Die Prinzen Andrew und Harry werden ihre letzten königlichen Rollen behalten. Aber da ist ein Fang

Als König Charles III Anfang dieser Woche seinen Geburtstag feierte, konzentrierten sich die Schlagzeilen darauf, dass der neue Monarch einen neuen Posten als Parkranger übernahm, der zuvor von seinem Vater, Prinz Philip, bekleidet wurde.

Dann waren da natürlich noch die Militärkapellen treten auf „Happy Birthday“ vor dem Buckingham Palace bei der Wachablösung. Und viele Familienmitglieder haben feierliche Notizen und Fotos auf offiziellen Social-Media-Konten gepostet. All dies wird wahrscheinlich dazu beigetragen haben, den Tag zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen.

Aber unabhängig davon bewegte sich der König auch, um ein Dilemma anzugehen, das lange vor dem Tod von Königin Elizabeth II. Ungelöst geblieben war.

Am Montag bat Charles das britische Parlament, seinen Geschwistern, Prinzessin Anne und Prinz Edward, zu erlauben, Staatsräte zu werden. Der Umzug würde sie ermächtigen, vorübergehend für ihn einzuspringen, wenn sie dazu aufgefordert werden. Der König sagte in einer Botschaft, die in der oberen Kammer, dem House of Lords, verlesen wurde, dass die Aufrechterhaltung des reibungslosen Ablaufs der Regierung hinter dem Antrag stehe.

„Um die Effizienz öffentlicher Geschäfte zu gewährleisten, wenn ich nicht verfügbar bin, z. B. während ich offizielle Aufgaben im Ausland übernehme, bestätige ich, dass ich sehr zufrieden wäre, wenn das Parlament die Anzahl der Personen, die möglicherweise aufgefordert werden, zu handeln, für angemessen hält Staatsräte gemäß den Bestimmungen der Regency Acts 1937 bis 1953, die um meine Schwester und meinen Bruder, die Princess Royal und den Earl of Wessex und Forfar erweitert werden sollen, die beide diese Rolle zuvor übernommen haben“, schrieb der König.

Dieselbe Botschaft wurde auch im Unterhaus, dem Unterhaus, verlesen.

Derzeit ist die Gruppe der Royals, die den Souverän vertreten können, per Gesetz fünf – beschränkt auf den Ehepartner des Monarchen und die ersten vier Familienmitglieder in der Erbfolge über 21 Jahren. Zwei Berater können ernannt werden, um zu handeln im Namen des Monarchen durch ein Briefpatent und helfen, den Staat am Laufen zu halten. Derzeit bedeutet dies, dass die Kohorte Queen Consort Camilla sowie den Prinzen von Wales, den Herzog von Sussex, den Herzog von York und Prinzessin Beatrice umfasst.

Experten haben lange darauf hingewiesen, dass der vorhandene Pool an Beratern zu klein ist, während die öffentliche Debatte über das Thema gegen Ende der Regierungszeit der verstorbenen Königin zunahm, als sie zunehmend gebrechlich wurde. Charles und William wurden autorisiert, gelegentlich als Berater zu fungieren, wenn es der Königin nicht gut ging. Aber es war vielen nicht entgangen, dass ihre anderen beiden Berater die Prinzen Harry und Andrew waren, obwohl sie keine arbeitenden Familienmitglieder mehr waren – wenn auch aus ganz anderen, gut abgedeckten Gründen.

Normalerweise blieben die Machenschaften königlicher Pflichten hinter Palastmauern. Aber das Thema tauchte mit dem Beitritt von Charles wieder auf, und da jede Änderung des Regency Act eine Gesetzgebung erfordert, wurde die Diskussion Ende letzten Monats zum ersten Mal im House of Lords angeschnitten.

Labour Peer Viscount Stansgate forderte die Regentschaftsbefugnisse von Andrew und Harry heraus und bemerkte, dass der Herzog von York „das öffentliche Leben verlassen hat“, während der Herzog von Sussex „das Land verlassen hat“. Er fragte, ob es an der Zeit sei, „sich an den König zu wenden, um zu sehen, ob eine vernünftige Änderung an diesem Gesetz vorgenommen werden kann“. Als Antwort sagte der Lordsiegelbewahrer, Lord True, er würde „keine privaten Gespräche“ preisgeben, die er möglicherweise mit dem König oder dem königlichen Haushalt geführt hat, sondern dass „die Regierung immer prüfen wird, welche Vorkehrungen erforderlich sind, um die Widerstandsfähigkeit in unserem Land zu gewährleisten verfassungsrechtliche Regelungen“.

Die Schritte des Königs in dieser Woche bestätigen, dass der Palast über das Dilemma und die verfügbaren Optionen nachgedacht hat. Und die Aufnahme in die Gruppe der offiziellen Stellvertreter ist nicht beispiellos, da sie bereits 1953 für die Königinmutter durchgeführt wurde, nachdem Elizabeth II. den Thron bestiegen hatte.

