Die Polizei von Oswego weist die Öffentlichkeit darauf hin, am Sonntag, dem 24. September, wegen der Heimkehrparade der Oswego High School mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Die Parade soll um 15:00 Uhr beginnen und um 16:00 Uhr enden. Die Route umfasst die folgenden Straßen: Route 71, Route 34, Garfield Street, Jefferson Street, Main Street, Tyler Street, Ashland Street, Washington Street und Franklin Street.

Viele dieser Straßen verlaufen durch die Innenstadt des Village und kreuzen sich mit stark befahrenen Kreuzungen. Der Verkehr wird regelmäßig angehalten, damit die Parade durch die Innenstadt stattfinden kann. Die Öffentlichkeit muss mit Verzögerungen rechnen, wenn sie sonntags zwischen 15 und 16 Uhr durch die Innenstadt von Oswego fährt. Autofahrer sollten alternative Routen in diesen Gebieten in Betracht ziehen.

Polizeibeamte von Oswego, Beamte des Zivildienstes, CPAAA-Mitglieder und Kadetten für öffentliche Sicherheit der Polizei von Oswego werden an den Kreuzungen stationiert sein, die am stärksten von der Paraderoute betroffen sind, und bei der Verkehrskontrolle in diesen Bereichen behilflich sein. Die Öffentlichkeit wird gebeten, geduldig zu bleiben, während die Parade durch die Innenstadt zieht.