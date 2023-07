Auch wenn die beiden Besitzer die Angelegenheit gütlich regeln wollen, ermittelt die Bonner Polizei im Streit um den Hersel-Hund. Wie der GA am Montag berichtete, kam es am Sonntagmorgen in einem Haus in der Donaustraße in Hersel zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Hunden. Sie bissen sich gegenseitig beim Füttern und dann auch die beiden Besitzer, die sie trennen wollten. Der Mann aus Hersel und die Frau aus Bonn erlitten Bisswunden und mussten in einem Krankenhaus behandelt werden.