Die Produktionsziele von Rivian 2022 für Elektrofahrzeuge werden einen starken Anstieg bedeuten

Eine Rivian R1T-Lkw-Karosserie, die in der Montagelinie im Elektrofahrzeugwerk von Rivian in Normal, Illinois, auf ein Fahrgestell abgesenkt wird. Georgia gewährt dem Unternehmen Subventionen in Höhe von 1,5 Milliarden US-Dollar, um ein neues 5-Milliarden-Dollar-Werk für Elektrofahrzeuge in den Südstaat zu bringen.

Inbetriebnahme von Elektrofahrzeugen Rivian Automotive teilte den Investoren im März mit, dass es im Jahr 2022 25.000 Fahrzeuge produzieren werde. Es hat drei Monate Zeit und einen scheinbar großen Auftrag, um dorthin zu gelangen.

Bis Ende September hatte Rivian nur 14.317 Elektrofahrzeuge gebaut – was bedeutet, dass es bis Ende Dezember etwa 10.700 weitere bauen muss, um sein Versprechen gegenüber den Investoren einzulösen.

Rivian ist zuversichtlich, dass es sein Ziel erreichen kann. Das Unternehmen hat diese Prognose seit März mehrmals bekräftigt, zuletzt am Montag, als es seine Gesamtproduktion für das dritte Quartal bekannt gab.

Die Wall Street ist auch nicht allzu besorgt. Wie mehrere Analysten diese Woche feststellten, hatte Rivian gerade sein bisher bestes Produktionsquartal mit 7.363 gebauten Elektrofahrzeugen zwischen Juli und September. Das ist mehr, als in der gesamten ersten Hälfte des Jahres 2022 aufgebaut wurde, dank einer zweiten Schicht von Mitarbeitern, die während des Quartals hinzukamen – und dank der Bemühungen des Managements, die Probleme der Lieferkette zu mildern, mit denen Rivian Anfang des Jahres konfrontiert war.

Die Aktien des Unternehmens sind in diesem Jahr um 65 % gefallen und haben damit die breiteren Marktverluste hinter sich gelassen.

Rivian hat die Produktion in seinem Werk in Illinois seit Anfang dieses Jahres in einem relativ stetigen Tempo hochgefahren. Während Lieferkettenfaktoren seine Bemühungen noch erschweren könnten, scheint das Ergebnis des dritten Quartals sein Gesamtjahresziel in Reichweite zu bringen, sagen Analysten.

In einer Notiz am Montagabend wies George Gianarikas von Canaccord Genuity darauf hin, dass die Produktionsrate von Rivian von durchschnittlich etwa 78 Fahrzeugen pro Woche im vierten Quartal 2021 auf etwa 566 pro Woche im dritten Quartal 2022 gestiegen ist.

Es muss bis Ende des Jahres weiter auf durchschnittlich etwa 822 pro Woche steigen, um sein Jahresziel zu erreichen.

„Wir schätzen, dass dies erreichbar ist“, schrieb Gianarikas. Gianarikas stuft Rivians Aktien mit einem Kursziel von 61 US-Dollar als „Kauf“ ein. Rivian wird derzeit für etwa 35 US-Dollar pro Aktie gehandelt.

Adam Jonas von Morgan Stanley schrieb in einer kurzen Notiz am Dienstag, dass es zwar möglich ist, dass die Produktion von Rivian „leicht unter“ seiner Prognose liegt, wenn es aber „irgendwie“ 25.000 Fahrzeuge für das Jahr herstellt, dies ein gutes Zeichen für seinen Plan ist rund 50.000 Fahrzeuge im Jahr 2023.

Jonas hat Rivian mit einem Kursziel von 60 US-Dollar als „übergewichtet“ bewertet.

Die größere Sorge sind laut Joseph Spak von RBC die Ziele von Rivian für 2023. In einer Notiz am Montagabend schrieb Spak, dass 25.000 Fahrzeuge in diesem Jahr „immer noch machbar“ seien, aber Rivians Plan, im nächsten Jahr neue Elektromotoren und überarbeitete Batteriepakete auf den Markt zu bringen, könnte neue Produktionsprobleme mit sich bringen.

Spak hat ein „Outperform“-Rating für Rivians Aktien mit einem Kursziel von 62 US-Dollar.

Dennoch gibt es keine Garantie dafür, dass Rivian sein Ziel erreicht oder ihm nahe kommt. Das Unternehmen hat seine Produktionsprognose für 2022 bereits im März gesenkt, als es sagte, dass anhaltende Probleme in der globalen Lieferkette seine Gesamtjahresproduktion auf 25.000 begrenzen würden, anstatt auf die 50.000, die Investoren erwartet hatten.

Noch im August sagte CEO RJ Scaringe, dass Rivian immer noch mit Einschränkungen in der Lieferkette arbeite, und die Autohersteller führen weiterhin Engpässe bei Rohstoffen wie Lithium und Kobalt an, die für die Batterieproduktion benötigt werden.

Rivian wird voraussichtlich Anfang November seine Finanzergebnisse für das dritte Quartal bekannt geben – und zusätzliche Farbe über den Status seines Produktionshochlaufs liefern.