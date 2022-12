Die Polizei führt neue Technologien ein, ohne deren Auswirkungen auf die Menschen zu kennen

Es ist wichtig, weil die Polizeibehörden weit voraus rasen und fangen sowieso an, Drohnen einzusetzen, für alles, von der Überwachung und dem Sammeln von Informationen bis hin zur Verfolgung von Kriminellen.

Letzte Woche genehmigte San Francisco den Einsatz von Robotern, einschließlich Drohnen, die Menschen in bestimmten Notfällen töten können, beispielsweise beim Umgang mit einem Massenschützen. In Großbritannien verfügen die meisten Polizeidrohnen über Wärmebildkameras, mit denen festgestellt werden kann, wie viele Personen sich in Häusern befinden, sagt Pósch. Dies wurde für alle möglichen Dinge verwendet: Menschenhändler oder unseriöse Vermieter zu fangen und sogar Personen ins Visier zu nehmen, die während der Sperrung von Covid-19 mutmaßliche Partys veranstalten.

Die virtuelle Realität wird es den Forschern ermöglichen, die Technologie kontrolliert und sicher mit vielen Testpersonen zu testen, sagt Pósch.

Obwohl ich wusste, dass ich mich in einer VR-Umgebung befinde, Ich fand die Begegnung mit der Drohne entnervend. Meine Meinung zu diesen Drohnen hat sich nicht verbessert, obwohl ich eine vermeintlich höfliche, von Menschen bediente getroffen hatte (es gibt noch aggressivere Modi für das Experiment, die ich nicht erlebt habe).

Ob Drohnen „höflich“ oder „unhöflich“ seien, könne letztlich keinen großen Unterschied machen, sagt Christian Enemark, Professor an der University of Southampton, der sich auf Kriegsethik und Drohnen spezialisiert hat und nicht an der Forschung beteiligt ist. Das liegt daran, dass der Einsatz von Drohnen selbst eine „Erinnerung daran ist, dass die Polizei nicht hier ist, ob sie sich nicht die Mühe macht, hier zu sein, oder zu viel Angst hat, hier zu sein“, sagt er.

„Vielleicht ist also jede Begegnung grundsätzlich respektlos.“

Tieferes Lernen

GPT-4 kommt, aber OpenAI repariert immer noch GPT-3

Das Internet ist voller Aufregung über die neueste Iteration des berühmten großen Sprachmodells GPT-3 des KI-Labors OpenAI. Die neueste Demo, ChatGPT, beantwortet die Fragen der Leute über einen Hin- und Her-Dialog. Seit ihrem Start am vergangenen Mittwoch hat die Demo gekreuzt über 1 Million Benutzer. Lesen Sie hier die Geschichte von Will Douglas Heaven.

GPT-3 ist ein selbstbewusster Bullshitter und kann leicht dazu veranlasst werden, giftige Dinge zu sagen. OpenAI sagt, dass es viele dieser Probleme mit ChatGPT behoben hat, das Folgefragen beantwortet, seine Fehler zugibt, falsche Prämissen in Frage stellt und unangemessene Anfragen ablehnt. Es weigert sich sogar, einige Fragen zu beantworten, wie zum Beispiel, wie man böse ist oder wie man in jemandes Haus einbricht.