In der Praxis scheint es im Parlament den Wunsch zu geben, das Problem schnell zu lösen. Einen Tag nach Karls Bitte antworteten Mitglieder der Lords dem Monarchen und versicherten ihm, sie würden „unverzüglich“ handeln und „alle Maßnahmen ergreifen, die notwendig oder zweckmäßig erscheinen, um den von Seiner Majestät festgelegten Zweck zu erreichen“.

Und die Lords scherzten nicht, als sie mit dem Counselors of State Bill 2022-23, der mit halsbrecherischer Geschwindigkeit durch den Palace of Westminster peitschte, eine Zweckmäßigkeit anboten. Es wurde am Dienstagnachmittag in erster Lesung behandelt und soll nächste Woche in zweiter Lesung und Debatte behandelt werden.

Die Erweiterung der Gruppe von Royals, die den König in seiner Abwesenheit vertreten können, ist eine elegante Lösung für eine mögliche Verfassungskrise. Es sorgt für mehr Flexibilität, während es wahrscheinlich dazu beiträgt, familiäre Unbeholfenheit zu vermeiden, und schützt die beiden Herzöge vor der öffentlichen Verlegenheit, die entstanden wäre, wenn sie ihrer Ämter beraubt worden wären. Charles‘ Herangehensweise bedeutet, dass beide auf dem Papier immer noch technische Berater sind, aber den Spekulationen darüber, ob Harry oder Andrew jemals hinzugezogen werden, ein Ende setzt.

William schickt England mit Stil zur Weltmeisterschaft.

Der Prinz von Wales besuchte am Montag die englische Fußballmannschaft im St. George’s Park, dem Hauptquartier der Mannschaft, vor ihrer Abreise zur Weltmeisterschaft in Katar, die an diesem Wochenende beginnt. Kurz bevor die Three Lions das regnerische Winterwetter gegen die Hitze von Doha tauschten, war William zur Stelle, um dem Team alles Gute zu wünschen. „Ich bin wirklich hier, um darauf hinzuweisen, dass der Rest des Landes hinter euch steht“, sagte er der Mannschaft, während er jedem Spieler seine Rückennummer überreichte. „Wir alle feuern dich an, genieße es.“

Während William als Präsident des englischen Fußballverbands fungiert, deuteten viele walisische Fans in den sozialen Medien an, dass der Besuch für den Titelträger des Prinzen von Wales taktlos sei, und stellten seine Loyalität in Frage.

William war nie schüchtern, ein leidenschaftlicher England-Fan zu sein, wie wir letzte Woche erwähnt haben. Und er war zusammen mit seinem Sohn George auf den Tribünen von Wembley präsent und hat das Team bei früheren Turnieren angefeuert. Er versuchte jedoch, die Kritik Mitte der Woche während einer Reise zum walisischen Parlament in Cardiff anzusprechen. „Ich sage allen, dass ich definitiv beides unterstütze. Ich kann nicht verlieren“, sagte er. “Ich muss in der Lage sein, vorsichtig mit meinen Zugehörigkeiten zu spielen, weil ich mir sonst Sorgen mache, wenn ich England plötzlich fallen lasse, um Wales zu unterstützen, sieht das nicht richtig für den Sport aus.”

William fuhr fort, dass sich Wales in seiner Jugend nicht für viele Fußballturniere qualifiziert habe und sich deshalb für England entschieden habe. Aber er wird beide Mannschaften in ihren ersten Spielen am Montag anfeuern, und im weiteren Sinne hat er im Laufe der Jahre einen Weg gefunden, beide Länder zu unterstützen. „Ich habe England unterstützt [football] seit ich ziemlich klein bin, aber ich unterstütze walisisches Rugby. Das ist irgendwie meine Art, es zu tun.“

Das diesjährige Turnier ist die erste Weltmeisterschaft in Wales seit mehr als einem halben Jahrhundert. Die beiden Teams treffen in der Gruppenphase am 29. November aufeinander.

King Charles teilt seine „Besorgnis“ nach den Überschwemmungen in Australien.

Der König schickte Ende letzter Woche einen Brief an den australischen Premierminister Anthony Albanese, um seine Besorgnis auszudrücken, nachdem Sturzfluten Teile von Victoria, einem Bundesstaat im Südosten des Landes, verwüstet hatten. „Unsere aufrichtigen Gedanken sind bei allen Betroffenen und den erlittenen Verlusten“, schrieb Charles. „Es war besonders inspirierend zu sehen, wie sich Gemeinschaften zusammengeschlossen haben, um Häuser und Vieh zu schützen und sich in dieser entsetzlich schwierigen Zeit gegenseitig zu unterstützen“, fügte er hinzu. Die Überschwemmungen sind die jüngste Bedrohung durch den Klimawandel, der Australien in den letzten Jahren ausgesetzt war – nachdem es 2020 monatelang gegen Waldbrände gekämpft hatte. Laut PA Media sagte Albanese im September, dass er sich „sehr wohl“ fühlen würde, wenn der König seine Ansichten zum Ausdruck bringen würde die „Bedeutung des Klimawandels. Es geht um das Überleben unserer Lebensweise“, sagte er.

Kate besucht ukrainische Flüchtlinge, die sich in Großbritannien niedergelassen haben.

