Die Polizei von Hongkong hat fünf Personen wegen des Verdachts der finanziellen Unterstützung von Aktivisten im Ausland festgenommen, nur wenige Tage nachdem sie Kopfgelder für Hinweise ausgesetzt hatte, die zur Festnahme von acht demokratiefreundlichen Persönlichkeiten führten, die im selbstgewählten Exil lebten.

Nach Angaben der nationalen Sicherheitsabteilung der Polizei wurden am Mittwoch vier Personen im Alter von 26 bis 28 Jahren wegen Verschwörung zur Zusammenarbeit mit ausländischen Streitkräften festgenommen – eine Straftat, die Peking in der halbautonomen Stadt nach einem vor drei Jahren eingeführten nationalen Sicherheitsgesetz verboten hat. Einen Tag später verhaftete die Polizei einen fünften Mann, 24, am Hong Kong International Airport.

Sie wurden auch wegen „Verschwörung zur Volksverhetzung“ festgenommen, einem Vergehen aus der Kolonialzeit, das laut Aktivisten in den letzten Jahren zunehmend von der Polizei eingesetzt wurde, um berechtigte Kritik an den Behörden zu unterdrücken.

Während die Polizei die Identität der vier nicht preisgab, wurde der örtliche Aktivist Ivan Lam fotografiert, als er von Beamten abgeführt wurde. Eine juristische Quelle hat bestätigt, dass er zu den Festgenommenen gehört.

Zu den Festnahmen kam es, nachdem die Polizei Kopfgelder in Höhe von jeweils einer Million Hongkong-Dollar (128.000 US-Dollar) auf acht demokratiefreundliche Aktivisten im Ausland ausgesetzt hatte und sie beschuldigte, gegen nationale Sicherheitsverstöße verstoßen zu haben. Menschenrechtsgruppen und westliche Regierungen verurteilten dies scharf.

Die Kopfgelder galten als die drastischste Strafverfolgungsmaßnahme seit den ersten Festnahmen, die auf die Einführung des von Peking verhängten Gesetzes im Juni 2020 folgten.

Das umfassende Gesetz wurde verhängt, nachdem im Jahr zuvor große Proteste für die Demokratie in der Stadt stattgefunden hatten.

Aktivisten, Menschenrechtsgruppen und westliche Regierungen sagen, dass das Gesetz, das Sezession, Subversion, Terrorismus und Zusammenarbeit mit ausländischen Mächten unter Strafe stellt, die Freiheiten in der Stadt untergraben hat.

Die Behörden von Hongkong und Peking sagen, das Gesetz habe nach den Protesten die Ordnung in der Stadt wiederhergestellt.

Der Hongkonger Regierungschef John Lee, ein ehemaliger Polizeibeamter und Sicherheitschef, warnte am Montag Aktivisten im Ausland, sie würden „lebenslang“ als Beamte in den Vereinigten Staaten, Großbritannien und Australien verfolgt – wo die meisten der acht Personen derzeit auf der Fahndungsliste stehen live – forderte die Abschaffung der Kopfgelder.

In der Erklärung vom Mittwoch sagte die Polizei, sie habe die Wohnungen und Büros der vier Festgenommenen durchsucht und Dokumente und elektronische Kommunikationsgeräte beschlagnahmt.

„Die Ermittlungen ergaben, dass die festgenommenen Personen verdächtigt wurden, Gelder von Betreibergesellschaften, Social-Media-Plattformen und mobilen Anwendungen erhalten zu haben, um Menschen zu unterstützen, die ins Ausland geflohen sind und sich weiterhin an Aktivitäten beteiligen, die die nationale Sicherheit gefährden“, heißt es in der Erklärung.

„Sie wurden außerdem verdächtigt, wiederholt Beiträge mit aufrührerischer Absicht auf Social-Media-Plattformen veröffentlicht zu haben“, heißt es in der Erklärung weiter.

Den Verdächtigen wurde vorgeworfen, Inhalte gepostet zu haben, die Hass gegen Peking und die Regierung Hongkongs schürten und gleichzeitig die „Unabhängigkeit Hongkongs“ befürworteten. Beispiele für die Beiträge nannte die Polizei nicht.