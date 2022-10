Die Polizei veröffentlicht ein Video auf der Suche nach dem New Yorker Mann, der einen U-Bahn-Pendler vom Bahnsteig auf die Gleise geschoben hat

CNN

Die New Yorker Polizei ist auf der Suche nach einem Mann, der einen U-Bahn-Pendler vom Bahnsteig auf den Gleisen in Brooklyn gestoßen hat, bevor er am Freitagnachmittag weggelaufen ist.

Die NYPD hat Sicherheitsaufnahmen des Vorfalls veröffentlicht und bestätigt, dass das Opfer nicht von einem Zug angefahren, sondern körperlich verletzt wurde.

Der nicht identifizierte Verdächtige habe „vorsätzlich, ohne provoziert zu werden, ein 32-jähriges männliches Opfer angeklagt“, das vorbeiging, und ihn gegen 14.40 Uhr auf die Gleise der U-Bahn-Stationen Wyckoff Avenue und Myrtle Avenue gestoßen, sagte die NYPD in einer Erklärung am späten Samstag .

New York City wurde in den letzten Monaten von mehreren hochkarätigen Gewaltverbrechen erschüttert, auch in seinem U-Bahn-System, was die Beamten dazu veranlasste, ihre Strategien zur Verbrechensbekämpfung zu verbessern.

Am 17. Oktober ist die Kriminalität im U-Bahn-System der Stadt um mehr als 41 % gestiegen, mit 1.813 Vorfällen, die sich in diesem Jahr bisher ereignet haben, gegenüber 1.282 im gleichen Zeitraum des Vorjahres, laut Statistiken des New York Police Department. Laut Beamten fanden in diesem Jahr bisher neun Morde im U-Bahn-System der Stadt statt, und 40% der für die Morde Verantwortlichen hatten in der Vergangenheit psychische Probleme.

Der neueste Vorfall ereignet sich, als Beamte des Bundesstaates und der Stadt New York ihre Bemühungen zur Bekämpfung von Kriminalität und psychischen Erkrankungen im U-Bahn-System von New York City mit einer verstärkten Polizeipräsenz und neuen Schulungen für Beamte im Umgang mit Obdachlosen verstärken.

Die neuen Initiativen werden eine beträchtliche Investition aus dem öffentlichen Notfallfonds des Staates beinhalten, um eine Flut von etwa 1.200 zusätzlichen Überstunden von Beamtenschichten auf U-Bahnsteigen und Zügen pro Tag zu unterstützen. Wie viel Geld die Stadt als Teil der Investition erhalten wird, sagten die Beamten jedoch nicht.

Die Transitbehörde wird auch unbewaffnete Sicherheitskräfte an Drehkreuzen einsetzen, um die Sicherheitspräsenz zu erhöhen und Schwarzfahren zu verhindern, sagte Gouverneurin Kathy Hochul auf einer Pressekonferenz am Samstag.

Transitpolizisten werden an vier großen Nahverkehrsknotenpunkten eingesetzt, darunter Penn Station, Grand Central Station, Atlantic Terminal und Sutphin-Archer (Jamaika) Station, wodurch laut Angaben rund 100 NYPD-Beamte für Einsätze an anderen Transitorten frei werden eine gemeinsame Pressemitteilung.

Im September kündigte Hochul eine Initiative an, bis 2024 zwei Kameras in jedem U-Bahn-Wagen zu installieren, um die Sicherheitsabdeckung zu verstärken. Die Stadt hat bereits mehr als 200 Kameras im gesamten System installiert und wird in den kommenden Tagen weitere 100 Kameras installieren, sagte der Gouverneur.