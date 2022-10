„Die Politiker haben verstanden!“ – Bundesministerium für Gesundheit

Dazu gehören die Konzertierte Aktion für die Pflege, die Finanzierung von Pflegepersonalkosten außerhalb der Fallpauschalen und die Mindestbesetzung in Krankenhäusern. Um zusätzliche Arbeitsplätze und bessere Arbeitsbedingungen in den Pflegeeinrichtungen zu schaffen, ist das Sofortpflegeprogramm der erste wichtige Schritt. Es soll am 1. Januar 2019 in Kraft treten (mehr Informationen zu den Eckpunkten). Gleichzeitig möchte Spahn mehr Menschen motivieren, sich für den Pflegeberuf zu entscheiden. Dies kann nur erreicht werden, indem die Ausbildung reformiert und Arbeitsbedingungen und Bezahlung verbessert werden. Gleichzeitig muss auch die Wertschätzung der Bevölkerung für die enorme Leistung der Pflegekräfte steigen. „Die entscheidende Frage lautet: Was ist uns eine gute Pflege wert?“, sagte Spahn auf der Gesundheitsministerkonferenz.

Am Nachmittag sprach Jens Spahn gemeinsam mit NRW-Gesundheitsminister Josef Laumann vor Teilnehmern einer Demonstration für mehr Personal in Krankenhäusern und Altenpflege. Er versprach, mit der Konzertierten Aktion für die Pflege den nötigen Druck aufzubauen, damit die besseren Arbeitsbedingungen und die höhere Bezahlung auch in die Praxis umgesetzt werden.