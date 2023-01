Die Polizei von Memphis löst eine Einheit auf, die Tyre Nichols geschlagen hat

MEMPHIS, Tennessee (AP) – Der Polizeichef von Memphis löste am Samstag die sogenannte Scorpion-Einheit der Stadt auf und zitierte eine „Wolke der Schande“ aus einem neu veröffentlichten Video, das einige ihrer Beamten zeigte, wie sie Tyre Nichols zu Tode schlugen, nachdem sie den schwarzen Autofahrer angehalten hatten .

Polizeidirektorin Cerelyn „CJ“ Davis handelte einen Tag nach Erscheinen des erschütternden Videos und sagte, sie habe Nichols Verwandten, Gemeindevorstehern und unbeteiligten Beamten zugehört, als sie die Entscheidung trafen. Ihre Ankündigung kam, als die Nation und die Stadt Schwierigkeiten hatten, die Gewalt der Offiziere, die ebenfalls schwarz sind, in den Griff zu bekommen. Das Video erneuerte Zweifel darüber, warum es trotz wiederholter Aufrufe zu Veränderungen immer wieder zu tödlichen Begegnungen mit Strafverfolgungsbehörden kommt.

Demonstranten, die durch die Innenstadt von Memphis marschierten, jubelten, als sie hörten, dass die Einheit aufgelöst worden war. Ein Demonstrant sagte über ein Megaphon, dass „die Einheit, die Tyrus getötet hat, endgültig aufgelöst wurde“.

Unter Bezugnahme auf „die abscheulichen Handlungen einiger weniger“, die die Einheit entehrten, machte Davis eine frühere Aussage rückgängig, dass sie die Einheit intakt halten würde. Sie sagte, es sei unerlässlich, dass die Abteilung „proaktive Schritte im Heilungsprozess unternimmt“.

„Es ist im besten Interesse aller, die Scorpion-Einheit dauerhaft zu deaktivieren“, sagte sie in einer Erklärung. Sie sagte, die derzeit der Einheit zugeordneten Beamten hätten dem Schritt „vorbehaltlos“ zugestimmt.

Die Einheit besteht aus drei Teams mit etwa 30 Beamten, die es auf Gewalttäter in Gebieten mit hoher Kriminalität abgesehen haben. Es war seit Nichols‘ Verhaftung am 7. Januar inaktiv.

Scorpion steht für Street Crimes Operations to Restore Peace in our Neighborhoods.

In einem Interview mit The Associated Press am Freitag sagte Davis, sie würde eine Einheit nicht schließen, wenn einige Beamte „eine ungeheuerliche Tat“ begehen und weil sie diese Einheit braucht, um weiter zu arbeiten.

„Die ganze Idee, dass die Scorpion-Einheit eine schlechte Einheit ist, damit habe ich einfach ein Problem“, sagte Davis.

Sie wurde die erste schwarze Häuptlingin in Memphis, ein Jahr nachdem George Floyd von der Polizei in Minneapolis getötet worden war. Zu dieser Zeit war sie Polizeichefin von Durham, North Carolina, und reagierte darauf, indem sie eine umfassende Polizeireform forderte.

Ben Crump und Antonio Romanucci, Anwälte der Familie Nichols, sagten, der Umzug sei „eine anständige und gerechte Entscheidung für alle Bürger von Memphis“.

„Wir müssen bedenken, dass dies nur der nächste Schritt auf diesem Weg zu Gerechtigkeit und Rechenschaftspflicht ist, da dieses Fehlverhalten eindeutig nicht auf diese Spezialeinheiten beschränkt ist. Es geht so viel weiter“, sagten sie.

Die fünf in Ungnade gefallenen ehemaligen Beamten der Polizeibehörde von Memphis wurden drei Tage nach der Festnahme entlassen und wegen Mordes und anderer Verbrechen in Nichols‘ Tod angeklagt.

Das am Freitag veröffentlichte Filmmaterial ließ viele unbeantwortete Fragen über die Verkehrsbehinderung und über andere Strafverfolgungsbeamte zurück, die dabeistanden, als Nichols regungslos auf dem Bürgersteig lag.

Die Aufzeichnung zeigt, wie die Polizei den 29-jährigen FedEx-Mitarbeiter drei Minuten lang brutal schlägt, während sie ihn bei einem Angriff mit Schimpfwörtern anschreit, den das Rechtsteam der Familie Nichols mit dem berüchtigten Polizeischlag des Los Angeles-Autofahrers Rodney King im Jahr 1991 verglichen hat. Nichols ruft nach seiner Mutter, bevor sein schlaffer Körper gegen einen Streifenwagen gelehnt wird und die Beamten Faustschläge austauschen.

Den fünf Beamten – Tadarrius Bean, Demetrius Haley, Desmond Mills Jr., Emmitt Martin III und Justin Smith – drohen bis zu 60 Jahre Gefängnis, wenn sie wegen Mordes zweiten Grades verurteilt werden.

Davis sagte, andere Beamte würden untersucht, und der Sheriff von Shelby County, Floyd Bonner, sagte, zwei Abgeordnete seien ohne Bezahlung vom Dienst entbunden worden, während ihr Verhalten untersucht werde.

