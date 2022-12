Die Provinz tut nicht genug, um Überschwemmungen in Städten zu verhindern, stellt der Auditor General von Ontario fest

Ontario tut nicht genug, um Überschwemmungen in Städten zu verhindern, ein Problem, das sich in den kommenden Jahren voraussichtlich verschärfen wird, sagt der Auditor General der Provinz.

Die Ergebnisse sind Teil des Berichts des Auditor General von 2022, der auf das Versäumnis der Provinz hinweist, ihre Verpflichtungen zur Bewältigung städtischer Überschwemmungen klarzustellen, und das Versäumnis, Gemeinden und Hausbesitzer angemessen zu unterstützen, um das Problem wirksam anzugehen.

Auditor General Bonnie Lysyk sagt, es sei nicht nur ein Problem für die drei Prozent der Einwohner von Ontario, die in der Nähe von Flüssen leben.

„Alle Ontarier, die in Städten und kleineren Gemeinden leben, sind möglicherweise von Überschwemmungen bedroht“, sagte Lysyk, der hinzufügte, dass es kostspielig sein würde, das Problem nicht anzugehen.

Der Bericht von Lysyk empfiehlt, die Bauvorschriften zu aktualisieren, die Kartierung des Hochwasserrisikos in Städten zu verbessern und Grün- und Naturräume wie Feuchtgebiete besser zu schützen.

Überschwemmungskartierung verstehen

Lysyk sagt, dass es Lücken in der Hochwasserkartierung der Provinz gibt, um Risikogebiete zu identifizieren und den Gemeinden die Möglichkeit zu geben, sich vorzubereiten.

Das Verständnis der Überschwemmungsgebiete ist in großen Gemeinden wie Toronto wichtig, und die Risiken, dies nicht zu tun, würden viele überraschen, sagt Cynthia Wilkey, Co-Vorsitzende des West Don Lands Committee.

Bis vor etwa einem Jahrzehnt war ein Großteil der Innenstadt von Toronto durch den Don River überschwemmungsgefährdet, sagt sie. Gruppen befürworteten jedoch die Schaffung einer Hochwasserschutzlandform am Westufer des Flusses.

Cynthia Wilkey, Co-Vorsitzende des West Don Lands Committee, sagt, die Folgen könnten tragisch sein, wenn es nicht gelingt, Überschwemmungen in Städten zu verhindern. (Eingereicht von Cynthia Wilkey)

„Es war ein Kampf, den Leuten klarzumachen, dass man das tun muss“, sagte Wilkey gegenüber CBC Toronto.

„Es hat Geld gekostet, aber es hat jetzt Immobilien in Milliardenhöhe geschützt, ganz zu schweigen von Menschenleben“, fügte sie hinzu.

„Wenn Sie nicht im Voraus planen, kann es schreckliche, tragische Folgen haben.“

Dies könne auch zu Entwicklungsmöglichkeiten führen, sagt sie. Maßnahmen, die auf der Ostseite des Don-Flusses ergriffen werden, um den Fluss umzuleiten und die Gehalte zu erhöhen, haben tatsächlich Land für die Entwicklung in den Portlands erschlossen, das zuvor in einer Überschwemmungsebene gelegen hätte, sagt Wilkey.

Der Don River, der hier neben einem Abschnitt des Don Valley Parkway in Toronto zu sehen ist, schlängelt sich von der Oak Ridges Moraine bis nach Süden zum Lake Ontario. (Lauren Pelley/CBC-Nachrichten)

Ein Sprecher des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Parks sagte am Freitag in einer schriftlichen Erklärung, dass die Provinzregierung bereit sei, zu helfen, obwohl ein erheblicher Teil der Verantwortung für das Hochwassermanagement bei den Kommunen liege.

Das Ministerium sagt, dass es 25 Millionen US-Dollar für die Regenwasserinfrastruktur beisteuert und eine provinzweite Bewertung der Auswirkungen des Klimawandels durchführt.

Premier Doug Ford sagte in einer Pressekonferenz am Freitag, dass er nicht auf Überschwemmungsgebieten in Abschnitten des Grüngürtels bauen werde, die durch die umfassende neue Wohnungsgesetzgebung seiner Regierung geöffnet wurden.

