Die Polizei von Indiana hat den Jungen identifiziert, dessen Leiche in einem Koffer gefunden wurde. Nun wird seine Mutter im Zusammenhang mit seinem Tod gesucht

Laut einer Pressemitteilung der Indiana State Police vom Mittwoch haben die Behörden den Jungen identifiziert, der Anfang dieses Jahres in einem Koffer im ländlichen Indiana tot aufgefunden wurde.

Die Leiche von Cairo Ammar Jordan aus Atlanta, Georgia, wurde im ländlichen Washington County in einem Hartschalenkoffer mit einem „charakteristischen Las Vegas-Design auf Vorder- und Rückseite“ gefunden, teilte die Polizei im April mit. Die Staatspolizei wurde gerufen, um Nachforschungen anzustellen, nachdem ein Einwohner, der Pilze suchte, den Koffer am 16. April entdeckte und sofort 911 anrief, sagte die Agentur.

Eine Autopsie ergab, dass Cairo an einem Elektrolytungleichgewicht gestorben war, sagten Beamte im Mai. Die Autopsie ergab, dass das Elektrolytungleichgewicht wahrscheinlich durch eine virale Gastroenteritis verursacht wurde, teilte die Indiana State Police in einer Pressemitteilung mit. Der Zustand ist eine Entzündung des Magens und des Darms, die zu Erbrechen und Durchfall führt, was schließlich zu Dehydration führen kann, so die US-amerikanischen Centers for Disease Control and Prevention.

Die Bluttoxikologie des Jungen war negativ, heißt es in der Pressemitteilung. Der Autopsiebericht zeigte auch, dass es keine signifikanten traumatischen Verletzungen gab, was bedeutet, dass es keine anatomische Todesursache gab, sagte die Polizei.

Die Polizei hat einen Haftbefehl gegen Kairos Mutter, Dejuane Ludie Anderson, 37, wegen Mordes, Vernachlässigung eines Angehörigen mit Todesfolge und Behinderung der Justiz erlassen, so die Pressemitteilung der Staatspolizei.

Anderson wird als schwarze Frau mit kurzen, dunkelbraunen Haaren beschrieben, die 5 Fuß 5 Zoll groß ist und 135 Pfund wiegt. Sie ist auch dafür bekannt, Perücken oder Haarverlängerungen zu tragen. Die Polizei sagte, ihr letzter bekannter Aufenthaltsort sei in Los Angeles, Kalifornien.

Die Polizei verhaftete am 19. Oktober eine weitere Frau im Zusammenhang mit Kairos Tod. Dawn Elaine Coleman, 40, aus Shreveport, Louisiana, wurde in San Francisco festgenommen, hieß es in der Pressemitteilung. Welche Verbindung Coleman zu Kairo oder zu seiner Mutter hat, ist unklar.