Die Preise haben ihren Höhepunkt noch nicht erreicht, sagt der Unilever-Chef

Der CEO des Konsumgüterriesen Unilever sagte am Dienstag, dass die Preise in naher Zukunft wahrscheinlich weiter steigen würden, und fügte hinzu, dass seine Firma dank ihrer Geschäfte in Märkten wie Argentinien und der Türkei ein Spielbuch für hohe Inflation habe.

Im Gespräch mit Joumanna Bercetche von CNBC auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos, Schweiz, sprach Alan Jope darüber, wie seine Firma ihre Geschäfte im aktuellen Klima verwaltet.

„In den letzten 18 Monaten haben wir einen außergewöhnlichen Kostendruck erlebt … er betrifft petrochemische Folgeprodukte, landwirtschaftliche Folgeprodukte, Energie, Transport und Logistik“, sagte er.

„Es hat sich schon seit geraumer Zeit durchgesetzt und wir haben die Rate der Preiserhöhungen, die wir auf den Markt bringen mussten, beschleunigt“, fügte er hinzu.

„Bisher war die Reaktion der Verbraucher in Bezug auf die Volumenweichheit sehr gedämpft, der Verbraucher war sehr belastbar“, sagte Jope.

„Wir sehen die Aussicht auf eine höhere Volumenelastizität, wenn die Energiekosten im Winter sinken, die Sparquoten der Haushalte sinken und dieser Puffer wegfällt und die Preise weiter steigen“, sagte er.