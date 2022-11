Die Polizei befasst sich mit „Störungen“ im Londoner Einwanderungszentrum inmitten von Berichten über bewaffnete Häftlinge

London

CNN

—



Die Polizei wurde am Samstag in ein Einwanderungszentrum in der Nähe von London entsandt, nachdem es zu einer „Störung“ gekommen war, wie sie es nannten.

Häftlinge in der Einrichtung hatten sich mit Messern und Holzklumpen bewaffnet, wie CNN erfahren hat.

Ein Sprecher des britischen Innenministeriums sagte am Samstag gegenüber CNN, es habe einen Stromausfall im Einwanderungszentrum von Harmondsworth gegeben, „und es wird derzeit daran gearbeitet, dieses Problem zu lösen“.

Sie fügten hinzu: „Das Wohlergehen und die Sicherheit von Mitarbeitern und Personen, die in Harmondsworth inhaftiert sind, ist unsere oberste Priorität.“

Beamte trafen am Freitagabend in der Einrichtung in Harmondsworth ein, um „Mitarbeiter bei der Bewältigung einer Störung zu unterstützen“, und blieben dort ab Samstagmorgen, sagte ein Sprecher der Metropolitan Police der Stadt gegenüber CNN.

CNN hat erfahren, dass es keine gemeldeten Verletzungen von der Baustelle gegeben hat.

Es kommt, als das britische Innenministerium wegen seiner Behandlung von Migranten und Asylsuchenden unter Beschuss steht und der Londoner Bürgermeister Sadiq Khan eine „dringende Überprüfung“ fordert.

Ein anderer Vorfall, bei dem ein Mann am vergangenen Sonntag „grobe Brandsätze“ auf das Einwanderungszentrum Western Jet Foil Home in der südenglischen Hafenstadt Dover warf, war extremistisch motiviert, teilte die Polizei mit.

Die britische Anti-Terror-Polizeibehörde (CTPSE) sagte am Samstag in einer Erklärung, dass der Angriff durch eine „terroristische Ideologie“ motiviert sei.

„Nach Prüfung der bisher in diesem Fall gesammelten Beweise, obwohl es starke Hinweise darauf gibt, dass die psychische Gesundheit wahrscheinlich ein Faktor war, bin ich überzeugt, dass die Handlungen des Verdächtigen hauptsächlich von einer extremistischen Ideologie getrieben wurden. Dies erreicht die Schwelle für einen terroristischen Vorfall“, sagte Tim Jacques, Senior National Coordinator for Counter Terrorism Policing.