Dem Bericht zufolge benötigen große und kleine Kommunen jedoch mehr finanzielle und zentralisierte Unterstützung, um sicherzustellen, dass die Hochwasserplanung gut durchgeführt wird.

Mark Winfield, Professor für Umwelt- und Stadtveränderungen an der York University in Toronto, sagt, dass die Provinz nun vor einer neuen Herausforderung stehen wird, um sicherzustellen, dass die Hochwasserplanung gründlich ist, da das umstrittene neue Wohnungsgesetz die Befugnisse und Instrumente der Naturschutzbehörden schwächt.

„Die Naturschutzbehörden sind in dieser Hinsicht unsere Geheimwaffe. Und sie haben Ontario bereits einen Vorsprung verschafft“, sagte Winfield.

Er sagt, er sei enttäuscht, dass der Prüfer nicht mehr über die Auswirkungen gesprochen habe, die eine Einschränkung der Befugnisse der Naturschutzbehörden auf den Hochwasserschutz haben könnte.

„Wir müssen sicherstellen, dass sie über die Werkzeuge und Ressourcen verfügen, um auf diese Herausforderung reagieren zu können.“

Besserer Schutz für Feuchtgebiete

Die Prüfung ergab, dass in den mittelgroßen und großen Stadtzentren Ontarios der Prozentsatz des als „grün“ eingestuften städtischen Landes in den letzten 20 Jahren um 94 Prozent zurückgegangen ist.

Es wurde auch festgestellt, dass es keine Provinzstrategie zum Schutz von Feuchtgebieten gibt, insbesondere da frühere Ziele von der Ford-Regierung im Jahr 2018 zunichte gemacht wurden, obwohl Südontario bereits durchschnittlich 1.825 Hektar Feuchtgebiete pro Jahr verloren hat.

Der Bericht des Auditor General 2022 empfiehlt mehr Schutz für Feuchtgebiete, um Überschwemmungen zu verhindern. (Ash Abraham/CBC)

Winfield sagt, dass die Erhaltung von Land wie Feuchtgebieten und anderen durchlässigen Oberflächen für den Hochwasserschutz von entscheidender Bedeutung ist, da das Wasser bei steigendem Pegel irgendwo hinfließen muss.

Aktualisierung der Bauordnung

Der Bericht besagt, dass viele neue Hausbesitzer aufgrund vager Anforderungen in Ontarios Bauordnung für Rückstauventile nicht vor Abwasserrückstau geschützt sind.

Lysyk sagt, das ergibt einfach keinen Sinn.

„Die Installation eines Rückstauventils beim Bau eines neuen Hauses kostet etwa 250 US-Dollar, während die Renovierung, um eines hinzuzufügen, Tausende kostet“, schrieb sie.

„Und Schäden an einem überfluteten Haus können mehr als 40.000 Dollar kosten, um repariert zu werden.“

Lysyk empfiehlt eine Änderung der Bauordnung, um für alle neu gebauten Häuser Rückstauventile vorzuschreiben.

Hochwasser werden hier auf Toronto Island gezeigt. Schäden durch Überschwemmungen können Hausbesitzer Tausende von Dollar kosten. (Eingereichtes Foto: Linda Rosebaum)

Laut Winfield sprechen die Versicherer bereits von Überschwemmungen als nächster großer Bedrohung.

„Es ist viel billiger, der Zeit voraus zu sein und diese Art von Bedrohungen zu identifizieren und jetzt die Maßnahmen zu ergreifen, um sie zu verhindern“, sagte er.

Wer die jüngsten städtischen Überschwemmungen erlebt hat, weiß aus erster Hand, wie das ist.

Als Linda Rosenbaums Haus auf Toronto Island vor ein paar Jahren überschwemmt wurde, kostete der Schaden mehr als 10.000 Dollar.

„Jeder Haushalt hat seine Versicherung aufgrund unseres Standorts erhöht [it’s] enorm gestiegen“, sagte sie.

Die Naturschutzbehörden haben viel getan, um der Gemeinde während der Krise zu helfen, aber Rosenbaum sagt, sie würde gerne mehr Arbeit sehen, um Überschwemmungen zu verhindern.

„Zu sehen, wie das Wasser steigt, ohne zu wissen, wann es aufhören wird, macht unglaublich Angst.“