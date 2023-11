Die Polizei von Massachusetts findet die Leiche von Maggie Mbitu in der Garage am Logan Airport in Boston

Margaret „Maggie“ Mbitu, die am Logan Airport in Boston gefunden wurde, war 31 Jahre alt.

Cheryl Fiandaca/X Die verstümmelte Leiche einer vermissten Frau wurde am Mittwoch in einem Auto gefunden, das in einer Garage am Flughafen Boston geparkt war, nachdem ihr Freund sie angeblich getötet hatte und in ein Flugzeug nach Kenia gesprungen war. Staatstruppen fanden Margaret „Maggie“ Mbitu, 31, gegen 18:30 Uhr auf dem zentralen Parkplatz des Flughafens Logan, zwei Tage nachdem sie als vermisst gemeldet wurde, teilte die Agentur mit. Sie wurde mit massiven Schnittwunden im Gesicht und am Hals sowie weiteren Stichwunden an den Seiten aufgefunden. Die Beamten stellten fest, dass sie „offensichtliche Anzeichen von Tod“ aufwies. „Sie entdeckten eine große Menge Blut im Inneren des Fahrzeugs“, hieß es in einem Haftbefehl, den The Post eingesehen hatte. Mbitu wurde zuletzt am Montag gegen 23 Uhr gesehen, als sie ihren Job bei der gemeinnützigen Organisation BAMSI in Halifax, etwa 30 Meilen südöstlich von Boston, verließ, wie aus dem Vermisstenplakat hervorgeht. Kevin Kangethe wird beschuldigt, seine Freundin vor einem Abflug vom Bostoner Flughafen getötet zu haben. Usikimye/Facebook Die Polizei ist nun auf der Suche nach ihrem Freund Kevin Kangethe, 40, der angeblich das grausame Verbrechen begangen hat, bevor er einen Flug nach Kenia bestieg. Mbitus Todeszeitpunkt wurde nicht bekannt gegeben, aber die Polizei sagte, Kangethe habe in den frühen Morgenstunden des Dienstags Flugtickets in das afrikanische Land gekauft. Laut Haftbefehl wurde er auf einem Überwachungsvideo dabei gesehen, wie er in das Parkhaus des Flughafens Logan fuhr, den Terminalbereich betrat und dann in einen Flug nach Kenia eincheckte. Freunde und Angehörige erinnerten sich an Mbitu als eine freundliche und charismatische Frau, die neben ihrer Mutter als Tageskrankenschwester arbeitete. Margaret „Maggie“ Mbitu blieb als „warmherzig, fürsorglich und von allen geliebt“ in Erinnerung. Cheryl Fiandaca/X Am nächsten Tag, nachdem Mbitus Leiche gefunden wurde, sagte BAMSI, seine Gemeinde sei „untröstlich über den tragischen Mord“. „Sie war warmherzig, fürsorglich und wurde von allen geliebt, mit denen sie zusammenarbeitete, sowohl vom Personal als auch von den Menschen, die sie in unseren Wohngruppen betreute“, sagte die gemeinnützige Organisation auf Facebook. „Als Agentur trauern wir um den Verlust einer so großartigen jungen Frau.“ Die Staatspolizei hat einen Haftbefehl gegen Kangethe erwirkt und arbeitet mit den kenianischen Behörden zusammen, um ihn nach Hause zu bringen.