Rodney Wells, Nichols Stiefvater, sagte, die Familie werde „weiterhin Gerechtigkeit suchen“ und stellte fest, dass mehrere andere Beamte keine Hilfe leisteten, was sie „genauso schuldig machte wie die Beamten, die die Schläge ausführten“.

Eine Sprecherin der Polizei von Memphis lehnte es ab, sich zu der Rolle anderer Beamter zu äußern, die am Tatort auftauchten.

Städte im ganzen Land hatten sich nach Erscheinen des Videos auf Demonstrationen eingestellt, aber die Proteste waren verstreut und gewaltfrei. Mehrere Dutzend Demonstranten in Memphis blockierten die Brücke der Interstate 55, die den Verkehr über den Mississippi nach Arkansas führt. Demonstranten blockierten auch den Verkehr in New York City, Los Angeles und Portland, Oregon.

Blake Ballin, der Anwalt von Mills, sagte am Samstag in einer Erklärung gegenüber The Associated Press, dass die Videos „so viele Fragen aufgeworfen haben, wie sie Antworten haben“.

Einige der Fragen werden sich darauf konzentrieren, was Mills „wusste und was er sehen konnte“ und ob seine Handlungen „die Grenzen überschritten, die andere Beamte während dieses Vorfalls überschritten haben“, sagte Ballin.

Davis räumte ein, dass die Polizeibehörde einen Mangel an Vorgesetzten habe, und sagte, das Fehlen eines Vorgesetzten bei der Verhaftung sei ein „großes Problem“. Die Stadtverwaltung hat zugesagt, mehr davon bereitzustellen.

Fragen schwirrten herum, was überhaupt zu der Verkehrsbehinderung geführt hatte. Man hört einen Beamten sagen, dass Nichols nicht anhalten würde und dann ausweicht, als wollte er das Auto des Beamten treffen. Der Beamte sagte, als Nichols an einer roten Ampel hielt, seien die Beamten aus dem Auto gesprungen.

Aber Davis sagte, die Abteilung könne den Grund für den Stopp nicht belegen.

„Wir wissen nicht, was passiert ist“, sagte sie und fügte hinzu: „Wir wissen nur, dass die Gewalt, die in dieser Situation angewendet wurde, übertrieben war.“

Nachdem der Erste Offizier Nichols grob aus dem Auto gezogen hat, kann man Nichols sagen hören: „Ich habe nichts getan“, als eine Gruppe von Offizieren beginnt, ihn zu Boden zu ringen.

Man hört einen Beamten schreien: „Tase ihn! Tase ihn!“

Nichols sagt ruhig: „Okay, ich bin am Boden“ und dass er nur versucht habe, nach Hause zu gehen. Augenblicke später schrie er die Beamten an, „aufzuhören“.

Nichols ist dann zu sehen, wie er davonrennt, als ein Beamter einen Taser auf ihn abfeuert. Die Beamten beginnen dann, Nichols zu jagen.

Andere Beamte werden gerufen und es folgt eine Suche, bevor Nichols an einer anderen Kreuzung erwischt wird. Das Haus seiner Mutter, in dem er lebte, war nur wenige Häuser vom Schauplatz der Schläge entfernt, und seine Familie sagte, er habe versucht, dorthin zu gelangen.

Die Beamten schlugen ihn mit einem Schlagstock, traten und schlugen auf ihn ein. Der Angriff ging weiter, auch nachdem er zusammengebrochen war.

Es dauert mehr als 20 Minuten, nachdem Nichols geschlagen wurde und auf dem Bürgersteig liegt, bevor medizinische Hilfe geleistet wird.

Während des Wartens auf einen Krankenwagen machten die Beamten Witze und äußerten Beschwerden. Sie beschwerten sich darüber, dass ein Handfunkgerät zerstört worden sei, dass jemand eine Taschenlampe verloren habe und dass mehrere Beamte in das Kreuzfeuer des gegen Nichols eingesetzten Pfeffersprays geraten seien.

In den Videos erheben Beamte Behauptungen über das Verhalten von Nichols, die durch das Filmmaterial nicht gestützt werden oder von denen der Staatsanwalt und andere Beamte sagten, dass dies nicht geschehen sei. In einem der Videos behauptet ein Beamter, Nichols habe bei der ersten Verkehrskontrolle nach der Waffe des Beamten gegriffen, bevor er geflohen sei, und hätte fast seine Hand am Griff gehabt, was im Video nicht gezeigt wird.

Nachdem Nichols in Handschellen an einem Polizeiauto gelehnt ist, sagen mehrere Beamte, dass er high gewesen sein muss. Später sagt ein Beamter, dass in seinem Auto keine Drogen gefunden wurden, und ein anderer kontert sofort, dass Nichols auf der Flucht etwas weggeworfen haben muss.

Während einer Rede am Samstag in Harlem sagte Reverend Al Sharpton, die Schläge seien besonders ungeheuerlich, weil die Beamten auch Schwarze seien.

„Deine Schwärze wird uns nicht davon abhalten, gegen dich zu kämpfen. Diese fünf Polizisten haben nicht nur ihre Namen in Ungnade gefallen, sie haben auch unsere Rasse in Ungnade gefallen“, sagte Sharpton.

Die assoziierten Pressereporter Aaron Morrison in New York, Travis Loller in Nashville, Tennessee, und Rebecca Reynolds in Lexington, Kentucky, haben zu diesem Bericht beigetragen.

Adrian Sainz, The Associated Press