antreten.

– Steve Gardner

Haben die Rangers eine World Series gewonnen? MLB-Teams ohne World Series Titel

Die Texas Rangers sind eines von sechs MLB-Franchises, die noch nie eine World Series-Meisterschaft gewonnen haben.

Hier sind alle Teams, die noch nie eine World Series gewonnen haben:

Tampa Bay Rays

Colorado Rockies

Seattle Mariners

Texas Rangers

Milwaukee Brewers

San Diego Padres

Die TV-Einschaltquoten der World Series liegen im Keller

Während die Einschaltquoten für die World Series 2023 bekannt gegeben werden, werden die Nachrichten für die MLB immer schlechter.

Spiel 2 des diesjährigen Fall Classic zwischen den Arizona Diamondbacks und den Texas Rangers war mit 8,15 Millionen Zuschauern das am wenigsten gesehene World-Series-Spiel aller Zeiten, so die von Nielsen gesammelten Daten Sport-TV-Einschaltquoten. Zwei Nächte später erreichte Spiel 3 mit weniger als 8,13 Millionen Zuschauern einen neuen Rekord.

Die niedrigen Einschaltquoten des MLB-Meisterschaftsturniers 2023 über drei Spiele hinweg haben dafür gesorgt, dass es sich um die am wenigsten gesehene World Series aller Zeiten handelt.

– Jack McKessy