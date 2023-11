Die Preise für die K-Pop-Kollaboration von Overwatch 2 sorgen bei den Fans für Konflikte

Overwatch 2Die Zusammenarbeit mit der K-Pop-Gruppe Le Sserafim ist jetzt erhältlich und bringt einen zeitlich begrenzten Spielmodus, Kosmetika für bestimmte Helden und ein animiertes Musikvideo mit Charakteren, die das Konzert der Gruppe besuchen. Aber jetzt, da die Skins, Emotes und andere Kosmetika draußen sind, sind die Fans uneinig darüber, wie viel die gesamte Zusammenarbeit kosten wird. Lassen Sie uns es aufschlüsseln und herausfinden, warum die Preise sowohl umstritten als auch irgendwie eine Erleichterung für Sie sind Overwatch 2 Spieler.

Die neuen Story-Missionen von Overwatch 2: Ihr Geld wert?

Was ist der günstigste Weg, das zu kaufen? Overwatch 2 X Le Sserafim Kosmetik?

Das Event bringt fünf Helden des Spiels neue Skins, Emotes, Siegesposen und Namenskarten. Tracer, Sombra, Kiriko, Brigitte und D.Va haben alle einzelne Pakete, die 2500 Premium-Münzen (25 $) kosten. Kiriko, die sich auch in diesen Tagen als Blizzards Favoritin erweist, erhält ebenfalls einen Waffenzauber, aber ihr Bündel selbst kostet nicht mehr als die anderen.

Der Kauf einzeln würde Sie 125 US-Dollar kosten, aber alle sind für 6800 Münzen (68 US-Dollar) gebündelt, was etwa der Hälfte des À-la-carte-Preises entspricht. Außerdem gibt es einen zeitlich begrenzten Rabatt beim Kauf von 7500 Münzen, die normalerweise etwa 75 US-Dollar kosten würden, derzeit aber für 50 US-Dollar im Angebot sind. Das bedeutet, dass Sie alles, was während der Zusammenarbeit verkauft wird, für 50 $ kaufen können, wenn Sie die richtigen Knöpfe drücken.

Mehr lesen: Der Overwatch 2 Girlies dienen im Musikvideo der K-Pop-Gruppe Le Sserafim

Wenn Sie noch keine einzige Münze ausgegeben haben, die Sie durch wöchentliche Herausforderungen verdient haben, dann Vielleicht können Sie sich eines dieser Pakete leisten ohne die Brieftasche zu öffnen, sondern weil Overwatch 2 ist kostenlos spielbar und rund um den Globus gebautaller Wahrscheinlichkeit nach müssen Sie etwas Geld berappen.

Dieses Ereignis ist ein Ausreißer im Vergleich zu einigen früheren Paketen in der Overwatch 2 und zwar auf eine bemerkenswerte Weise: Sie können einzelne Teile über das Heldenmenü kaufen, anstatt für die größeren Pakete auszugeben und zusammen mit dem Artikel, den Sie tatsächlich haben möchten, zusätzlichen Schrott zu erwerben. Wenn ich dazu gezwungen wäre, könnte ich Sombras Haut kaufen, ohne das zusätzliche Geld bezahlen zu müssen, mit dem ich alles andere bekommen würde. Allein mit dem Skin erhalten Sie immer noch 1900 Münzen (19 US-Dollar, was im Grunde 20 US-Dollar entspricht, da Sie Münzen nicht in genauen Schritten kaufen können), aber wenn Sie bei Ihren Ausgaben präziser sein möchten, ist das eine Option.

Overwatch 2 Fans sind sich über die Kosten uneinig

Aber während Fans auf Plattformen wie Reddit zeigen sich erleichtert Andere weisen darauf hin, dass dies kein 100-Dollar-Paket ist, selbst wenn es die üblichen Beschränkungen von durchbricht Overwatch 2’s-Laden, 50 $ sind immer noch verdammt viel Geld, um die Kleidung deiner Figur zu wechseln und sie zum Tanzen zu bringen.

„Hey Leute, fünf Kosmetika sind NUR so viel wie ein vollständiges Videospiel“, sagte Redditor Browsersinsidestory.

