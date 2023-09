KUALA LUMPUR, Malaysia (AP) – Die Polizei von Singapur gibt an, weitere Luxusuhren, Goldbarren und andere Vermögenswerte aus einem massiven Geldwäscheprogramm aufgedeckt zu haben, das letzten Monat geplatzt war, wodurch sich der Gesamtbetrag der beschlagnahmten oder eingefrorenen Vermögenswerte auf 2,4 Milliarden Singapur-Dollar beläuft ( 1,75 Milliarden US-Dollar).

Die Polizei habe weitere Operationen im Zusammenhang mit einer Gruppe ausländischer Staatsangehöriger eingeleitet, die im Verdacht stehen, an der Geldwäsche der Erlöse aus ihren organisierten kriminellen Aktivitäten beteiligt zu sein, darunter Betrug und Online-Glücksspiele, teilte die Polizei am Mittwoch in einer Erklärung mit.

Der jüngsten Aktion folgten mehrere weitere Razzien im gesamten Stadtstaat im vergangenen Monat, bei denen Immobilien, Fahrzeuge, Luxusgüter und Goldbarren im Wert von 1 Milliarde Singapur-Dollar (731 Millionen US-Dollar) beschlagnahmt oder eingefroren wurden. Neun Männer und eine Frau aus Zypern, der Türkei, China, Kambodscha und Vanuatu wurden vor Gericht angeklagt.

Der Fall hat einen Schatten auf Singapurs Status als Finanzzentrum geworfen, das für seine geringe Kriminalität und sein sauberes Image bekannt ist.

Bei den jüngsten Operationen wurden weitere Vermögenswerte beschlagnahmt oder eingefroren, wobei sich die Gesamtschätzung auf 2,4 Milliarden Singapur-Dollar (1,75 Milliarden US-Dollar) erhöhte, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Dazu gehörten Bankkonten mit einem geschätzten Gesamtwert von mehr als 1,127 Milliarden Singapur-Dollar (824 Millionen US-Dollar) und Bargeld von mehr als 76 Millionen Singapur-Dollar (55 Millionen US-Dollar).

Die Polizei beschlagnahmte außerdem 68 Goldbarren, 294 Luxustaschen, 164 Luxusuhren, 546 Schmuckstücke, 204 elektronische Geräte und Kryptowährungen im Wert von mehr als 38 Millionen Singapur-Dollar (28 Millionen US-Dollar). In der Erklärung heißt es, dass gegen mehr als 110 Immobilien und 62 Fahrzeuge mit einem geschätzten Gesamtwert von mehr als 1,24 Milliarden Singapur-Dollar (906 Millionen US-Dollar) sowie gegen Spirituosenflaschen, Wein und verschiedene Ziergegenstände ein Entsorgungsverbot erlassen wurde.

„Die Ermittlungen dauern an“, heißt es in der Erklärung weiter.

Die Monetary Authority of Singapore sagte letzten Monat, dass die Festnahmen erfolgten, nachdem Finanzinstitute verdächtige Transaktionsmeldungen wie verdächtige Geldflüsse, zweifelhafte Dokumentation der Herkunft von Vermögen oder Geldern sowie Inkonsistenzen oder Ausflüchte bei den ihnen zur Verfügung gestellten Informationen eingereicht hatten.

In einer Erklärung hieß es, der Fall habe deutlich gemacht, dass Singapur als globales Finanzzentrum weiterhin anfällig für grenzüberschreitende Geldwäsche und Terrorismusfinanzierungsrisiken sei. Es sagte, es werde mit Finanzinstituten zusammenarbeiten, um die Abwehr dieser Risiken zu stärken. Es warnte vor energischem Vorgehen gegen Finanzinstitute, die gegen Auflagen verstoßen oder über unzureichende Kontrollen verfügen, um solchen Risiken entgegenzuwirken.

Diese Geschichte wurde korrigiert, um zu zeigen, dass die Erklärung der Monetary Authority of Singapore letzten Monat und nicht am Mittwoch veröffentlicht wurde.

Die Associated Press

