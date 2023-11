Die Portland Thorns unterliegen im NWSL-Playoff-Halbfinale mit 0:1 in der Verlängerung gegen Gotham FC

In einer Saison voller Höhen, Tiefen, Verletzungen und großer Fragen blieben die Portland Thorns hinter ihren beiden erklärten Zielen zurück: dem Gewinn eines NWSL-Schildes und dem Gewinn einer zweiten NWSL-Meisterschaft in Folge.

Letzterer rutschte am Sonntagabend im Providence Park mit einer 0:1-Niederlage gegen NJ/NY Gotham FC im NWSL-Playoff-Halbfinale ab. Bei starkem Regen und einem zermürbenden Spiel, das in die Verlängerung ging, konnte Portland einfach nicht alles zusammenfügen.

„Ich denke, es war der enge Kampf, den wir uns vorgestellt hatten“, sagte Thorns-Trainer Mike Norris. „Wirklich stolz auf die Leistung, die wir da gezeigt haben. Wir dachten nicht, dass wir viele Chancen haben würden, aber wir glaubten, dass die Chancen, die wir haben würden, gut sein würden, einfach basierend auf der Art und Weise, wie sie unserer Meinung nach an das Spiel herangehen würden. Natürlich ist es enttäuschend, dass die Reise für diese Saison und für diese Gruppe hier zu Ende geht.“

Der NWSL-Champion 2022 Thorns geht in eine unsichere Nebensaison, in der in den nächsten Monaten möglicherweise eine Umstrukturierung des Kaders und ein bevorstehender Eigentümerwechsel bevorstehen. Ein Erweiterungsentwurf mit zwei neuen Teams, die der NWSL beitreten, und einer bevorstehenden Free-Agency-Periode könnte dazu führen, dass diese Mannschaft aus Portland im nächsten Frühjahr auf dem gesamten Feld anders aussieht.

„Die Frauen in dieser Umkleidekabine, es wird nach diesem Jahr nie mehr so ​​sein wie zuvor“, sagte Verteidigerin Becky Sauerbrunn – eine der bevorstehenden Free Agents von Portland. „Um jeden einzelnen Moment, den wir zusammen haben, wertzuschätzen, haben wir das meiner Meinung nach in dieser Saison getan. Durch die Höhen und Tiefen hindurch, sich gegenseitig wirklich wertschätzen, das Beste füreinander wollen und füreinander arbeiten. Das haben wir dieses Jahr geschafft, und es ist einfach eine traurige Tatsache, dass wir Profisportler sind.“

Norris nahm vor dem Spiel am Sonntag mehrere wesentliche Änderungen an der Aufstellung vor und schickte die typischen Starter Bella Bixby, Hina Sugita und Natalia Kuikka zugunsten von Shelby Hogan, Rocky Rodríguez und Reyna Reyes auf die Bank. Auch Vereinslegende Christine Sinclair kam von der Bank, während Olivia Moultrie im Mittelfeld für Portland startete.

Die erste Halbzeit war hart umkämpft, wenn auch etwas hässlich. Die Thorns zeigten starke Läufe und erspielten sich zwei Eckbälle, aber es gelang ihnen nicht, den letzten Durchschlag zu finden, der nötig war, um vor einem regennassen Heimpublikum in Führung zu gehen.

Moultries Ecke in der 16. Minute erreichte den Kopf von Reyes, doch dieser musste einen seltsamen Abpraller abwehren und wurde abgewehrt.

In der 26. Minute, nach einer Pause, kündigte Morgan Weaver ihre Anwesenheit mit einem donnernden Schuss an, der fest in der Brust des Torwarts landete.

Auf der anderen Seite setzte Gotham den Kampf fort und konnte in der ersten Halbzeit insgesamt sechs Schüsse erzielen. Eine Ecke in der 30. Minute endete mit einem Kopfball, den Lynn Williams hoch segelte.

Gothams gefährlichster Moment der Halbzeit ereignete sich in der 32. Minute, als ein Ball, der Esther González aus nächster Nähe zugespielt wurde, von Hogan angegriffen und von Sauerbrunn abgewehrt wurde.

In der 40. Minute überholte Sophia Smith Nealy Martin und zwang Martin zu einer gelben Karte. Ein paar weitere Angriffe, aber keine wirkliche Gefahr führten für Portland in die Halbzeitpause, und die Thorns waren nach dreiwöchiger Pause noch nicht ganz in der Lage, den Rost abzuschütteln.

