ALLEN, Texas (AP) – Die Polizei hat am Mittwoch Videomaterial veröffentlicht, in dem zu sehen ist, wie ein Beamter einen Neonazi-Schützen tötet und damit schnell eine Massenschießerei in einem Einkaufszentrum im Raum Dallas beendet, bei der acht Menschen getötet und sieben weitere verletzt wurden.

Das bearbeitete fünfeinhalbminütige Video beschreibt die letzten Momente des 33-jährigen Mauricio Garcia, nachdem er am 6. Mai in den Allen Premium Outlets einen Kugelregen aus einem Gewehr im AR-15-Stil abgefeuert hatte.

Zu den Getöteten gehörten drei Mitglieder einer koreanisch-amerikanischen Familie, darunter ein dreijähriges Kind, zwei junge Schwestern, ein Wachmann und ein Ingenieur aus Indien.

Ein Motiv für den Angriff nannte die Polizei nicht.

Die Schießerei ereignete sich in einem Jahr, in dem es zu einem beispiellosen Tempo an Massentötungen kam.

Das Filmmaterial einer Körperkamera, die ein Allen-Polizist trägt, beginnt damit, dass der Polizist zwei Kindern vor dem Einkaufszentrum sagt, sie sollen sich anschnallen und brav sein.

Augenblicke später ertönt aus dem Einkaufszentrum der Lärm schneller Schüsse. Die Kinder und eine Frau mit ihnen rennen weg, während der Beamte den Bericht per Funk übermittelt, schnappt sich sein Gewehr aus seinem Auto und stürmt auf die Schüsse zu, wie die Aufnahmen der Körperkamera zeigen.

Während er rennt, schreit der keuchende Beamte den Leuten zu, sie sollen sich bewegen und verschwinden. Irgendwann sagt er zum Disponenten: „Ich glaube, wir haben einen Massenschützen“ und schreit den Schützen an, er solle seine Waffe fallen lassen.

„Ich komme an Verletzten vorbei“, fügt er hinzu.

Der Beamte rennt weiter durch die Außengalerien des Outlets, während weiterhin Schüsse zu hören sind. Ungefähr vier Minuten nach Beginn des Videos eröffnet der Beamte das Feuer mit mindestens einem halben Dutzend Schüssen.

Einen Augenblick später ruft der Beamte: „Lass die Waffe fallen!“ und meldet dann: „Ich habe ihn erwischt!“

Ein anderer Beamter bestätigt dann, dass der Schütze tot ist.

Das Video endet damit, dass die beiden Beamten neben der Leiche des Schützen stehen, was unscharf ist.

Das Video wurde einen Tag, nachdem eine große Jury den Beamten vom Fehlverhalten freigesprochen hatte, veröffentlicht, was laut einer Polizeiaussage darauf hinwies, dass „die Anwendung von Gewalt nach texanischem Recht gerechtfertigt war“.

In der Erklärung lobte Brian Harvey, Polizeichef von Allen, den Beamten.

„Dieses Video zeigt, wie schnell sich aus einer routinemäßigen Interaktion mit der Öffentlichkeit eine Situation auf Leben und Tod entwickelte“, sagte Harvey. „Der Beamte erkannte die Gefahr, rannte auf die Schüsse zu und neutralisierte die Bedrohung – und für sein Handeln ist die Allen-Gemeinde auf ewig dankbar.“

Drei Mitglieder einer koreanisch-amerikanischen Familie wurden getötet: Kyu Song Cho, 37; Cindy Cho, 35; und ihr 3-jähriger Sohn James Cho. Ihr 6-jähriger Sohn wurde verletzt.

Ebenfalls getötet wurden Aishwarya Thatikonda, 27; Schwestern Daniela Mendoza, 11, und Sofia Mendoza, 8; Sicherheitsbeamter Christian LaCour, 20; und Elio Cumana-Rivas, 32.

Garcia benutzte eine von acht legal gekauften Waffen, die er in das Einkaufszentrum gebracht hatte, teilten die Behörden mit.

Der Mörder hatte keine Vorstrafen. Ein Armeebeamter sagte gegenüber Associated Press, dass Garcia die Grundausbildung etwa 15 Jahre zuvor nicht abgeschlossen habe und aus psychischen Gründen rausgeschmissen worden sei. Der Beamte sprach unter der Bedingung der Anonymität, um Personalangelegenheiten zu besprechen.

Garcia hinterließ eine lange Spur von Online-Beiträgen, in denen er seine weißen supremacistischen und frauenfeindlichen Ansichten beschrieb. Er beschrieb Massenerschießungen als Sport und veröffentlichte Fotos, auf denen seine großen Nazi-Tattoos und eine Lieblingspassage in den „Hunger Games“-Büchern zu sehen waren, die mit einem mit grünem Textmarker gezeichneten Hakenkreuz markiert waren.

Er war Latino und veröffentlichte ein Cartoon-Bild, das ein Latino-Kind an einer Straßengabelung zeigt, mit der Aufschrift „Handle schwarz“ auf der einen Seite und „Werde ein weißer Rassist“ auf der anderen Seite.

„Ich denke, ich werde mein Risiko mit dem weißen Rassisten eingehen“, schrieb er.

