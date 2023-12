Die Qualität des Spiels verleiht der Rivalität zwischen Joliet West und Joliet Central – Shaw Local – Würze

JOLIET – Es gibt nichts Besseres als eine hitzige Rivalität. Denken Sie an Michigan-Ohio State oder Alabama-Auburn.

Im lokalen High-School-Basketball für Jungen ist Joliet West vs. Joliet Central derjenige, der ganz oben auf der Liste steht. Die beiden Rivalen aus Distrikt 204 haben eine lange Geschichte miteinander, und der 64:57-Sieg von West über Central am Dienstagabend fügte den Geschichtsbüchern ein weiteres Kapitel hinzu.

In den letzten Jahren hatte West auf Hartholz einen klaren Vorsprung gegenüber Central. Aber die Steelmen kehrten mit allen fünf Startern aus der letzten Saison zurück und hatten beim WJOL Thanksgiving Classic eine 4:0-Meisterschaftsleistung vorzuweisen, was ihr erster Sieg bei diesem Event seit 2015 war.

Den Tigers hingegen fehlten sowohl Jeremy Fears Jr. und Jeremiah Fears als auch Jayden Martin und Michael Moore aus der letztjährigen Mannschaft, die mit 29:6 endete. West ließ jedoch Valparaiso Justus McNair und ein Team verpflichten, das beim Riverside-Brookfield Thanksgiving-Turnier mit 3:1 gewann.

Aufgrund einer terminlichen Besonderheit traf die Southwest Prairie Conference im ersten Spiel der Conference-Saison auf West und Central. Wenn das Spiel am Dienstag ein Hinweis darauf war, entwickelt sich das SPC-Rennen zu einem guten Rennen.

Vor einem fast überfüllten Haus in Joliet West waren die Tigers und Steelmen wie Schwergewichtsboxer, die auf dem Weg Körperschläge ablieferten und jeweils ein paar Heuhaufen landeten. Wie in einem Spiel mit zwei ebenbürtigen Erzrivalen zu erwarten, ging das Spiel hin und her, mit vielen Höhen und Tiefen auf beiden Seiten. Beide Teams zeigten ein hohes Maß an Athletik und Basketball-IQ, was zu einem unterhaltsamen Spiel führte.

Zion Kostra von Joliet Central schafft am Dienstag den Rebound gegen Joliet West. (Gary Middendorf/Gary Middendorf)

Obwohl das Spiel heiß umkämpft war, gab es auf beiden Seiten keine Wutausbrüche oder Sticheleien. Beide haben sich so gefasst, wie sie sollten. Sie haben hart gespielt, aber sie haben sauber gespielt. Es war ein kampfbetontes Spiel, da beide Mannschaften stolz darauf sind, eine starke Verteidigung zu spielen, und es gab Fouls, aber keine der eklatanten Art.

Eine gesunde Rivalität bringt auf beiden Seiten einen gesunden Respekt mit sich.

„Wir wussten, dass das ein gutes Spiel werden würde. Es schien irgendwie seltsam, dass die Konferenz uns im ersten Spiel der Saison gegeneinander antreten ließ, aber so ist es.“ — Jeremy Kreiger, Basketballtrainer der Jungen von Joliet West

„Das hat wirklich Spaß gemacht“, sagte West-Trainer Jeremy Kreiger nach dem Spiel am Dienstag. „Wir haben großen Respekt vor Joliet Central. Erstens sind sie in unserem Bezirk. Zweitens sind ihre Trainerteams, insbesondere (Chef-)Trainer (Lawrence) Thompson und (Assistenz-)Trainer (Duane) Edmon, schon lange in der Gegend von Joliet tätig. Wir respektieren die Art und Weise, wie sie ihr Programm durchführen, und es besteht immer die Motivation, sie zu schlagen.

„Dazu kommt noch die Tatsache, dass sie mit 4:0 ins Spiel kamen, das WJOL-Turnier zum ersten Mal seit 2015 gewonnen hatten und alle ihre Stammspieler aus dem letzten Jahr zurückkamen. Wir wussten, dass dies ein gutes Spiel werden würde. Es schien irgendwie seltsam, dass die Konferenz uns im ersten Spiel der Saison gegeneinander antreten ließ, aber so ist es.“

McNair, der mit 25 Punkten, darunter 11 im entscheidenden vierten Viertel, alle Scorer anführte, wusste auch, dass dieses Spiel – und das zwischen den beiden Teams am 27. Januar im Joliet Central – in dieser Saison etwas mehr Bedeutung bekommen würde.

Joliet West-Cheftrainer Jeremy Kreiger schaut sich das Spiel gegen Joliet Central am Dienstag an. (Gary Middendorf/Gary Middendorf)

„Es macht immer Spaß, gegen Joliet Central zu spielen“, sagte er. „Wir wussten, dass sie 4:0 standen und das WJOL-Turnier gewonnen hatten, also wussten wir, dass sie hierherkommen und uns ihr Bestes geben würden.

„Wir wissen, dass sie viele Spieler vom letzten Jahr zurück haben und dass sie dieses Jahr eine gute Mannschaft sein würden. Allerdings waren wir heute die bessere Mannschaft.“

Auch Central-Trainer Lawrence Thompson weiß, dass die Einsätze etwas höher sind, wenn die beiden Joliet-Teams zusammenkommen.

„Wir müssen auf den Ball achten und besser spielen“, sagte er nach dem Spiel. „Das haben wir beim WJOL-Turnier gemacht, aber gegen Joliet West zu spielen ist etwas ganz anderes. Es war herausragend, das WJOL-Turnier zu gewinnen. Die Kinder haben bei der Umsetzung großartige Arbeit geleistet, aber sie müssen wissen, dass sie noch daran arbeiten müssen.

„Aber wir planen, die ganze Saison über auf der Jagd nach dem Conference-Titel zu sein. Wir haben vor, es zu schaffen.“