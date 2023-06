Die Polizei von Toronto wird am Donnerstag ein Update über ein junges Mädchen veröffentlichen, dessen sterbliche Überreste vor über einem Jahr in einem Müllcontainer im Stadtviertel Rosedale gefunden wurden.

Insp. Hank Idsinga von der Mord- und Vermisstenabteilung wird voraussichtlich um 17 Uhr sprechen Sie können diese Pressekonferenz in dieser Geschichte sehen.

Das Mädchen konnte noch nicht identifiziert werden und es liegen keine Angaben zur Todesursache vor. Um Hinweise aus der Öffentlichkeit zu erhalten, veröffentlichte die Polizei zuvor eine zusammengesetzte Skizze von ihr, ein Foto eines interessanten Fahrzeugs und Bilder von zwei Stoffstücken.

Die sterblichen Überreste des Mädchens wurden am 2. Mai 2022 in einem Müllcontainer vor einem unbewohnten Haus in der Dale Avenue in der Nähe der Castle Frank Road, nördlich der Bloor Street East, gefunden. Die Polizei wurde an diesem Tag gegen 16:45 Uhr in die Gegend gerufen .

Nach Angaben der Polizei wurden die Überreste eingewickelt in eine gehäkelte Decke in einer Plastiktüte gefunden, die wiederum in eine andere Decke eingewickelt war.

Die Polizei veröffentlichte eine Beschreibung des Mädchens und sagte, sie sei wahrscheinlich zwischen vier und sieben Jahre alt und afrikanischer oder gemischtafrikanischer Abstammung. Nach Angaben der Polizei war sie 1,90 Meter groß und von schlanker Statur. Ihr schwarzes, lockiges Haar war in vier kurze Pferdeschwänze unterteilt, von denen zwei geflochten und mit schwarzen und blauen Gummibändern zusammengebunden waren. Sie hatte alle Zähne.

Die Ermittler gehen davon aus, dass die Überreste zwischen dem 28. April um 12 Uhr und dem 2. Mai um 16:45 Uhr in der Gegend zurückgelassen wurden. Die Polizei geht jedoch davon aus, dass das Mädchen bereits im Sommer oder Herbst 2021 oder früher gestorben sein könnte.

Blumen und eine Karte liegen auf der Einfahrt des Rosedale-Hauses, wo im Mai 2022 in Toronto die eingewickelte Leiche eines jungen Mädchens in einem Müllcontainer gefunden wurde. (Frank Gunn/Canadian Press)

Die Ermittler sagten, sie hätten geplant, Fälle vermisster Kinder zu überprüfen, um ihre Identität festzustellen.

Nach Angaben der Polizei hatte das Büro für forensische Pathologie in Toronto geplant, einen Zeitplan zusammenzustellen und die Faktoren zu ermitteln, die zu ihrem Tod beigetragen haben.