Die Prinzessin von Wales besuchte am Donnerstag das ukrainische Gemeindezentrum von Reading, um sich mit vertriebenen ukrainischen Familien zu treffen, die nach der russischen Invasion ihres Heimatlandes im Vereinigten Königreich angekommen sind. Nachdem Kate die Geschichten dieser Familien gehört hatte – deren Leben am Ende des Jahres nicht mehr wiederzuerkennen ist, wie es am Anfang war – nahm Kate mit ukrainischen Kindern an einer Kunstsitzung teil. Kates Besuch folgte auf ein virtuelles Roundtable-Meeting, das sie letzte Woche veranstaltete und bei dem sie mit der First Lady der Ukraine darüber diskutierte, wie man die Ukrainer inmitten des anhaltenden Konflikts am besten bei der psychischen Gesundheit unterstützen kann.

Harry schreibt einen sehr persönlichen Brief an hinterbliebene Militärkinder.

Prinz Harry war am Remembrance Day am vergangenen Wochenende vielleicht nicht in Großbritannien, aber er hat seinen eigenen Weg gefunden, um diesen Anlass zu feiern. Der Herzog von Sussex schrieb über die britische Wohltätigkeitsorganisation Scotty’s Little Soldiers einen Brief an hinterbliebene Militärkinder, in dem er sein Mitgefühl aussprach und mitteilte, wie er mit seiner Trauer umgegangen ist. „Wir teilen eine Bindung, auch ohne uns jemals zu treffen, weil wir daran teilhaben, einen Elternteil verloren zu haben. Ich kenne den Schmerz und die Trauer, die mit dem Verlust einhergehen, aus erster Hand und möchte, dass Sie wissen, dass Sie nicht allein sind“, schrieb er. Die Wohltätigkeitsorganisation unterstützt Kinder, deren Eltern im Dienst der britischen Streitkräfte gestorben sind. Am Remembrance Sunday marschierten Dutzende dieser tapferen Kinder mit den schwarz-gelben Schals der Wohltätigkeitsorganisation durch London. Harry schrieb auch wissentlich über die „schwierigen Gefühle“, die Erinnerungsakte hervorrufen können. „Wann immer Sie daran erinnert werden müssen, ermutige ich Sie, sich an Ihre Freunde bei Scotty’s Little Soldiers zu wenden“, sagte er. „Ich könnte nicht dankbarer und erleichterter sein, dass Sie während Ihrer gesamten Reise großartige Menschen an Ihrer Seite haben.“ Drüben in den Vereinigten Staaten feierte Harry den Veterans Day, indem er an einem Gedenkgottesdienst in Pearl Harbor teilnahm, während er und seine Frau Meghan auf der Website seiner Archewell-Stiftung die „tapferen Männer und Frauen“ lobten, die „enorme Opfer gebracht und Pflicht und Dienst verkörpert haben. ” Lesen Sie hier Harrys vollständigen Brief.

Sich über seine fußballerischen Loyalitäten aufzuregen, war nicht Williams Hauptgrund, nach Cardiff zu gehen. Der Prinz von Wales besuchte am Mittwoch den Senedd, um Vertreter des walisischen Parlaments zu treffen und sich über die Themen zu informieren, die für das walisische Volk von größter Bedeutung sind. William traf auch das walisische Jugendparlament, dessen Mitglieder offen über Themen sprachen, die ihre Generation zukünftiger Führungskräfte betreffen.

Karl III. leitete am vergangenen Wochenende zum ersten Mal als Monarch den jährlichen Gedenksonntagsgottesdienst Großbritanniens. Der König nahm zusammen mit Camilla, der Queen Consort und anderen Mitgliedern der königlichen Familie am Cenotaph-Denkmal im Zentrum von London am Gottesdienst teil. Der neue Monarch legte einen Kranz nieder, dessen Gestaltung den Kränzen seines Großvaters, König George VI, und seiner Mutter, der verstorbenen Königin, Tribut zollte. Camilla wurde von anderen hochrangigen Royals, darunter die Prinzessin von Wales, begleitet, um den Moment vom Balkon des Foreign, Commonwealth and Development Office mit Blick auf das Kriegerdenkmal zu verfolgen. Zum ersten Mal wurde im Namen der Queen Consort ein Kranz niedergelegt. Erfahren Sie mehr in unserer Geschichte.

„In den letzten Monaten haben mein Mann und ich enormen Trost aus den Beileidsbekundungen gezogen, die wir aus allen Teilen der Welt erhalten haben und weiterhin erhalten. Sie haben uns daran erinnert, dass das geschriebene Wort eine einzigartige Fähigkeit hat, zu verbinden, zu heilen, zu beruhigen und Hoffnung zu geben, selbst inmitten von Trauer.“ Das Queen Consort würdigte ihre „liebe Schwiegermutter“ während eines Empfangs für die Gewinner des Queen’s Commonwealth Essay Competition 2022.

Die Rede während des Empfangs im Buckingham Palace am Donnerstag war das erste Mal, dass Camilla öffentlich in ihrer Rolle als Queen Consort sprach.