Bei der Ausgabe von Geld für Mikrotransaktionen (oder überhaupt etwas anderes) kommt es zwangsläufig darauf an, wie Sie persönlich den Wert Ihres eigenen Geldes im Vergleich zu dem, was Sie kaufen, einschätzen. Der Versuch, eine Art universellen Maßstab dafür anzugeben, wie viel etwas kosten „sollte“, führt unweigerlich zu Wut und Spott im Internet, und darüber kursieren bereits zahlreiche Beschimpfungen Overwatch 2 X Le Sserafim-Kollaboration. Aber für einige stimmt die Rechnung im Vergleich zu anderen Live-Service-Spielen.

„Ich habe Probleme mit der Preisgestaltung, verstehen Sie mich nicht falsch, aber das scheint zusammen mit dem Münzpaket-Bonus eigentlich in Ordnung zu sein“, schrieb Reddit-Benutzer Funnyghostman. „Wenn Sie versucht hätten, fünf Kollaborationssets zusammenzubringen Vierzehn Tage (und ich verwende die Dragon Ball Kollaboration als Beispiel) würde es dich 12,2.000 kosten (was bedeutet, dass du das Paket mit dem höchsten Preis kaufen musst, inklusive Boni). Denn die Norm in modernen Live-Service-Monetarisierungsdiskussionen ist der Vergleich damit Vierzehn Tageich würde sagen, das ist eigentlich ziemlich anständig.“

Bildschirmfoto : Blizzard Entertainment / Kotaku

Manche Leute würden die Kosten vielleicht als angemessen bezeichnen, weil die Bezahlung von 50 US-Dollar für die Kosmetika aller fünf Helden dazu führt, dass jedes Paket 10 US-Dollar pro Stück kostet, aber nur weil das die Aufschlüsselung ist, ändert es nichts daran, dass man nicht nur 10 US-Dollar für ein einzelnes Paket bezahlen kann Dieser Preis gilt nur für Personen, die bereit und in der Lage sind, 50 US-Dollar zu zahlen.

Es hängt auch ganz davon ab, wie viel Wert die Leute auf Kosmetika in einem Spiel legen, das sie wiederholt kostenlos spielen können.

„Jedem das Seine.“ Reddit-Benutzer mundozeo schrieb. „Mir ist klar, dass manche Leute so viel Geld haben, dass es ihnen einfach egal ist, wohin sie es werfen. Ich gehe einfach sehr praktisch mit dem um, was ich aus meinem heraushole. Ich kaufe lieber ein Spiel oder einen Monat (Game Pass), das ich spielen und genießen kann, als einen Skin.“

Ist Overwatch 2 geht es uns besser, oder sind wir es einfach gewohnt, zu viel zu bezahlen?

Normalerweise finde ich Diskussionen über die Kosten von Videospielen und Mikrotransaktionen unerträglich, weil sie typischerweise dazu führen, dass Menschen anderen gegenüber herunterreden, wie sie in der kapitalistischen Höllenlandschaft, in der wir leben, ihr eigenes Geld ausgeben und wertschätzen. Niemand, nicht ich, nicht du, nicht Jeder andere kann bestimmen, wie viel etwas für jemand anderen „wert“ sein sollte. Aber das fällt mir schon auf Overwatch 2Es ist immer noch sehr hoch Kosmetikpreise stoßen auf einige positive Reaktionen, vor allem im Vergleich zu dem Grad der Ausbeutung, den wir sowohl von ihm als auch von seinen Live-Service-Zeitgenossen erwarten.

Wie die Zuschauer schnell (nicht immer freundlich) betonten, Overwatch 2Die teuren Kosmetikartikel sind ein Bett, das man selbst gemacht hat, und selbst wenn das Spiel Problemumgehungen hat, um bestimmte Gegenstände billiger zu bekommen, kostet dieser Mist immer noch viel Geld und Overwatch 2Die Premiumwährung von ist nicht einfach durch bloßes Spielen freizuschalten. Solange diese Events nur für begrenzte Zeit stattfinden, werden Spieler, die nicht bereit sind, ihr Portemonnaie zu öffnen, etwas verpassen.