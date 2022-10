Die Rache des Geldboten Toni Musulin

Toni Musulin spürt eine enorme Wut, die er rauslassen muss. Manchmal schiebt er seine Matratze gegen die Zellenwand und knallt stundenlang dagegen. Diese Wut verspürt er nicht erst seit er im Gefängnis ist, sondern seit langem das Gefühl, nicht das zu bekommen, was ihm zusteht, was wohl seine Wut schürt. Diesmal hat sie ihn jedoch an einen Ort gebracht, an dem niemand gerne seine Tage verbringt: in Einzelhaft, in den Hochsicherheitstrakt des Corbas-Gefängnisses, in der Nähe von Lyon, der drittgrößten Stadt Frankreichs. Seine Mitgefangenen sind allesamt Kriminelle, darunter auch Kindermörder und Vergewaltiger. Aber Toni Musulin ist nicht wie die anderen, er ist nicht in Einzelhaft, weil er ein Verbrecher ist, sondern weil er vor ihnen beschützt werden muss. Seine Mitgefangenen wissen, wer er ist, und sie sind sich sicher, dass er äußerst wertvolle Beute versteckt hat.