Sauerbrunn behielt zu Beginn der zweiten Halbzeit ihr starkes Spiel in der Abwehr bei und unterbrach mehrere Läufe von Gotham mit Pünktlichkeit und Standhaftigkeit.

In der 56. Minute spielte Smith einen Ball nach vorne auf die sprintende Meghan Klingenberg, deren Schuss jedoch abgewehrt wurde.

Portland, das nach neuem Leben in einem langsam langweilig werdenden Spiel suchte, brachte in der 59. Minute Sugita für Rodríguez und Kuikka für Klingenberg.

Ein Lauf von Moultrie in den Strafraum, der scheinbar auf Kontakt traf, erhielt in der 70. Minute keinen Pfiff – sehr zum Leidwesen des Publikums im Providence Park.

In der 71. Minute erhielt Jenna Nighswonger eine Gelbe Karte für Gotham, und der darauffolgende Freistoß von Sam Coffey erreichte Sauerbrunns Kopf, scheiterte aber.

Smith startete in der 79. Minute einen gefährlichen Lauf mit Dunn, der hungrig auf ein Tor war, aber Gothams Torhüterin Mandy Haught kam von ihrer Linie und konnte sie abwehren, bevor Smith ihren Zug machte.

Moultrie erhielt in der 84. Minute einen Freistoß, doch am Ende wurde ein Schuss von Smith ins Aus zur Ecke abgefälscht.

Smith und Weaver kombinierten in der 90. Minute einen nahezu tödlichen Gegenangriff, doch am Ende verfehlte Weaver einen Schuss aus kürzester Distanz im Strafraum. Nach fünf Minuten Nachspielzeit blieb das Spiel mit 0:0 unentschieden und ging in die Verlängerung.

In der 96. Minute, als ein Ball nach vorne gespielt wurde, wickelte Gotham-Verteidiger Ali Krieger Smith ein und erlaubte ihr nicht, auf den Ball zuzulaufen. Krieger bekam sofort die Gelbe Karte, der Video-Schiedsrichterassistent prüfte jedoch nicht, ob es sich dabei um die Verweigerung einer Torchance handelte, die das Foul zu einer Roten Karte gewertet hätte.

In der Nachspielzeit des ersten Abschnitts der Verlängerung ging ein Schuss von Williams knapp am Tor vorbei, und die Teams blieben 0:0 unentschieden und gingen in den zweiten und letzten 15-Minuten-Abschnitt.

Die Thorns brachten Kelli Hubly als Ersatz für Sauerbrunn für die zweite Verlängerungsperiode.

In der 107. Minute gelang Gotham schließlich der Durchbruch. Ein Tor von Katie Stengel nach einem Curling-Schuss führte zum 1:0 für die Auswärtsmannschaft, und Portlands Saison war 13 Minuten vor Schluss in Gefahr.

„Es fühlte sich dort unten sehr wie eine Schlacht an“, sagte Sauerbrunn. „Beide Seiten hatten ihre Chancen und ich fand, dass beide Seiten gut verteidigt haben. Beide Mannschaften hatten Chancen, und sie haben zufällig eine davon zu Ende gebracht, wir aber nicht. So läuft Fußball manchmal. Es ist ein bisschen grausam, es fühlt sich im Moment grausam an.“

Die Thorns brachten in der 116. Minute drei Ersatzspieler: Hannah Betfort, Sinclair und Michele Vasconcelos. Außerhalb des Feldes waren Weaver, Moultrie und Dunn.

Portland geriet auf der letzten Etappe nicht in Gefahr, und Gotham stürmte begeistert das Feld, als es am Samstag zum NWSL-Meisterschaftsspiel in San Diego antrat.

„Unser Team hat in dieser Saison viel durchgemacht“, sagte Smith. „Wir hatten viele Höhen und Tiefen. Bei all dem haben wir zusammengehalten und das Ziel vor Augen behalten: zu gewinnen und das bestmögliche Team zu sein. Und aus jedem Spiel, das wir gespielt haben, zu lernen, egal ob es ein Sieg oder eine Niederlage war, und immer etwas daraus mitzunehmen. Ich bin wirklich stolz darauf, dass wir das meiner Meinung nach die ganze Saison über geschafft haben. Dieses Zeug ist scheiße, und dieses Gefühl werden wir uns auf jeden Fall in Erinnerung behalten.“

